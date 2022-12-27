Без России не обойтись: Эрдогану своего газа на Черном море не хватит для хаба

00:44 29.12.2022 Открытие новых месторождений на шельфе Черного моря пока не позволяет Анкаре стать независимой от российских углеводородов



Анна Седова

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Вячеслав Мищенко



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 декабря сообщил, что буровое судно Fatih обнаружило в Черном море очередное месторождение газа, запасы которого оцениваются в 58 млрд куб. м. Оно было открыто на глубине 3023 м во время бурения скважины "Чайджума-1". По словам Эрдогана, с учетом нового месторождения объем запасов газа в Черном море оценивается в 710 млрд куб или примерно один триллион долларов.



"Наша окончательная цель - как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе. Мы решительно настроены превратить Турцию в центр энергетики Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами", - заявил Эрдоган.



В Анкаре планируют, что в течение 10 лет зависимость Турции от импортных энергоносителей снизится с 71% до 50% через десять лет, и до 13% - в 2053 году. В первом квартале следующего года, ровно к столетию республики, страна планирует начать добычу газа на черноморских месторождениях. В первые годы добыча должна составить только 3−5 млрд кубометров - немногим менее 10% потребления, но к 2025 году вырасти до 15 млрд кубометров.



Параллельно Турция планирует, как предложил Владимир Путин, развивать проект по созданию газового хаба для Европы, на котором будут не только торговать газом разных поставщиков, но и определять его цену. В прошлом году Россия поставила в Турцию 26,3 млрд. куб. газа, в этом, судя по результатам первого полугодия (13 млрд. куб.) итоги будут примерно такими же.



С учетом все более растущих газовых запасов Турции, по крайней мере, потенциальных, возникает вопрос, а так ли нужно Анкаре сотрудничество с Россией в создании газового хаба? Если Турции удастся полностью заместить российское сырье собственным или газом от других поставщиков, не окажется ли Москва лишней на этом "празднике жизни".



Однако, как пояснил "СП" руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко, в случае с хабом речь идет не только о потреблении Турции, но и о продаже газа третьим игрокам, в том числе Европе, поэтому чем больше разных источников, тем лучше. Кроме того, что касается турецких запасов, пока это, скорее, реклама, чем реальные объемы, которые смогут конкурировать с российскими.



- Это уже не первое заявление турецкого руководства об открытии новых месторождений газа на шельфе Черного моря. Эрдоган активно пиарит возможности Турции с точки зрения обеспечения себя углеводородами. Что касается недавнего открытия, во-первых, объем, о котором идет речь, а это 58 миллиардов кубических метров, меньше годового потребления Турции. Это достаточно небольшие запасы. Остальные месторождения, о которых сообщала Анкара в прошлом, тоже не так велики.



В связи с этим возникает вопрос о рентабельности освоения эти месторождений. Чем меньше объем запасов, тем менее рентабельна добыча. Обычно такие проекты осуществляются совместными усилиями международных компаний, консорциумов, которые работают на них несколько десятилетий. В случае большинства турецких месторождений, их, конечно, можно осваивать, но уже через-год два интерес к ним пропадет и инвестиции не окупятся.



"СП": - То есть на самом деле у Турции не так уж много газа?



- Вопрос не только в объемах, но и в других характеристиках этих месторождений. Насколько я понимаю, специалисты говорят о том, что это достаточно сложная зона для добычи. Черное море изобилует серой, а это достаточно коррозийное вещество, которое разъедает любые материалы, поэтому среда достаточно вредоносная. Кроме того, нужно учитывать глубину залегания газа, формацию. Конечно же, после таких политических заявлений никто детали не раскрывает, но в экспертном сообществе существует мнение, что эти проекты не рентабельны не только потому, что там небольшой объем, но и потому, что себестоимость в силу этих факторов будет очень высокой.



Да, какие-то объемы будут добываться, это необходимо, чтобы показать политический и экономический суверенитет Турции в энергетической сфере, но это не является полноценным решением ее потребностей. Турция в ближайшие десятилетия останется зависимой от импорта газа, в первую очередь, российского.



"СП": - Тем не менее, Эрдоган постоянно говорит о газовой независимости, не скажется ли это на планах по созданию газового хаба в Турции, может, Россия окажется не нужна в этом проекте?



- Вокруг газового хаба много разговоров уже несколько месяцев, начиная с момента, когда Владимир Путин предложил Эрдогану создать его на территории Турции. Но нужно понимать, что это не наш проект, а турецкий. Он существует уже достаточно давно в экспертном, политическом и экономическом сообществах. Участники рынка еще до предложения президента РФ обсуждали возможность создания такого распределительного пункта.



Само понятие энергетического хаба, в первую очередь, касается финансовых транзакций, то есть это некий пункт, где определяется цена на газ и юридически передается собственность от поставщика к покупателю. Это не имеет непосредственного отношения к России, которая должна поставлять туда газ. В публичной плоскости не раз высказывались идеи, что хаб будет заключаться в том, что Россия просто будет отдавать Турции газ по-дешевке, а та будет его перепродавать. Это совершенно не так. Повторю, это пункт передачи прав собственности и формирования цены.



Зачем Владимир Путин объявил о таком проекте и, скорее всего, подтолкнул турецкую сторону к тому, чтобы они занялись, наконец, его реализацией? Это связано с ситуацией, сложившейся на европейском рынке.



Во-первых, серьезно пострадали маршруты поставки российского газа на европейский рынок. Два мощных трубопровода "Северный поток" и "Северный поток-2" подверглись диверсионной атаке, они физически разрушены и не могут использоваться. Есть также серьезные проблемы с прокачкой по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через территорию Польши, так как она фактически его национализировала и использует сейчас в реверсном режиме. Остается небольшой транзит через Украину и "Турецкий поток".



Этих объемов недостаточно, и увеличение прокачки по южному маршруту могло бы помочь странам Юго-Восточной Европы получать регулярно газ, причем отвязавшись по цене от таких европейских хабов, как голландский TTF, где наблюдается колоссальный рост цен. То, что Турция объявила об открытии очередного месторождения не только не мешает, а, напротив, должно ускорить реализацию проекта по созданию турецкого газового хаба. Поскольку чем больше источников поставок и получения газа, тем более стабильным и оправданным является существование такого проекта.



Почему образовался известный европейский хаб TTF, вокруг которого в последнее время также много разговоров из-за предстоящего введения потолка цен на газ со стороны ЕС? Он расположен на территории Голландии, примыкающей к Северному морю, где и происходила в предыдущие десятилетия европейская добыча газа на месторождении Гронинген и других. Благодаря этому он состоялся, как зрелый европейский энергетический хаб.



Турецкий проект в этом смысле тоже обладает всеми потенциальными возможностями, благодаря доставке газа из Азербайджана, Ирана, России, поставкам СПГ. Если собственная добыча тоже будет активно развиваться, это будет только способствовать тому, что на территории Турции возникнет новый газовый хаб. По сути, он тоже будет европейским, но при этом не будет подчиняться регулированию законодательства ЕС. Источник - СвободнаяПресса

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