Бывший ректор КазЖенПУ Алдамбергенова и ее советник и родной брат Кожантаев осуждены на 7 лет каждый

14:45 28.12.2022

Бывший ректор ЖенПУ осужден на 7 лет

Приговором Карасайского районного суда бывший ректор – Председатель Правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Г. Алдамбергенова, советник ректора К. Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" А. Журунов признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы



АПК РК, 27 декабря



Приговором Карасайского районного суда бывший ректор – Председатель Правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Г. Алдамбергенова, советник ректора К. Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" А. Журунов признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы.

Этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела Д. Жұмаділ и специалист отдела Е. Кемал осуждены к 7 годам лишения свободы условно.

Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок Университета площадью 9 га.

В результате Университету причинен ущерб на сумму 95,5 миллионов тенге.

Приговор в законную силу не вступил.