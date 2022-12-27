О "победителях" "кантарской революции", - Данияр Ашимбаев

23:26 28.12.2022

Открытие президентом Токаевым мемориала жертвам январских событий вызвало бурную реакцию у части общественности, но Токаев, нужно отдать ему должное, достаточно упорно и жестко выдерживают политическую линию, взятую еще в те январские дни



Данияр Ашимбаев, 26 декабря 22



Открытие президентом Токаевым мемориала жертвам январских событий вызвало бурную реакцию у части общественности, но Токаев, нужно отдать ему должное, достаточно упорно и жестко выдерживают политическую линию, взятую еще в те январские дни. Эта линия и логика легли в основу взятого затем курса на построение "Нового Казахстана", "Второй республики" и "Справедливого Казахстана" (официальное название несколько видоизменялось с учетом реакции общественности), но основные принципы вполне логичны и очевидны: демонополизация и децентрализация власти в интересах не "демократии вообще", а направленные на сбалансированное развитие страны и ее системы управления, на диалоговый характер взаимодействия власти и общества. Этим задачам была посвящена конституционная реформа, а заодно и досрочно стартовавший электоральный цикл.



Нужно отметить, что главной задачей президента стало не только проведение постянварской модернизации политической системы, но и обеспечение общественного согласия и стабильности, давление на которые в этом году выросло неимоверно - как внешнее, так и внутреннее. К сожалению, очень много внешних сил заинтересовано в дестабилизации региона и даже сама попытка госпереворота в январе явно была синхронизирована с нарастающим глобальным конфликтом. И информационно-пропагандистской кампанией в поддержку "мирных митингов" и "народного восстания" занимались в январе те же силы, которые с февраля навязчиво требовали разорвать все связи с Россией, вступить в конфликт на стороне Запада и истерично пытались заткнуть все альтернативные точки зрения.



Атака на "Старый Казахстан" преследовала целью не только передел власти и собственности, но и в версии радикалов требовала отказа от общественного согласия и многовекторности. Грань была очень тонкая, но власть смогла обеспечить и стабильность и реформы.

Характерно, что некоторые деятели и структуры попытались объявить себя "победителями" "кантарской революции" и навязать стране свою повестку дня, но президент эту партию разыграл намного тоньше и умнее.



Токаев последовательно провел ряд реформ, получив при этом высокую поддержку своего курса на референдуме и досрочных президентских выборах.

Власти удалось обеспечить высокий уровень консолидации общества, пресечь многочисленные радикальные эксцессы, сохранить контроль над политическим процессом в целом и ситуацией в регионах. Огромная работа проделана по политике активного внешнеполитического нейтралитета: Казахстан смог сохранить не только конструктивные, но и стратегические отношения со всеми ключевыми игроками и союзниками.



Большую проблему представляет собой экономика и, в частности, способность правительства сделать хоть что-то полезное в этой сфере. Очевидно, что Токаев больше доверяет мнению Высшей аудиторской палаты, нежели отчетам премьера, но альтернативной фигуры в обойме пока нет, а срок правительству отмерян пока до марта.



Возвращаясь к алматинскому монументу. Токаев заявил: "героизировать бандитов, радикалов и террористов ни в коем случае нельзя". Он, правда, перевел разговор на подлинных героев ("это труженики предприятий, рабочие и фермеры, врачи и медсестры, учителя и преподаватели, ученые и деятели культуры, предприниматели и спортсмены").



Но в первой части тезиса есть и другой смысл.

В последние месяцы имеют место многочисленные попытки не просто реабилитации, а откровенной героизации организаторов январской попытки государственного переворота из числа экс-сотрудников КНБ и тесно связанных с ними представителей оргпреступности.

Некоторые информационные ресурсы, изначально позиционируя себя борцами с преступностью и коррупцией, по сути превратились в рупор олигархических и преступных групп, при этом продвигая национал-популистскую и либерально-прозападную повестку.