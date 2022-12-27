Девочку, добирающуюся в школу на лодке, навестил хоким Сырдарьинской области

17:50 28.12.2022

Девочку, добирающуюся в школу на лодке, навестило руководство области



И. о. хокима Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев и представители УЧС навестили девочку, которая в одиночку переплывает реку на лодке, чтобы попасть в школу. По поручению и. о. хокима между берегами реки будут установлены специальные приспособления с тросами для безопасного передвижения лодки.



Девочку, самостоятельно переплывающую реку Сырдарью на лодке, чтобы добраться до школы, навестил и. о. хокима Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев. Об этом сообщила пресс-служба УЧС Сырдарьинской области.



Представители власти обратили внимание на этот случай после того, как видео с маленькой девочкой распространилось в соцсетях.



