Кыроппики прекращают тюремную голодовку - праздники на носу...

13:59 28.12.2022

28 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Орозайым Нарматова прекратила голодовку



Активистка Орозайым Нарматова, обвиняемая в попытке насильственного захвата власти, прекратила голодовку. Об этом она сегодня сообщила журналистам.



По ее словам, вчера она написала заявление о прекращении голодовки.



"Меня просили прекратить голодовку адвокат и родственники. Я это сделала. За 15 дней мы доказали, что мы невиновны. За два года я показала истинное лицо этой власти. Невиновных женщин арестовали. У меня нет власти, которую бы я захватила, нет богатств. В моем сердце ваша любовь и правда. Если не на этом свете, то на том правда победит", - сказала Орозайым Нарматова.



Судебная коллегия во главе с судьей Алмазом Карабековым оставила в силе решение Первомайского районного суда столицы.



Отметим, сегодня стало известно, что трое фигурантов кемпир-абадского дела - Перизат Суранова, Рита Карасартова и Равшан Джеенбеков прекратили голодовку.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.



Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.