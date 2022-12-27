Корея, Тайвань и Косово соревнуются, кто полыхнет первым

17:58 28.12.2022

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В начале предновогодней недели резко обострилась обстановка сразу в нескольких "горячих точках" планеты.



КНДР и Китай почти одновременно провели масштабные "демонстрации силы" против Южной Кореи и Тайваня, а на другом конце Земли на грани вооруженного конфликта балансируют Сербия и Косово. Есть опасение, что на очереди - сирийские курды, при этом приходится "держать в уме" еще и Карабах.



"Красный" дрон в небе над Сеулом



В течение пяти часов южнокорейские военные отражали налет беспилотников из КНДР. В воздух была поднята авиация, зенитная артиллерия вела заградительный огонь. В последний раз северокорейские дроны нарушали границу в 2017 году.



Утром в понедельник "неустановленные объекты" пересекли демаркационную линию, проведенную по 37-й параллели, и вторглись на территорию Республики Корея, из-за чего пришлось закрыть небо для полетов гражданской авиации, в частности, это касалось аэропортов Сеула.



Операцией командовал национальный кризисный центр, расположенный в подземном бункере. Как сообщалось, при отражении атаки разбился южнокорейский самолет KA-1. При этом одному из дронов удалось долететь до Сеула и вернуться обратно в КНДР. Еще четыре дрона пропали с радаров, при этом предполагается, что сбить их не удалось.



"Северокорейские дроны летели над частными домами, центрами городов. В чрезвычайных случаях наши военные принимают во внимание тот ущерб, что могут нанести, и поэтому не могли стрелять. Можно было бы сбить в местности, где нет риска нанести ущерб домам сограждан", - цитирует ТАСС заявление представителя южнокорейской армии агентству News-1. В свою очередь, агентство Yonhap сообщило, что южнокорейский вертолет выпустил около ста снарядов из пушки калибра 20 мм по дрону, обнаруженному над островом Кедондо, но все они прошли мимо цели.



На эту атаку в Сеуле решили "ответить соразмерно", отправив собственные разведывательные средства в пограничную зону, в том числе к северу от демаркационной линии.



Китай пошел на авиационный рекорд у берегов Тайваня



Правительство Тайваня сообщило о крупнейшем за всю историю вторжении в опознавательную зону ПВО острова - за сутки в нее вошел 71 самолет ВВС Китая, включая истребители и беспилотники. Из них 43 самолета также пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную буферную зону между двумя сторонами. Армия Тайваня в ответ задействовала для наблюдения корабли, поднимала воздушный патруль и привела в готовность зенитные ракетные комплексы.



Власти КНР, которые считают Тайвань своей территорией, заявили, что провели "учения по ударам" в море и воздушном пространстве вокруг острова в ответ на провокации со стороны властей в Тайбее и Вашингтоне. Неназванный высокопоставленный тайваньский чиновник сообщил агентству Reuters, что Пекин устроил военную "провокацию" с целью показать свой гнев по поводу нового закона США, увеличивающего военную помощь Тайваню.



В канцелярии президента Тайваня заявили, что во вторник пройдет совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности для обсуждения мер по усилению обороны острова. При этом тайваньские власти подчеркивают, что хотят мира, но в случае нападения будут защищаться.



Сербии выставлен ультиматум по Косово



Ситуация на севере автономного сербского края Косово и Метохия остается сложной, признал побывавший там в понедельник начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович. Ранее сербские СМИ сообщили о нападении подразделения спецназа косовской полиции на сербов, которые находятся на баррикадах недалеко от населенного пункта Зубин-Поток.



Кроме того, косовские власти не пропустили на свою территорию патриарха Сербской православной церкви Порфирия, который собирался посетить регион по случаю грядущего православного Рождества. В Приштине потребовали, чтобы СПЦ выступила с осуждением своих представителей, которые "незаконно проникли в Косово для поддержки преступных группировок на севере".



Как писал ранее "Росбалт", обстановка в Косове резко обострилась в начале декабря. После того, как косовская полиция арестовала бывшего полицейского - серба Деяна Пантича, сербское население перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.



В этот понедельник появилось сообщение, что представители Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) расследуют инцидент, связанный со стрельбой, произошедшей 25 декабря в непосредственной близости от патруля KFOR в районе города Зубин-Поток.



По мнению Милана Мойсиловича, сложившаяся на данный момент ситуация требует присутствия сербской армии вдоль административной линии, разделяющей Косово и центральную часть Сербии. А косовский премьер Альбин Курти в интервью газете The Guardian заявил, что устранение баррикад "не может исключить жертв" и должно быть завершено "чем раньше, тем лучше".



Заявление Курти в минувшее воскресенье конкретизировали послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции, которые потребовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад в течение 24 часов. В противном случае они пригрозили, что больше не будут сдерживать решительно настроенного косовского лидера.



Москва отреагировала на эту ситуацию таким заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: "Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косову лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта".



На очереди курды?



Под конец дня в понедельник появились основания полагать, что произойдет резкое обострение еще одного вооруженного конфликта - в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара "примет новые меры" для закрытия 30-километровой бреши на турецко-сирийской границе, откуда, по его словам, исходит угроза терроризма.



В конце ноября, после теракта в Стамбуле, Эрдоган анонсировал возможность проведения наземной операции турецкой армии против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии, а также в Ираке. При этом он подчеркнул, что помимо уже ведущейся по его приказу военно-воздушной операции "Коготь-меч", в ходе которой наносились авиаудары по курдским подразделениям в Сирии, может потребоваться использование турецких сухопутных сил.



Михаил Макаров