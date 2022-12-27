Что может превратить СВО на Украине в реальную войну с США и НАТО? Мнимые и реальные сценарии

15:21 28.12.2022

Что может превратить СВО на Украине в реальную войну с США и НАТО?

мнимые и реальные сценарии

Владимир Овчинский



Последние дни уходящего 2022 года породили массу сценариев развития вооруженного конфликта на Украине. О наиболее подробной сценарной разработке, подготовленной корпорацией RAND, мы уже писали ( см. статью "К какой войне с Россией готовится США и НАТО?"). Размышления там интересные, но касаются только ситуаций, когда нападения на страны, входящие в НАТО, осуществляет Россия, а США и Альянс на них отвечают. Но в реальной жизни, скорее всего, будут работать иные сценарии.



Первый. Польский.



Варшава активно готовится к аннексии западноукраинских земель: Львовской, Ивано – Франковской и большей части Тернопольской области.



По поручению Президент Польши Анджея Дуды подготовлено обоснование польских притязаний на Западную Украину. Исторической точкой отсчета взята Волынская резня 1943 года. На 11 июля 2023 года - день "Кровавого воскресения на Волыни" (когда ОУН–УПА* начали геноцид поляков) назначен референдум на западе Украины.



До этого – в марте 2023 года в соответствии с подготовленным проектом распоряжения правительства Польши начнутся военные учения, которые продлятся 33 дня. В них будут принимать участие около 200 тысяч резервистов. Под эти учения фактически будет проведена скрытая мобилизация и восстановлена всеобщая воинская обязанность.



Даже без резервистов, армия Польши сейчас наиболее боеспособная среди членов Альянса. За последнее время в Польшу доставлено около 700 единиц военной техники, включая американские танки "Абрамс" и новейшие бронетранспортеры.



Действия Варшавы по аннексии территорий Западной Украины, ответные реакции Киева и Москвы могут быть самыми острыми и вызвать прямые боестолкновения с польскими войсками и их союзниками по Альянсу.



Второй. Приднестровский.



Глава СБ Молдавии Мустяцэ 19 декабря 2022 года обвинил Россию "в подготовке нападения на Молдавию в начале 2023 года", целью которого будет объединение России с Приднестровьем ( с учетом нахождения на территории Приднестровья оперативной группы российских войск, охраняющей в соответствии с международными договорами склады с боеприпасами).



Молдавия не является страной НАТО. Но ее куратор Румыния - член Альянса. Плюс к этому в Румынию переброшена элитная 101–я воздушно–десантная дивизия США "Кричащие орлы".



В свою очередь, Киев неоднократно провокационно призывал Молдавию "решить приднестровский вопрос военным путем".



Третий. Грузинский.



Киев постоянно подталкивает грузинское руководство к "военному противостоянию с Россией в решении абхазского и южно–осетинского вопросов". Одновременно Киев пытается вызвать волнения в самой Грузии вокруг фигуры Саакашвили, находящегося в тюрьме.



При стечении обстоятельств, выгодных режиму Зеленского, Грузия может быть еще одним фактором военной обострения ситуации на Украине и вокруг нее.



Четвертый. Радиационный.



Еще в июне 2022 года Евросоюз принял решение о поставках Украине защитного оборудования в сфере ядерной безопасности на 11, 3 млн евро. В эти поставки входят 300 тыс спец защитных костюмов, 566 тыс литров дезактивирующих веществ и 850 единиц оборудования для операций по дезактивации.



Исходя из количества оборудования, складывается мнение о подготовке дезактивационных мероприятий в случае осуществления провокаций на действующих АЭС Украины (Запорожской, Южно – Украинской, Ровенской или Хмельницкой), либо о применении в ходе вооруженного конфликта "грязной ядерной бомбы".



Реализация любого из этих сценариев или их совокупности может кардинально поменять ситуацию с проведением СВО и превратить ее фактически в войну с США и НАТО.



*организация с таким названием запрещена в РФ