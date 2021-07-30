Очередного обвиненного в коррупции вице-мэра Бишкека (Абдиева) уволили задним числом

17:39 28.12.2022

Подозреваемого в коррупции вице-мэра Бишкека уволили



Подозреваемого в коррупции вице-мэра Бишкека Бактыбека Абдиева уволили. Об этом в Facebook сообщил житель столицы Марат Акматалиев.



По его словам, заместителя градоначальника освободили от должности еще 16 ноября.



Ранее Марат Акматалиев обратился к президенту, председателю кабмина и генпрокурору с просьбой провести проверку законности кадровых перестановок в столичном муниципалитете.



В ответе прокуратуры Бишкека указано, что в результате проверки на имя мэра Эмилбека Абдыкадырова внесены три протеста об отмене распоряжений о назначении вице-мэрами Бактыбека Абдиева, Нурлана Шаршеналиева и Олега Попикова. Однако в мэрии посчитали, что назначение вице-мэров Бишкека осуществлено в рамках действующего законодательства. Позднее Нурлан Шаршеналиев и Олег Попиков были освобождены от занимаемых должностей.



Напомним, в конце сентября стало известно о задержании Бактыбека Абдиева. ГКНБ сообщил о выявлении коррупционной схемы при строительстве корпуса Национального центра онкологии и гематологии. По его данным, Первомайский районный суд столицы в отношении Бактыбека Абдиева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с его тяжелой болезнью.



Бактыбек Абдиев в марте был назначен вице-мэром города. Прежде он был директором строительно-проектной компании "Авангард Проект". Абдиев также возглавлял Госстрой и Бишкекглавархитектуру. Будучи главой государства, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал его работу и предложил уйти в отставку.



В 2019 году Бактыбека Абдиева на посту главы Госстроя за плохую работу критиковал и тогдашний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. В феврале 2019-го после заседания кабмина директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства получил выговор.



АБДИЕВ Бактыбек Кемелович

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[20.04.1970 - ..]

Род. в с.Кочкор, Кочкорский район. Кыргыз.



долгое время работал в "Бишкекглавархитектуре", возглавлял Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ.



депутат БГК 27 созыва (Республика - Ата-Журт) (? - 2021),



генеральный директор ОсОО "САБА"



депутат Бишкекского городского кенеша 28 созыва от партии "Эмгек" и пред. Постоянной комиссии по местному самоуправлению

(с 30.07.2021 -



вице-мэр г. Бишкек (с 11.03.2022 -



28.12.2022 КырСМИ сообщили, что А. уволен еще 16.11 в связи с подозрением в коррупции