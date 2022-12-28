Миллер: РФ и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории

18:40 28.12.2022

РФ и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба



28 декабря 2022,

Турция и РФ приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. Об этом сообщил 28 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.



"А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации", - сказал он.



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Строящийся газовый хаб обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа, подчеркнул Миллер.



Также он обратил внимание, что российские морские газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" уверенно работают.



В конце октября президент России Владимир Путин назвал газовый хаб в Турции реалистичным проектом. Покупатели газа есть всегда, так как газ - очень востребованный продукт в мире, отметил он.



По его словам, Россия выбрала Турцию в качестве газового хаба, потому что не может работать напрямую с Евросоюзом.



Ранее, 25 октября, турецкое правительство приступило к исполнению работы по созданию газового хаба.



20 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о договоренности с президентом России о создании газового хаба в Турции. Он отметил, что Европа может использовать газ РФ через Турцию.



О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября.