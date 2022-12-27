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Зачем Медведев летал в КНР. Москва обеспечит рост китайской экономики сверхдешевым сырьем, - НГ
20:16 28.12.2022

Так зачем Медведев летал в КНР

В 2022 году поставки трубопроводного газа из России в Европу снизятся до 60 млрд куб. м со 140 млрд куб. м в 2021 году, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА). "Газпром" подтверждает, что недопоставил в январе–ноябре в ЕС примерно 50 млрд куб. м и еще 6 млрд в Великобританию.

России, таким образом, надо перенаправить куда-то 80 млрд куб. м. Около 30 млрд могут вернуться обратно в Европу по новой ветке "Турецкого потока", которую, однако, надо еще построить, хотя так и непонятно, согласятся ли европейцы брать этот газ – пусть и не напрямую "у Путина", а "через Эрдогана". Второй вариант – Китай.

Поднебесная подтвердила на днях задачу роста экономики страны в 2023 году на 5%. Весьма амбициозная задача по нынешним временам, когда, по прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет на 2,7%, США – на 0,5%. Минэкономразвития прогнозирует в 2023 году снижение ВВП РФ на 0,8%.

Рост экономики требует много энергии, хотя, по оценке того же МЭА, рост импорта энергоносителей в Китай идет в последнее десятилетие не более чем на 2% в год, тогда как в 2010-х – на 12%. Но у Поднебесной много поставщиков, и РФ не главный из них. Хотя на теме "поворота на восток" Россия в июле и вышла на второе место по общему объему поставок природного газа в КНР (по совокупности поставок в трубопроводном виде и сжиженном), обойдя Австралию. На первом месте – Туркменистан. Трубопроводный газ Китай закупает также у Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

Например, в августе Китай купил 13,2 млрд куб. м газа (из них 5,5 млрд по трубопроводам, это был максимум за историю поставок, и 7,7 млрд в виде СПГ). Туркменистан поставил 2,9 млрд, Россия – 2,4 млрд (в том числе более 1 млрд в виде СПГ, что стало новым максимумом за историю поставок), Австралия поставила 2,3 млрд куб. м. А еще Китай сам добыл в том месяце 17 млрд куб. м.

То есть ситуация абсолютно рыночная, и, чтобы продвинуть на этот рынок свои дополнительные объемы, России нужно постараться. И речь не только о физическом обеспечении поставок газа, для переброски которого "с Запада" нужно еще построить необходимую инфраструктуру.

На днях Москва запустила второе базовое месторождение – Ковыктинское – для снабжения Китая газом по трубопроводу "Сила Сибири". Мероприятие с участием президента Владимира Путина совпало с визитом в Пекин зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который "по партийной линии" встретился с председателем КНР и лидером КПК Си Цзиньпином.

Детали визита не получили огласки, но, так как Медведев был раньше не только президентом и премьером РФ, но и главой совета директоров "Газпрома", эксперты стали выдвигать предположения, что одной из основных тем переговоров стали дополнительные поставки газа из РФ. А закрытость темы вызвала предположения о том, что новые объемы Китай хочет получать по гораздо более низким, чем сейчас, ценам, и ввиду заинтересованности РФ в партнере на фоне геополитического противостояния "все карты на руках у китайцев", то есть КНР получила преимущества в переговорной позиции.

В октябре средняя цена импорта газа сложилась на уровне 545 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщала таможенная служба Поднебесной. По оценкам экспертов, по итогам 2022 года цена реализации газа "Газпрома" в страны ЕС составит 1 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. Но дело не в конъюнктуре. Вопрос заключается в том, что долгие годы Россия поставляла в Европу сверхдешевый газ (еще в 2020 году он стоил не более 200 долл.). Теперь ЕС от этого отказался, переплатив за энергоносители в 2022 году до 1 трлн долл., а конкурентное преимущество в виде поддержки дешевыми российскими энергоносителями переезжает, пусть и не быстро, в Китай.

Реализация таких проектов, как "Сила Сибири", дальневосточный маршрут, позволят уже к 2025 году нарастить поставки газа на восток до 48 млрд куб. м, а к 2030 году – до 88 млрд, сообщил вице-премьер Александр Новак.

27.12.22

Источник - ng.ru
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