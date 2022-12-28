Россия ответила на потолок цен после солидной паузы, - Анатолий Комраков

09:35 29.12.2022

Сокращение нефтяного экспорта из РФ станет реальностью

Анатолий Комраков

28.12.2022



На российские танкеры ценовые ограничения не действуют.

Президентский указ о действиях РФ в условиях введенного Западом потолка нефтяных цен допускает гибкую реакцию на ограничения, считают эксперты "НГ". Российские чиновники говорят, что готовы к сокращению добычи и экспорта нефти.



Россия после многочисленных обещаний отреагировать на потолок нефтяных цен, который был введен западным союзом еще 5 декабря, сформулировала свой ответ письменно. Президент Владимир Путин подписал указ, по которому с 1 февраля 2023 года вступает в силу запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим механизм фиксации предельной цены. Правительство должно определить и дату аналогичного запрета на вывоз нефтепродуктов (она должна быть не ранее начала февраля следующего года, именно тогда начнет действовать западный потолок цены на нефтепродукты). Указ об ответных мерах действует до 1 июля 2023 года.



Указ запрещает поставки иностранным юридическим лицам и физическим лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование этого механизма. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. При этом президент РФ может сделать исключения из запрета на основании специального решения.



Ограничение на поставку российской нефти будет распространяться не только на новые, но и на уже подписанные, действующие контракты, если там указан некий потолок цен, заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также рассказал, что ответные меры на введение потолка цен прорабатывались внутри РФ, и прямых контактов с ОПЕК+ по этому вопросу не было.



В указе не оказалось крайних мер, которые обсуждались экспертами накануне: об установлении минимальной цены или о полном запрете поставок в определенные страны. А они, по мнению, аналитиков, привели бы к серьезному нарушению торговых потоков и к заметному скачку цен. Однако в среду цена нефтяных фьючерсов оставалась в целом стабильной. Баррель сорта Brent продавался на биржах на уровне 85 долл.



Однако нефть российского происхождения продается значительно дешевле. "Urals продается со скидкой 37% по отношению к мировому эталону Brent, что невыгодно для Москвы", – утверждает агентство Reuters.



Нефтяные трейдеры предполагают, что Россия не смогла полностью перенаправить экспорт из Европы на другие рынки, в частности в Индию и Китай, так как у нее возникли трудности с поиском достаточного количества подходящих судов. Экспорт Urals из балтийских портов может сократиться примерно до 5 млн т в этом месяце по сравнению с 6 млн т в ноябре. По некоторым оценкам, этот показатель составит всего 4,7 млн т, пишет Reuters.



Поставки еще одного российского сорта – ВСТО, который торгуется обычно на 10 долл. выше Urals и отправляется из дальневосточных портов, сократились почти вдвое с 5 декабря. Впрочем, как сообщило в среду агентство Bloomberg, Япония в скором времени получит первую более чем за полгода партию российской нефти. В Японию направляется танкер "Залив Байкал", загруженный нефтью на "Сахалине-2".



Россия при продаже нефти странам, которые не вводят потолок цен, будет устанавливать стоимость на основании рыночных принципов, заявил в среду глава Минфина Антон Силуанов. "Вопрос в тех дисконтах, которые сегодня есть на российскую нефть. Потолок может каким-то образом влиять на размер этого дисконта. Мы будем продавать по рынку, по тем контрактам, которые будут заключать наши поставщики со странами, которые не вводят потолок. Цены будут определяться на основании рыночных принципов, а не на основании потолков, ограничений, что не может работать в рамках рыночного ценообразования", – сказал Силуанов.



В Международном энергетическом агентстве (МЭА) предполагают, что ко второму кварталу 2023 года РФ будет вынуждена сократить добычу на 1,6 млн барр. в сутки.



Дисконт на российскую нефть похож на вводимый Западом ценовой потолок (60 долл. за баррель), объясняли эксперты "НГ" (см. "НГ" от 06.11.22). Предполагается, что механизм ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года. Потолок планируется устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, которые предоставит МЭА.



Эксперты "НГ" предполагают, что указ Путина посылает предостерегающий сигнал как основным покупателям нефти, пришедшим на смену европейцам (Китаю, Индии, Турции), так и самой Европе, где часть стран выторговала себе право на более длительные закупки нефти из РФ.



"Чего-то нового для рынка в указе не содержится. Он лишь формализует заявления вице-премьера Александра Новака и других представителей правительства. Кроме того, потолок на данный момент планируют соблюдать только те страны, которые и так перестали покупать российскую нефть, а исключений из эмбарго потолок не касается, – сказал "НГ" аналитик "Финам" Сергей Кауфман. – На этом фоне указ президента имеет нулевой эффект на нефтяной рынок и акции нефтяных компаний, что подтверждается их нейтральной динамикой. Фактически указ является предостережением для текущих крупнейших партнеров РФ (Китай, Индия и Турция), чтобы они ни при каких обстоятельствах не присоединялись к ограничениям на стоимость российской нефти".



"Начало действия указа с 1 февраля 2023 года скорее всего связано с тем, что странам Евросоюза, которые в середине января будут обсуждать дальнейшие свои действия по ограничению цен, предоставляется шанс учесть позицию России и оставить себе возможность получать российскую нефть, – говорит аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. – Нефтеперерабатывающие заводы в Европе настроены именно на использование российской нефти, перенастройка займет время и будет стоить денег".



"Указ не запрещает напрямую использовать услуги перевозчиков, если они соблюдают механизм ограничения предельной цены. Там прописан запрет на продажу покупателям, которые такой механизм соблюдают и прописывают его в контрактах, – пояснил "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.