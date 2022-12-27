ВМС Таиланда: при крушении корвета "Сукхотай" погибли 24 моряка

23:29 28.12.2022

В Таиланде при крушении корвета "Сукхотай" выросло число погибших



Число жертв крушения корвета "Сукхотай" увеличилось до 24. Об этом 28 декабря сообщается в сводке ВМС Таиланда.



По сообщении ведомства, пять моряков числятся пропавшими без вести. Из 105 моряков, находившихся на корвете, выжили 76 человек, 24 моряка погибли.



"Устанавливаются личности четырех офицеров", - заявили в ВМС Таиланда.



Отмечается также, что ВМС Таиланда выложили фотографии затонувшего корвета, который обследуют водолазы.



Как передавало ИА REGNUM, ранее ВМС Таиланда сообщили, что в результате крушения корвета "Сукхотай" погибли по меньшей мере 21 человек.