Число зарегистрированных жертв препарата Док-1 Макс в Узбекистане выросло до 19 человек

10:05 29.12.2022

29.12.22

В Узбекистане после приема препарата Док-1 Макс скончался еще один ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Кашкадарьинской области.



Умершему ребенку не исполнилось и полутора лет. Он жил в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. В течение пяти дней его лечили сиропом Док-1 Макс, что привело к серьезному ухудшению состояния ребенка. 27 декабря его госпитализировали в Кашкадарьинский филиал Республиканского научно-практического центра скорой медицинской помощи, но на следующий день он умер.



Прокуратура региона возбудила дело по статье 186-3 ("Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества") Уголовного кодекса Узбекистана.



Ранее сообщалось о смерти в результате приема препарата Док-1 Макс 18 детей, живших в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областях. Все они скончались в Самаркандском областном детском многопрофильном центре, куда их госпитализировали в сентябре-декабре текущего года.



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По данным Минздрава Узбекистана, в распространяемой в стране партии сиропа Док-1 Макс обнаружен этиленгликоль. "Это вещество токсично, около 1-2 мл/кг 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность", - пояснили в Минздраве.



Употребление препарата в стране запретили, таблетки и сиропы Док-1 Макс сняли с продажи.



Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что работники самаркандского Облздрава скрывали от министерства информацию о смерти детей после приема Док-1 Макс.

Семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы. Служба государственной безопасности Узбекистана заявила о возбуждении уголовного дела по статье 186-3.