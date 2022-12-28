Продолжит ли Пекин балансировать между Россией и Западом, - В.Скосырев

00:12 29.12.2022

Эксперты обсуждают возможную китайскую помощь РФ в противодействии санкциям

Владимир Скосырев

28.12.2022

Си Цзиньпин, что бы ни говорили в Москве, в первую очередь думает о китайских интересах.

10 месяцев спустя после начала СВО Москва запросит большей поддержки у Китая. Это произойдет во время предстоящего разговора лидеров двух стран, утверждают наблюдатели в Гонконге. По их мнению, конфликт в Украине побудил Пекин к сближению с Россией. Но Китай вряд ли отойдет от нейтральной позиции, поскольку не отказался от намерения нормализовать отношения с США и их союзниками.

Газета South China Morning Post пишет, что до конца года должен состояться разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Действительно, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что такое общение планируется. Но о том, в каком формате пройдет общение, не сообщил. А ранее Песков пояснил, что обмен посланиями между Путиным и Си происходит регулярно.



Комментаторы в Гонконге и на Западе делают упор на том, что в Украине идут ожесточенные бои, и для России прежде они были неудачными. Кремль хотел заручиться одобрением бывших советских республик на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, но и там возникли разногласия. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Вашингтон заручился обещаниями о помощи, в частности в области поставок ЗРК Patriot.



События в Украине в какой-то мере сблизили Пекин и Москву. Тем не менее маловероятно, что Пекин отойдет от линии балансирования между Россией и Западом. Ведь он хочет снизить напряжение в китайско-американских отношениях. Поэтому Китай не оказывает содействия России в обходе санкций или в военной области. В ходе поездки Путина в Пекин в феврале оба лидера провозгласили, что российско-китайская дружба не имеет границ. Но в сентябре после встречи в Узбекистане Путин признал, что Си выразил обеспокоенность конфликтом в Украине.



Как говорит Ли Минцзян, доцент технологического университета Наньян в Сингапуре, 2022 год был трудным для китайской дипломатии. Пекин был вынужден смягчить тональность своих разоблачений США в свете того, что американцы успешно сколачивали антикитайские коалиции в сфере безопасности, экономики и высоких технологий. Решение этой задачи американцам облегчало то, что Китай благоволил России в украинском вопросе. В 2023 году Пекин постарается "отремонтировать" свои связи с Западом. Дверь к этому может открыть визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР в начале года.



Другие эксперты, в частности Чжао Ма, доцент Washington University в Сент-Луисе, полагают, что Москва больше нуждается в Пекине, чем Пекин нуждается в Москве. Поэтому большего поворота Пекина в направлении Москвы ожидать не стоит. Тем более что у Путина нет военного союза, подобного Варшавскому договору. А экономика России составляет немногим более 1% мировой экономики. Правда, Россия остается энергетической супердержавой. Но ее роль может снизиться из-за того, что многие страны сокращают зависимость от российских нефти и газа.



Как видим, специалисты по Китаю в США и Восточной Азии предсказывают российско-китайским связям в будущем в лучшем случае стагнацию, а в худшем – спад. Эту оценку поучительно сопоставить с высказываниями не какого-то малоизвестного доцента или профессора, а самого министра иностранных дел Ван И. Выступая на заседании мозгового треста в Пекине, он заявил, что КНР в 2023 году укрепит прочные, как скала, связи с Россией. Эти связи носят добрососедский, дружеский характер, основаны на сотрудничестве. Они не зависят от вмешательства внешних сил и перемен в международной обстановке.



По Украине Ван указал, что Китай твердо придерживается принципа объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения ни одной из сторон, не пытаясь извлечь для себя выгоду из конфликта. В то же время Китай хочет помочь выходу из него на основе принципа невмешательства в чужие дела и традиций китайской дипломатии.



Так чего же ждать от беседы Путина с Си? Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, сказал "НГ": "Скорее всего это будет встреча онлайн. Ведь личный визит надо долго готовить. Что касается Украины, то никаких индикаторов изменения его позиции, сформировавшейся еще в начале прошлого года, нет. Китай говорит, что выступает за мирное решение, но на взаимноприемлемой основе. Это он и будет повторять. Есть, впрочем, конкретные вопросы. Китай заявляет, что в военной области он не оказывает помощь ни одной из сторон. Другое дело – экономика. Например, Китай увеличивает закупки энергоносителей у России. Тут много тем для обсуждения.



Китай всегда действует в собственных интересах. А американские санкции он не признает, считает их незаконными. Значит, и обходить их не нужно. Но если возникнет угроза, что наложат вторичные санкции, то Китай будет действовать осторожно. Либо откажется от каких-то проектов, либо будет вводить их в действие не явным образом. Например, Китай соблюдает санкции ООН против Северной Кореи. И все же там китайские товары продаются".