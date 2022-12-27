Советский Союз - мерцающий феномен истории, - Виталий Третьяков

01:00 29.12.2022 Империи могут исчезать, но на деле продолжают существовать в истории веками и тысячелетиями



Виталий Третьяков



Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как русские спорят о том, почему распался Советский Союз.



Одних эта "величайшая геополитическая катастрофа ХХ века" (Владимир Путин, 2005 г.) до сих пор печалит. Других по-прежнему радует.



Одни продолжают слать проклятия вослед ушедшей в историю глобальной сверхдержаве. Другие не устают восхищаться мощью СССР, гордиться его достижениями - среди которых победа над гитлеровской Германией, первый Спутник и Юрий Гагарин, первый в истории человек, взлетевший в космос, - вершины, возвышающиеся над чередою других, лишь менее значительных высот.



Наконец, многие ностальгируют по царившей в Советском Союзе социальной справедливости и по "свойственной советским людям уверенности в завтрашнем дне", забывая, что и социальная справедливость была не полной (но, конечно, большей, чем сейчас), и "уверенность в завтрашнем дне" обернулась неожиданным и стремительным распадом и СССР, и всего того, что эту уверенность обеспечивало.



Социологические опросы показывают, что советское прошлое все больше и больше мифологизируется, причем позитивная мифология объемом своим значительно превосходит негативную. В том числе и среди молодежи.



Я отношусь к числу тех, кто, во-первых, констатирует очевидное - Россия времен СССР (а не будем забывать, что и внутри Советского Союза, и, тем более, за рубежом названия СССР и Россия были синонимами) достигла исторического пика своего глобального могущества и авторитета. Во-вторых, тех, кто разделяет мнение, согласно которому период правления Брежнева (1964−1982 гг.) был "золотым веком" советской эпохи, "советской античностью" и что именно в эти 18 лет абсолютное большинство населения страны (275 млн. человек на момент смерти Брежнева, население современной России почти в два раза меньше) материально жили лучше, чем когда-либо в истории.



В-третьих, я уверен, что СССР можно было бы сохранить - если бы позднее брежневское руководство было идеологически менее догматичным, а интеллектуально более подготовленным к реалиям и вызовам нового времени, в том числе - к пониманию запросов собственного населения, на тот момент самого образованного в мире. И если бы назревшие в СССР реформы возглавил человек не с таким хаотическим сознанием и безответственным политическим поведением, как самовлюбленный Горбачев.



Но главное, в чем я уверен: советский период истории России не был ни "историческим тупиком", ни "черной дырой", как любят утверждать современные российские антисоветчики (а таковые есть). Напротив, это был естественный, пусть и необычный для других этап истории русского народа и русского государства. Более того, это была реальная попытка "построить Рай на земле", попытка в значительной степени удачная, но все-таки утопическая, а потому в конечном счете и провалившаяся - что, впрочем, не предполагало обязательного распада самой страны.



Советский эксперимент был попыткой прыжка непосредственно в будущее. И в этом смысле опыт "бывшего СССР" является бесценным для построения "будущего будущего", в том числе и "будущего будущего" всего человечества.



Посему крайне недальновидно ведут себя те, кто и внутри России, и на Западе все свои интеллектуальные усилия посвящает сегодня лишь занудному "разоблачению советского прошлого".



Гораздо умнее поступают китайцы, ибо, как известно, в Китайской Народной Республике существует несколько мощных научных центров, изучающих "феномен СССР", но прежде всего - причины его распада.



К сожалению, меньше всего этим не комплиментарным, но и не разоблачительным изучением Советского Союза занимаются в России, которая, между прочим, является не только историческим, но и юридическим преемником СССР.



Я давно уже выступаю (увы, безрезультатно) за создание в России научно-исследовательского Института СССР, деятельность которого должна быть посвящена изучению Советского Союза, который хоть и перестал существовать как "геополитическая реальность и субъект международной политики" (определение тех, кто поставил в декабре 1991 года свои подписи под актом о роспуске СССР), но продолжает жить не только в исторической памяти (как политической, так и общественной, причем не только в России, а по всему миру), но и как мерцающий феномен то ли прошлого, то ли будущего человечества.



Постараюсь в данной статье доказать это, дав определения того, чем был Советский Союз (по отношению к исторической и современной России, но не только к ней), а также кратко расшифровав эти определения.



Советский Союз как Российская империя (Российское государство)



Советский Союз был реинкарнацией Российской империи, посему, несмотря на идеологическую противоположность СССР монархии Романовых, как великая европейская и азиатско-тихоокеанская держава геополитически, что легко доказать, играл на мировой арене ту же самую роль, что и царская Россия, но только уже в глобальных масштабах.



Я отношусь к термину "империя" сугубо нейтрально - как к научному и историческому термину. По моему определению, империя - это особая, высшая форма национально-наднационального государства, отличающегося максимальной независимостью внутренней и внешней политики и играющего особую роль в мировой политике и в мировой истории. Империи не появляются случайно и не являются прихотью того или иного, пусть самого выдающегося, политического деятеля или реализацией желаний правящего класса какой-либо страны. Блеск империй вызывает зависть многих, но бремя империи способны вынести единицы стран и народов.



Империи могут исчезать, но, как правило, они, время от времени теряя свою мощь, продолжают существовать в истории веками и тысячелетиями.



Римская империя вроде бы исчезла, но в реальности продолжила свое существование в жизни ряда куда более поздних европейских империй. В частности, Французской, Испанской, Священной Римской империи и Германской (особенно времен Третьего рейха), да и Османской, а отчасти и Британской.



Некоторые из этих империй сошли с мировой арены (Французская, Испанская, Португальская, Австро-Венгерская), но другие возродились под другими названиями. Бывшую Британскую империю ныне правильно называть Американской (Англосаксонской) - редкий случай, когда колония и метрополия поменялись местами. Германская империя ныне называется Европейским союзом. Османская империя под руководством Эрдогана пытается возродиться.



Является ли современный Китай империей - мнения тут расходятся, но мощь у него, бесспорно, имперская.



Русское (Российское) государство как империя существует со времен царствования Ивана III Великого (1462−1505 гг.), формально получив наименование Российской империи при Петре Первом (Великом) ровно 300 лет назад, 2 ноября 1721 г. - после победы в Северной войне над Швецией, тоже претендовавшей тогда на имперский статус.



При этом важно отметить, что так или иначе, но Российская империя (что не отрицалось и в годы СССР) возводила свое происхождение как к союзу русских княжеств (со столицами - последовательно - в Великом Новгороде, Киеве, Владимире и Москве), а затем Московскому царству, так и, после захвата османами Константинополя, к Византийской империи (теория "Москва - Третий Рим").



Нынешняя Российская Федерация со своим политическим строем, отрицающим советскую политическую традицию, является, тем не менее, не только прямой наследницей Российской империи и Советского Союза, но и собственно Русской (Российской) империей, но лишь с меньшей территорией и не очень естественными (что является политической и стратегической проблемой) границами.



Кстати, именно так и воспринимают на Западе современную Россию как ее друзья (чаще всего пока молчащие), так и ее конкуренты и враги, наоборот - в основном громко кричащие.



Еще одна вещь, которую крайне важно иметь в виду. При распаде СССР за пределами границ нынешней России остались 25−30 миллионов русских, то есть представителей государствообразующего народа как в Империи Романовых и в СССР, так и в сегодняшней Российской Федерации. Из чего с неизбежностью следует, как минимум, интенция к воссоединению русской нации, а как максимум (на мой взгляд - и неизбежность) - реальное воссоединение.



Советский Союз как пространство христианской ойкумены



Несмотря на то, что конфессионально "европейское" и русское христианство (православие) разошлись, исторически именно Московское царство, а затем и Российская империя расширили границы христианской ойкумены на гигантские пространства Азии (вся Сибирь вплоть до Тихого океана, а также Средняя Азия) и даже на часть западного побережья нынешних США (Калифорния, Аляска). Кроме того, Российская империя сберегла (от Персидской и Османской империй) христианские церкви и народы Армении и Грузии на Южном Кавказе.



Советский Союз, несмотря на свой официальный статус атеистического государства, по разным причинам, в том числе и чисто политическим, сберег это наследие, то есть и здесь стал восприемником Российской империи. В том числе и в сохранении на своей территории сотен народов и других религий - как христианских (католицизм, например), так и иных (ислам, буддизм). Но все-таки в целом как Российскую империю, так и Советский Союз можно называть разными вариантами православной (то есть христианской) цивилизации.



Нынешняя Российская Федерация, оставаясь крупнейшей в Европе православной страной, продолжает эту традицию, то есть и в этом качестве не может не оказывать влияние на христианские, но особенно православные, страны Европы - несмотря на кризис христианства в ней.



Мне многократно приходилось писать и доказывать (последнего я сейчас делать не буду), что Советский Союз был Евросоюзом № 1. Владимир Ленин, идеологически и политически переформатируя территорию и устройство бывшей Российской империи, взял за основу тогдашнюю западноевропейскую концепцию Соединенных Штатов Европы (см. его статью 1915 г. под названием "О лозунге Соединенных штатов Европы").



Ленин утверждал, что "в условиях капитализма" Соединенные Штаты Европы неизбежно "реакционны" или невозможны. И только в условиях "победы пролетарских революций" этот лозунг может быть прогрессивным и возможным для воплощения. Что Ленин, придя к власти, и сделал, создав Советский Союз, в котором союзные республики обладали правом выхода из него.



После Второй мировой войны, когда СССР достиг пика своего могущества, а именно в 1949 году, то есть еще до возникновения Евросоюза № 2 в его зачаточных, чисто экономических, формах, Москва создала из вошедших в сферу ее влияния восточноевропейских стран интеграционное объединение - Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), уже в больших, чем собственно СССР, масштабах реализовавший "пролетарский" вариант концепции СШЕ.



И затем мы видели, что советская конструкция СЭВ+ДСВП ("Варшавский договор", военно-политический союз примерно тех же стран) был уже параллельно существующей и реальной альтернативной американо-западноевропейской конструкции Евросоюз+НАТО. Об этом многие забыли, скорее, у нас в России, но отнюдь не на Западе.



Экономической интеграцией занимается на так называемом постсоветском пространстве и нынешняя Российская Федерация, и в этом прямо наследуя политике и Советского Союза, и, если вспомнить, что постсоветское пространство есть и территория бывшей Российской империи, то и ее политике.



Советский Союз как глобальная сверхдержава



То, что под именем Советского Союза Россия достигла пика своего могущества, доказывать, надеюсь, не нужно. Причем СССР был глобальной сверхдержавой (одной из двух) во всех смыслах и по всех сферах. В том числе и идеологически, и культурно.



Да, у современной России нет (надеюсь, только пока нет) ясно, четко и масштабно сформулированной и оказывающей влияние на весь мир, в том числе и на общественное сознание противостоящих ему стран (как это было во времена СССР), идеологии, то есть глобального идеологического проекта.



В сфере культуры Россия сегодня полностью отдалась западным концепциям и практикам масскульта и актуального искусства, едва-едва сохраняя только свое классическое культурное наследие. Это гигантская проблема.



Однако нынешняя Россия сохранила и развивает свои цивилизационные основы, которые были не только не уничтожены, а во многом даже укреплены в советскою эпоху. И это принципиально важно.



А, кроме того, к удивлению Запада, списавшего после распада СССР нашу страну из разряда сверхдержав в класс "региональных держав с разорванной экономикой" (Барак Обама), Россия возродила себя как глобальная военная сверхдержава.



Экономический вес России сегодня не таков, каким он был в советское время, но, бесспорно, он не сводится к тем 2−2,5 процентам, которые ему отводят разного рода подсчеты и рейтинги. Если не учитывать спекулятивный и биржевой капитал, по части чего Россия никогда не догонит западные страны, если взять реальную экономику, современная Россия бесспорно входит в пятерку, а то и четверку первых экономки мира (вместе с КНР, США и Индией). Более чем серьезный показатель для страны, население которой в два раза меньше, чем было в СССР.



Россия по-прежнему остается одной из глобальных дипломатических держав. Российское образование остается, несмотря на все потери, вызванные, в частности, внедрением у нас западных методик образования, одним из лучших в мире. То же и в плане науки.



Наконец, Россия, как и СССР, обладает самыми большими запасами природных богатств, включая, между прочим, леса и воду, значение которых из года в год растет.



По сумме всех этих показателей нынешняя Россия хоть и уступает мощи СССР, то есть себе самой в недавнем прошлом, но в тройке мировых лидеров присутствует уверенно и прочно.



Советский Союз как общество нового типа



Как известно, советский проект задумывался Лениным и был реализован русскими коммунистами (большевиками) как альтернатива "буржуазному строю", "миру капитала", то есть прежде всего - Западу. В таком качестве он рассматривался и в самих западных странах, и, между прочим, в странах Востока, до Второй мировой войны - почти сплошь колониях Запада.



Успехи СССР и его популярность, особенно после Второй мировой войны, да еще подкрепленные ростом коммунистических (и вообще левых) настроений и партий в странах как так называемого Третьего мира, так и в самих западных странах (наиболее яркие примеры - Италия и Франция 60−70-х годов прошлого века), привели элиты западных стран к выводу, что это реальная альтернатива, причем постоянно укрепляющаяся.



Эта тревога имела много последствий (в том числе и во внутренней политике этих стран), но в интересующем нас ракурсе - я бы сказал, конституирование в западном политическом сознании Советского Союза, то есть Советской России, как экзистенциальной и близкой к успеху угрозы самому существованию политических режимов в целом ряде западных стран, а в перспективе - и всему западному миру.



Коль скоро в сегодняшней России западные политики и эксперты усматривают все больше и больше "советских черт" (в данном случае даже не важно, реальных или мнимых), для Запада "политика Советского Союза" отчетливо просматривается (а то и прямо декларируется) в действиях нынешней "агрессивной России". Фактически на Западе возрожден "жупел советской военной угрозы", пусть и в варианте мифических "гибридных войн", которые Россия, по их заверениям, ведет чуть ли не во всех регионах мира.



Советский Союз и "смерть идеологий"



Западный истеблишмент (включая и левую западную интеллигенцию) не скрывал восторга от распада СССР, но особенно от поражения СССР/России в холодной войне. Я, в отличие от многих российских политиков и экспертов, считаю, что такое поражение мы все-таки потерпели.



В любом случае коммунистическая (советская) идеология исчезла с мировой арены. Советская (коммунистическая) альтернатива исчезла. Соответственно, Запад считал себя и свою идеологию (либерализм) победителями. Причем до такой степени, что прославившийся именно этой не сбывшейся констатацией-пророчеством Фрэнсис Фукуяма заявил о "конце истории", то есть окончательной победе либерализма (в основном в его американской трактовке) в мировом масштабе.



Однако в эйфории своей победы западные идеологи не учли двух моментов. Первый - возможности возрождения России как мировой сверхдержавы. И, что даже более важно, второго, а именно того, что в отсутствие альтернативы любая идеология либо хиреет, либо развивается до своих предельных, то есть абсурдных, а значит - и гибельных для самой себя, пределов. Что и произошло с либерализмом.



А тут как раз возродившаяся Россия устами Владимира Путина (вообще-то многие в России говорили это и до него, но Запад, естественно, не обращал на это внимание) открыто провозгласила, что западные ценности ей не подходят, что она будет опираться на "традиционные моральные и семейные ценности", "социальную справедливость", "историческую преемственность по отношению к своему прошлому", включая, естественно, и советское прошлое, на "умеренный консерватизм" (формулировка Путина). И это есть уже заявка (большего я пока здесь не вижу) на оригинальный идеологический проект. Но и эта заявка насторожила и даже напугала Запад.



При любой трактовке этих заявлений (критической или позитивной) тень не только исторической России, но и конкретно Советского Союза (точнее, светлый образ его, выразился бы я) тут явно просматривается.



Россия и советское прошлое: многое возвращается



В современной России действительно многое советское восстанавливается. Иногда в сильно модернизированном, инновационном виде. И чаще всего без какой-либо ссылки на советский опыт. Доказательств так много, что я даже не буду приводить примеры этого.



Одних это радует, других (в том числе и внутри страны) раздражает, третьи (именно внутри России) недовольны тем, что это "восстановление" слишком непоследовательное и, по их мнению, явно недостаточное. Четвертых - пугает. А это прежде всего политические круги Запада (население западных стран о современной России, увы, знает только то, что демонстрируют западные же СМИ, то есть не знает ничего положительного), а также в исторически наиболее русофобские страны Европы вообще и Восточной Европы в особенности: Великобритания, Швеция, Польша, страны Прибалтики.



У всех перечисленных есть для таких эмоций основания.



Я крайне критически отношусь ко многим действиям руководства современной России, включая и некоторые действия и слова Владимира Путина (впрочем, я понимаю, что он вынужден многие свои мысли скрывать, а действия - ограничивать пределами возможностей современной России).



Но я не могу отрицать, что мерцающий образ Советского Союза в политике современной России отчетливо просматривается. Не могу не приветствовать это, ибо это естественно для любой страны, тем более для России, ибо, как я уже сказал, советский период был пиком исторического могущества нашей страны и вершиной ее суверенности, независимости.



Наконец, я не могу не радоваться тому, что этот образ пугает врагов России. Слишком много вражды и ненависти по отношению к нам они в последние десятилетия продемонстрировали.



Но должен заметить, что, несмотря на мое критическое отношение ко многим действиям российского руководства, не могу не констатировать, что его интеллектуальный уровень, бесспорно, превышает то, что мы видели при позднем Брежневе и уж тем более - при Горбачеве и лично у него.



Прибавьте к этому то, что я назвал бы национальным эгоизмом (в противовес советскому интернационализму). Современная Россия уж точно не собирается "завоевывать" ни весь мир, ни половину мира, ни половину Европы, а потом кормить их за счет российского населения.



***



Итак, Советский Союз умер, но не ушел в прошлое. И не мог уйти. Слишком грандиозным и слишком естественным был, что я и пытался показать, советский период российской истории. И слишком недавним.



Прошлое никогда не умирает полностью, особенно в жизни стран и государств. Даже затоптанное настоящим, как правило, скоротечным (для России это были 90-е годы, правление Ельцина), оно все равно возвращается в будущем. Которое для России уже наступило. И Запад это почувствовал.



Но самое пугающее Запад российское прошлое - это как раз Советский Союз (до Горбачева и без Горбачева).



То есть Советскому Союзу "уйти в прошлое" не позволяет не только преемственный ход российской истории, но и его, Советского Союза, друзья и враги. И друзья, и враги! Источник - СвободнаяПресса

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