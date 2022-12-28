Шотландия повышает ставки в борьбе за независимость, - Дм.Минин

14:08 28.12.2022 ДМИТРИЙ МИНИН | 28.12.2022

Эдинбург повышает ставки в борьбе за независимость

Остерегайтесь Лондона! Стремясь удержать Шотландию, он способен раздуть мировой пожар



Верховный суд Великобритании, наконец, принял решение в отношении шотландского запроса о референдуме по независимости Шотландии. Результат, как и ожидалось, отрицательный. Согласно вердикту, Шотландия не имеет права самостоятельно назначать проведение подобного волеизъявления без согласия британского правительства. А оно его давать не собирается, о чем недвусмысленно заявил премьер-министр Риши Сунак.



Однако, и это тоже можно было предвидеть, вместо того, чтобы разрядить проблемы, действия британских властей ее лишь обострили. В шотландцах взыграли присущие им упрямство и чувство национальной гордости. Число сторонников независимости в Шотландии после данного решения начало стремительно расти, достигнув 56%. В крупнейшем шотландском городе-миллионнике Глазго эта цифра достигла 60%. Сторонники независимости впервые составляют большинство во всех без исключения регионах Шотландии.



Bute House - резиденция первого министра Шотландии в Эдинбурге



Bute House - резиденция первого министра Шотландии в Эдинбурге



Число сторонников независимости Шотландии стремительно растет



Число сторонников независимости Шотландии стремительно растет



Что особенно важно, среди молодежи до 34 лет, которая может стать главной опорной силой уличных протестов, хотят быть полностью самостоятельными от Англии 70%.



Р. Сунак далеко не та фигура, которая могла бы утихомирить разошедшихся шотландцев. Лиза Трасс, пусть и непроходимо глупая, по крайней мере воспринималась как своя. Сунак же раздражает склонных к эгалитаризму рядовых шотландцев даже не столько иноземным происхождением, сколько принадлежностью к олигархической семье. Не случайно среди членов Лейбористской партии Шотландии, в программе которой стоит сохранение целостности Объединенного королевства, уже более трети поддерживают курс на независимость.



Поэтому первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен отрицательное решение Верховного суда по референдуму записывает себе в плюс. Тактически она переиграла Лондон. Благодаря неуважительному и прямолинейному отказу по данному вопросу ей удалось существенно нарастить не только число сторонников независимости среди шотландцев, но и сторонников своей партии. Опросы показывают, что на следующих всеобщих выборах в Великобритании, запланированных на 2024 год, ШНП вместе с зелеными, также выступающими за независимость, получит в Шотландии 55% голосов (было 47%). Главной повесткой этих выборов Стерджен намерена сделать именно пункт о независимости, превращая выборы в референдум. Стерджен заявляет, что вердикт суда подорвал представление себя Объединенным королевством как добровольного союза свободных народов. Получается, что союз не добровольный, а народ отнюдь не свободны. Стерджен ссылается, например, на то, что предыдущий референдум 2014 года в Шотландии, когда за независимость проголосовали лишь 46% шотландцев, был разрешен Лондоном при значительно меньшей поддержке населением выдвижения данной инициативы, чем сейчас. Выходит, одобрять можно только то, что заведомо недостижимо. Какие уж тут претензии на тысячелетнюю демократию.



Лидер группы ШНП в парламенте Великобритании Стивен Флинн говорит: "Поскольку тори и лейбористы поддерживают Brexit и отрицают демократию, стоя на пути референдума о независимости Шотландии, только ШНП по-настоящему защищает народ Шотландии".



Н. Стерджен последовательно движется к такому доминированию среди шотландцев своей программы, которое в итоге ей позволит при необходимости пойти на односторонние шаги. Народ будет за ней. В этом случае применение репрессивных мер против шотландцев для Лондона будет крайне затруднительным. Да, и практический эффект силового подавления свобод шотландцев крайне сомнителен. Без шотландских нефти и газа, поступление которых в этом случае наверняка будет затруднено, британская экономика провалится.



Неблагоприятным фоном для применения силовых сценариев борьбы с "шотландским сепаратизмом" являются и настроения простых англичан. Их так долго убеждали в том, что они живут в самом демократическом обществе на свете, что они вовсе не стремятся поучаствовать в "карательной операции" на севере. Англичане за единство страны, но право шотландцев на проведение референдума о независимости по всей Великобритании поддерживают 55%. И без того непопулярное правительство не в силах игнорировать подобные настроения.



Германский телеканал N-TV отмечает, что, несмотря на постановление высших британских судей по поводу шотландского референдума, у сторонников самоопределения есть шанс, и "одна из причин тому – Брексит, в результате которого вопрос об отделении все более открыто обсуждается уже не только в Шотландии, но также в Северной Ирландии и Уэльсе. Если эта тенденция сохранится, Великая Британия рискует превратиться в Малую Англию".



Влиятельный лондонский Economist также с большим пессимизмом смотрит на будущее своей страны, полагая, что она "находится в состоянии свободного падения". Страна, которая любит считать себя "образцом флегматичного здравого смысла и добронадежной стабильности, стала международным посмешищем". "Британии грозит полный капут. Союз Англии с Шотландией разрушается".



Разглядеть ли что останется в итоге?



Разглядеть ли что останется в итоге?



Лондон судорожно ищет контрмеры. Запугивания шотландцев осложнением экономической ситуации, если они останутся одни, эффекта не дают. К тому же нет сомнения в том, что ЕС готов принять независимую Шотландию в свой состав почти моментально, в том числе в пику некорректному поведению во время Брексита Лондона, "простившего" собственные долги Евросоюзу. Ведь во время британского референдума о выходе из Евросоюза в 2016 году почти две трети шотландцев, в отличие от остальных частей королевства, высказались против этого.



Поэтому основные усилия в сдерживании "сепаратистских устремлений" Шотландии британское правительство направляет на военно-стратегическую проблематику, демонстрируя готовность к ее дополнительному "подогреву" всеми доступными средствами. Старейшая лондонская The Times, например, стращает шотландцев не только тем, что они почему-то станут "первоочередной целью для Путина", но и заявляет, что их и в НАТО не примут.



Утверждается, что, став независимой, Шотландия парализует ядерную оборону Великобритании как минимум на пять-десять лет и проделает "огромную дыру в оборонительной позиции НАТО". Daily Express пишет, что независимая Шотландия, о ужас, будет существовать "на деньги Коммунистической партии Китая и Путина". Не смешно ли? Все прекрасно понимают, что курс Эдинбурга будет полностью про-атлантическим, и Москва здесь – сторонний наблюдатель, по понятным причинам англичанам не сочувствующий, но выгоды для себя от обретения Шотландией независимости не ожидающий.



Опасность состоит в том, что Лондон ради сохранения остатков былого величия, подобно Украине, способен "заварить любую кашу", вплоть до провоцирования мирового конфликта. Тогда все "сепаратистские сценарии" можно будет отложить в долгий ящик.



Подрыв "Северных потоков"



Подрыв "Северных потоков"



Никто, например, из серьезных экспертов в мире не сомневается, что подрыв "Северных потоков" – дело рук англичан, о чем бывший премьер Лиз Трасс в тот же момент доложила по телефону в США: "Это сделано!" Прорыв в Севастопольскую гавань с помощью морских беспилотников, осуществленный Украиной, без сомнения тоже прошел под их диктовку.



"Англо-украинские" морские беспилотники в Севастопольской бухте



И если Киев действительно попытается вторгнуться в Крым, как он это обещает, то делать это он будет в опоре на Лондон. Поэтому надо тщательно следить за подготовкой англичанами новых диверсионно-провокационных актов именно там. Ведь "Крым" со времен Крымской войны – это еще и важная часть общенационального исторического мифа. Источник - фонд стратегической культуры

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