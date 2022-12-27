Убить Путина: Вашингтон поверил, что создал абсолютное оружие

17:54 28.12.2022

Ирина Алкснис



Сергей Лавров прокомментировал информацию, что в Вашингтоне среди мер противодействия России рассматривается "обезглавливающий удар" по Кремлю, то есть физическое устранение российского президента.



Соответствующий инсайд опубликовал в конце сентября журнал Newsweek. Тогда это было связано с раскрученной самим Западом истерикой о том, что Москва вот-вот применит ядерное оружие на Украине. Причем сладострастность, с которой западные официальные лица и СМИ обсуждали данную тему, не оставляет сомнений, что это было для них весьма желательное развитие событий и фактически они старались спровоцировать российское руководство к соответствующему шагу.



Как раз в то время "военные источники" в Пентагоне и сообщили журналистам Newsweek, что среди обсуждаемых вариантов американского "решительного ответа" фигурирует убийство Владимира Путина.



Вчера российский министр иностранных дел вернулся в данной теме и отметил, что "если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".



Правда, нет уверенности, что его предупреждение будет услышано за океаном. Слишком уж американцы наслаждаются сложившимся форматом войны с Россией и считают, что он не просто выгоден для них, но и, по существу, делает их неуязвимыми: Штаты убеждены, что подобрали отмычку к системе глобальной безопасности, сложившейся после Второй мировой.



Проблема убийства главы государства другим государством - геополитическим противником имеет двойственный характер в мировой истории и политике. С одной стороны, по всем писаным и неписаным правилам это считается абсолютно неприемлемым, даже когда речь идет об открыто враждующих странах. С другой стороны, реальность куда сложнее. Ярчайшим примером тут может служить Фидель Кастро, против которого Штаты организовывали десятки покушений - и это практически ими не скрывается.



Тут, конечно, можно было бы обрушиться на США с гневными морализаторскими разоблачениями, но на самом деле факт их покушений на Кастро вскрывает изнанку исторически сложившегося вето на убийства глав государства. Дело вовсе не в моральных соображениях или каком-то благородстве великих держав. Все куда проще и прагматичнее, если не сказать циничнее: идея убить лидера конкурирующей державы может возникнуть у государства (и, как показала публикация Newsweek, возникает), когда не получается победить другими методами. Вот только такое обычно бывает, когда речь идет о близких по силе противниках, а в подобном случае акт возмездия гарантированно будет столь болезнен для инициатора, что это сразу отбивает охоту прибегать к таким методам.



Данный принцип достиг своего апогея с появлением ядерного оружия. США и СССР могли сходиться в крайне жестком противостоянии, но все знали, что в случае, например, покушения ЦРУ на генерального секретаря КПСС в Москве будет немедленно нажата красная кнопка. Поэтому такой опции по определению не было в методах, которые применялись во времена холодной войны.



В случае же Фиделя Кастро данный принцип не работал - у Кубы не было возможности нанести Штатам в ответ на гипотетическое убийство своего руководителя неприемлемый ущерб. Поэтому американцы чувствовали, что у них полностью развязаны руки в этом вопросе, и это касалось далеко не только кубинского лидера.



Благодаря ядерному оружию современная Россия унаследовала от СССР как неприкосновенность своих руководителей, так и невозможность использования против самой страны иных "неконвенциональных" методов геополитической борьбы. И очевидно: чем дальше заходит процесс распада однополярного мира и утраты Соединенными Штатами своей гегемонии, тем сильнее их раздражают имеющиеся ограничения.



Однако за текущий год Вашингтон, похоже, уверился в том, что нашел способ обойти правила. Когда говорят о гибридном характере нынешней войны Запада против России и об Украине как его прокси-оружии, обычно имеют в виду события в зоне боевых действий. Но на самом деле все намного сложнее и масштабнее.



В частности, в последние месяцы под террористическими ударами, за которыми явно тянется украинский след, оказались российские инфраструктурные и военные объекты, в том числе в глубине нашей территории. Пару дней назад при отражении атаки беспилотника погибли трое военнослужащих на аэродроме в Энгельсе.



Однако там базируются не просто военные самолеты. Это аэродром нашей стратегической авиации, которая, в свою очередь, является частью ядерной триады России, то есть фактически имело место нападение на инфраструктуру ядерного сдерживания.



Подобный акт со стороны любой ядерной державы стал бы безоговорочным казус белли с соответствующими последствиями. Но тут США вроде как не имеют отношения к происходящему. То есть даже если будет доказано, что исполнители являются действующими военнослужащими ВСУ и выполняли прямой приказ командования, формально Запад непричастен к атаке и не несет ответственности за произошедшее. А значит, возмездие должно пасть только на Киев, причем атлантисты будут тем больше счастливы, чем масштабнее и жестче оно будет - да хоть с землей сровняйте и застеклите всю Украину.



Отсюда и кажущаяся абсурдной американская бравада - через СМИ угрожать убийством руководителю ядерной державы. Просто подразумевается, что Штаты будут действовать чужими руками, с которых и надо будет спрашивать. Отсюда и удивительная откровенность анонимных чиновников и военных с журналистами, когда англосаксы не то что не скрывают, а фактически выставляют напоказ свою роль кукловода по отношению к Украине. Они ужасно гордятся, что создали столь эффективную марионетку. Там искренне верят, что ну не начнет Россия глобальный ядерный апокалипсис из-за украинцев, что бы те ни сделали, а бить по самой Украине в подобных ситуациях бессмысленно, поскольку истинные интересанты и организаторы остаются неуязвимыми.



Закономерно, что в данной картине мира Украина предстает для Вашингтона тем самым абсолютным оружием, которое позволит США не только победить Россию, но и добиться своей главной цели - "конца истории" и сохранения собственной глобальной гегемонии на веки вечные.



Однако, как говорится, гладко было на бумаге. Самолюбование застит Штатам глаза и не позволяет трезво оценить реальность. А она заключается в том, что абсолютного оружия не существует. В мире нет и не может быть ничего окончательного и неизменного, а на любой хитрый план всегда найдется более эффективный.