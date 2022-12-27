В Казахстане переделают закон о СМИ в угоду Западу, - Вл.Прохватилов

14:07 28.12.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.12.2022



По рекомендациям все тех же "британских ученых"



В Казахстане идет работа под скорейшему пересмотру закона "О средствах массовой информации".



Идея такого пересмотра родилась в Лондоне, в недрах "Представителя по вопросам свободы средств массовой информации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" (ОБСЕ) – британской правозащитной организации Article 19, названной так в честь статьи Всеобщей декларации прав человека, которая гласит: "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ".



Под прикрытием этих фраз спонсоры Article 19, среди которых Фонд Билла и Мелинды Гейтс и фонд "Открытое общество" Сороса, насаждают в 60 странах мира свою идеологию.



В 2006 году юристы Article 19 опубликовали "Меморандум к Закону Республики Казахстан "О средствах массовой информации"", в котором выразили беспокойство тем, что упомянутый закон "препятствует развитию свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации в Казахстане и ограничивает право населения на получение из разнообразных источников информации по вопросам, затрагивающим общественные интересы". Такая обеспокоенность была вызвана, помимо прочего, содержащимися в казахстанском законе о СМИ требованиями "не подрывать национальную безопасность, не пропагандировать нарушение целостности Казахстана, а также не публиковать сведения, которые позже оказываются не соответствующими действительности".



Непосредственным поводом для появления меморандума стало временное закрытие самой оппозиционной газеты Казахстана "Жума-Таймс", которая докатилась до прямых оскорблений президента Казахстана.



В меморандуме с позиций британского прецедентного права дана оценка соответствия казахстанского закона о СМИ, сделан вывод, что он "не отвечает основным принципам" западной цивилизации и поэтому "нуждается в тщательном пересмотре".



Полтора десятка лет казахстанские власти не шли на поводу у западных грантоедов и не затевали самоубийственный с точки зрения национальной безопасности пересмотр медийного законодательства. Потом это кончилось.



Вскоре после начала СВО министр информации и общественного развития республики, патентованный русофоб и пантюркист Аскар Умаров сообщил о решении казахстанских властей пойти навстречу рекомендациям (по сути, требованиям) Article 19. Умаров известен своей журналистской распущенностью (его опусы публикуются под псевдонимом Аскар Кумыран). Процитируем: "Мы обогнали русню опять! Прощай немытая рассия!" "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?" "Не забывайте что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов никто не гонит".



В рабочей группе по созданию "принципиально нового" закона о СМИ ключевые позиции заняла западная агентура влияния.



Вот состав группы: учредитель фонда Transparency Kazakhstan и президент "Адил соз" Тамара Калеева (ее проекты официально поддерживают Сорос-Казахстан, USAID***, британская Media Legal Defense Initiative, посольства США, Нидерландов и Норвегии); директор общественного фонда "Правовой медиацентр" Диана Окремова, выступающая за запрет о вещании российских СМИ; директор представительства Freedom House в Казахстане, гендиректор издания Vlast.kz Вячеслав Абрамов; выходец из фонда "Сорос*** – Казахстан", член попечительского совета Transparency Kazakhstan, директор международного центра журналистики MediaNet Адиль Джалилов; юрист представительства американской сетевой организации Internews Network в Казахстане Ольга Диденко.



6 сентября 2022 года на госпортале "Открытые НПА" были опубликованы рекомендации о поправках к проекту закона РК "О массмедиа". В основу рекомендаций легли, хоть и неявно, все те же рекомендации "британских ученых".



Через два дня соросовский фонд "Адил соз" провел в Алма-Ате круглый стол "Журналисты за независимость СМИ и безопасность профессии". С приветственным словом к участникам круглого стола выступил новый министр информации и общественного развития Кыдырали Куандыкулы, а об "общественном запросе на кардинальные перемены" и соответствующей этим запросам модернизации медийного законодательства рассказала президент "Адил соз" Тамара Калеева. В ходе круглого стола были выработаны рекомендации по новой редакции закона о СМИ, которые сводятся к "кардинальному", как выразилась Тамара Калеева, ограничению возможностей государственных структур и правоохранительных органов Казахстана по контролю за средствами массовой информацией.



Предлагается также ввести институт "саморегулирования" медиасферы. Иными словами, казахстанским властям предлагают не лезть в дела прозападных и русофобских медиаресрусов.



Сейчас подготовка новой редакции закона о СМИ входит в завершающую фазу, и Тамара Калеева предложила "исключить существующие в действующем законе расплывчатые и неправовые понятия, например "оправдание экстремизма или терроризма"; криминализация высказываний о терроризме должна быть ограничена случаями намеренного подстрекательства к терроризму". То есть если Калеева напишет, что террорист совершил теракт, руководствуясь благими целями, то ей нельзя будет предъявить обвинение в оправдании терроризма.



Именно такой аргументацией "гражданские активисты" Казахстана вынудили президента Токаева открыть мемориал жертвам январских событий, амнистировать полторы тысячи участников январского путча и отправить в тюрьму полсотни силовиков, которые этих путчистов задерживали.



Сейчас "гражданское общество" республики, в первых рядах которого все те же профессиональные грантоеды из "Адил соз", встало грудью на защиту журналиста Михаила Козачкова, который был задержан по обвинению в пособничестве организованной преступной группе, совершавшей рейдерские захваты. Силовиков обвиняют в нарушении права на свободу слова.



Идя на поводу у западных спецслужб, которые стоят за спиной "свободолюбивой" журналистской агентуры влияния, власти республики рискуют оказаться в заложниках своих же законодательных новаций. Для "смены режима" Вашингтону и Лондону больше не понадобятся вооруженные боевики, как в январе: народ могут призвать выйти на улицу "демократические СМИ", которые, согласно новому закону, будут неприкосновенны. Армия и полиция в такой ситуации могут и не решиться разгонять "мирных" протестующих...