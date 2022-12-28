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Эрдоган выводит спецоперацию в Сирии на новый уровень, - И.Субботин
01:10 29.12.2022

Турция обещает отрезать курдские отряды от ресурсов и инфраструктуры
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

28.12.22

Турецкие военнослужащие на границе с Сирией приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что Турция изменит военную стратегию в Сирии. В 2023-м Анкара нацелится на инфраструктуру и ресурсы курдских военизированных формирований, опирающихся на США. Арабские издания предполагают, что это может свидетельствовать о готовности начать фазу полноценной авиаоперации. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о переговорах с руководством РФ об открытии для ВВС республики воздушного пространства над Сирией.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара совершила рекордное число операций против Рабочей партии Курдистана (РПК) в 2022-м. В 2023-м его страна готова нарастить эти усилия против организации, борьбой с которой она объясняет интервенцию в Сирию и Ирак.

"Специально для того, чтобы полностью устранить угрозы, исходящие для нашей страны из Сирии, мы предпримем новые шаги, чтобы закрыть бреши в нашей 30-километровой полосе безопасности", – заявил Эрдоган, имея в виду буферную зону, прилегающую к турецкой границе. Он пообещал, что Анкара вступит "в новую фазу борьбы", которая приведет к уничтожению военного потенциала, экономических ресурсов и инфраструктуры курдских отрядов, связанных, по его мнению, с РПК.

Обстрелы северных районов Сирии продолжаются с 20 ноября, когда Турция объявила о начале операции "Коготь-меч" на фоне террористической атаки в центре Стамбула. По оценкам саудовских изданий, с тех пор интервенция привела к гибели 119 мирных граждан. Несмотря на то что командование сирийской правительственной армии перебросило в конце ноября свои подкрепления и бронетехнику в ряд районов, которые могут попасть в оперативную зону, операция "Коготь-меч", как отмечали тюркоязычные издания, вероятно, была начата в тесной координации с официальным Дамаском, недовольным полуавтономным статусом курдских территорий. Тем более что власти соседних государств в последние годы усилили разговоры о примирении.

На днях Министерство обороны Турции проинформировало, что Анкара и Москва ведут переговоры об открытии для турецких ВВС воздушного пространства над Сирией. Как дал понять Хулуси Акар, две страны, входящие в Астанинский формат урегулирования, обсуждают вопросы вокруг авиации в связи с готовностью Анкары выйти на новый этап трансграничной операции против курдских формирований. Ранее всерьез обсуждалась перспектива того, что "Коготь-меч" перерастет в сухопутное наступление турецких регулярных сил при поддержке лояльных им группировок сирийской оппозиции. Фактор наземной интервенции, полагают эксперты, помог бы мобилизовать электорат Эрдогана и его партии.

После сделанных заявлений о возможном открытии сирийского воздушного пространства Акар проинспектировал подразделения, дислоцированные в пограничном районе в турецкой провинции Хатай, обращают внимание источники издания "Аль-Араби аль-Джадид". По примерным оценкам, в случае сухопутной фазы операции "Коготь-меч", которая могла бы дать Анкаре шанс установить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией, турецкая сторона готова задействовать около 50 тыс. бойцов. Сейчас сирийские курды находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Не только из-за турецких угроз, но еще по причине разведданных о готовящихся атаках "Исламского государства" (запрещено в РФ) в новогодние дни.

Новая фаза операции "Коготь-меч" будет иметь значительные последствия для гражданского населения Сирии и участников конфликта на этой арене, а также может отразиться на обстановке в регионе, говорится в декабрьской сводке вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI). "Наступление может дополнительно вдохновить сирийских повстанцев, поддерживаемых Анкарой, на активизацию своих силовых кампаний", – отмечают эксперты. По их оценкам, нападение Турции чревато ухудшением ее отношений с Ираном, который поддерживает официальный Дамаск. В MEI полагают, что начало операции "Коготь-меч" и без того "увеличило вероятность обострения напряженности между двумя странами", чьи силы задействованы на сирийской арене.

Тем не менее арабские издания выдвигают предположения, что высказывания Эрдогана о готовности уничтожать инфраструктуру и ресурсы курдских формирований, действующих в подответственных США северо-восточных районах, свидетельствуют: дело, вероятно, ограничится военно-воздушной операцией в рамках операции "Коготь-меч". Этой фазы, возможно, стоит ожидать в начале 2023 года. По оценкам издания "Аль-Модон", выступление Эрдогана говорит о том, что турецкой стороне не удалось согласовать вариант с сухопутным вторжением с международными партнерами в лице России и США, несмотря на то что Анкара постоянно делает акцент на своем нежелании обсуждать с кем-либо свои планы на Сирию.

Тем не менее даже авиаформат атак на курдские отряды оставит в подвешенном состоянии вопрос о способности Анкары считаться с зоной интересов Вашингтона на территории соседней страны. Произошедший в рамках операции "Коготь-меч" громкий инцидент с ударом турецкого беспилотника вблизи американских позиций привел к напряженному телефонному разговору между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом и, как кажется, убедил США в готовности союзника по НАТО эскалировать ситуацию до выгодного предела. Угроза Эрдогана совершать нападения на инфраструктуру курдских сил, частично охраняемую военными США, эту убежденность скорее всего только укрепит.

Источник - НГ
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