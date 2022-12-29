В империи Чингисхана государствообразующими были тюркские племена. Ч. 1, - Марал Томпиев

10:28 29.12.2022 Известный исследователь прошлого, тюрколог и ойратовед Марал Томпиев считает, что пришло время глубокого пересмотра истории тюркского мира. При этом он предлагает отталкиваться от мысли Иоганна Вольфганга Гете: "В наши дни не остается никакого сомнения в том, что всемирную историю время от времени придется переписывать. Подобная необходимость проистекает не вследствие того, что со временем выявляются все новые и новые события, а от того, что появляются новые взгляды, побуждающие передового человека нового времени занять такую точку зрения, с которой он мог бы совершенно по-новому видеть и оценивать прошлое".



Новые рубежи тюркской истории



- Марал, чем вызвана ваша постановка вопроса о необходимости глубокого переосмысления истории тюркского мира?



- В первую очередь тем, что после распада Советского Союза и появления пяти новых тюркских республик на территории, где в эпоху средневековья располагались три западных улуса империи Чингисхана, стал закономерно возрождаться великий тюркский каганат – Туран, или, как модно сейчас говорить, Тюркский мир. Долгие годы история тюрков находилась под фактическим запретом, но как можно замалчивать прошлое столь значительной этнической группы, оказавшей огромное влияние на всю историю Евразии?



Именно этим мы и руководствовались в нашей совместной работе с известным тюркологом, публицистом и историком Нурланом Бозтаевым, когда взялись за разработку вопроса о языке основных племен империи Чингисхана.



- Насколько применим принцип Гете, на который вы ссылаетесь, при оценке истории тюрков?



- Очень даже применим. Начну с того, что правящих рас, народов с имперским мышлением в истории не так уж и много. В их числе рядом с персами, греками и римлянами можно назвать тюрков.



В древние времена единое древо кочевников, проживавших на территории Северного Китая, вероятно, около1500-1000 г.г. до нашей эры, разделилось на тюрков (в дальнейшем гуннов) и тунгусов (в дальнейшем маньчжуров, дунху и сянби – предков монголов). Предки гуннов проживали на территории северного Китая - во внутренней Монголии, а тунгусы восточнее - к северу-востоку до Кореи. Образ жизни у них был одинаковый, они были кочевниками, разводили овец, коров, лошадей, питались их мясом и молоком, жили в войлочных юртах. Основой их мировоззрения было поклонение небу и солнцу, а верховным божеством выступал Тенгри.



По мнению английского историка Эдуарда Паркера, жившего в конце XIX века много лет в Китае, знавшего китайский язык и изучавшего древние китайские летописи, различие в их обычаях были следующее: гунны хоронили покойников в земле, выкапывая ямы и засыпая землей, а тунгусы оставляли умерших на земле или вешали на деревьях.



- А как обстояло с языковыми различиями?



- Корневой язык у них, вероятно, был близким, но в течение столетий он менялся. Согласно китайским источникам, во втором веке до нашей эры гунны еще помнили о их общем с тунгусами происхождении. Антропологический тип гуннов и тунгусов был монголоидным.



Гунны на севере-востоке Китая постоянно воевали с индоевропейскими народами, ариями, тохарами и юэчжами, говорившими на флективных языках индоевропейской языковой семьи. Сами же они разговаривали на агглюнативных языках тюркской языковой семьи. Как утверждают китайские источники, гунны имели большие носы и носили бороды, чем внешне отличались от китайцев и тунгусов.



Начиная с пятого века до нашей эры, на территории Монголии находились следующие тюркские государства:



- с 210 года до н.э. по 165 год н.э. Великий гуннский каганат;



- с 48 года до н.э. по 216 год н.э. Южный Тюркский каганат.



С пятого века до девятого века нашей эры на территории Монголии находились три тюркских государства:



- Великий тюркский каганат;



- Второй тюркский каганат (552-744 годы);



- с 744 - по 840 гг. – Уйгурский, или Третий тюркский, каганат.



- С X по XII век на территории Монголии находились государства тюрков – найманов и кереитов.



Тюрки и тунгусы часто воевали между собой, о были и периоды мирных отношений. Тюрки смешивались с тунгусоязычными племенами, так как у них были близкие культура и обычаи. Гунны и тюрки столетиями мигрировали на запад, в Европу и Среднюю Азию, завоевывая новые страны и создавая великие империи. Тунгусы же оставались в северо-восточном Китае.



По мнению историков, в Северном Китае в первом тысячелетии нашей эры преобладал тюркский язык, ввиду преобладания тюркского населения. По сведениям французского востоковеда Поля Пелльо, в Китае был обнаружен сянбийский словарь. Специалисты считали его монгольским, но в действительности он оказался тюркским, это является общеизвестным фактом.



Как считает известный монголовед академик Владислав Котвич, "тюрки в Северном Китае были сильнее по количеству, политической значимости, численности, сплоченности и способны были навязать свой язык другим народам, чем подвергнуться их влиянию: много тому свидетельств мы находим в истории тюркских племен, осевших не только в Восточном и Западном Туркестане, но и в Малой Азии, где турецкий язык вышел победителем в борьбе с языками других народов".



Он также полагал, что ассимиляционный процесс воздействия тюрков на монголов нанес последним огромный ущерб. В настоящее время в мире насчитывается около 200 миллионов тюркоязычных и около 3-х миллионов монголоязычных народов (МНР, РФ).



Эпоха Чингисхана в тюркской истории



- А как развивалась ситуация с появлением на исторической арене Чингисхана?



- К концу XII века будущий великий завоеватель Темуджин начал объединять тюркские и смешанные тюрко-тунгусские племена в единое государство. В 1206 году кочевые племена татар, жалаиров, найманов, кереитов подняли Темуджина на белой кошме и объявили его верховным ханом, дав ему новое имя Чингисхан.



Подавляющие большинство племен его империи было тюркоязычными, а тунгусоязычные (монголоязычные) племена, такие, как ойраты, кори-туматы и другие, составляли незначительное меньшинство. При этом все говорили на тюркском языке, между тюрками и монголами не было разделения. Монголы (тунгусы) говорили на своем языке только внутри своего племени и рода.



Историки называют империю Чингисхана "Великой монгольской империей", что является заблуждением, поскольку исследователи придумали это название столетия спустя. Правильное название улуса Чингисхана "Улуг Юрт", что переводится как "Великий или Отцовский улус". Никакого монгольского народа в XII-XIV веках не существовало, он сформировался позже из тунгусоязычных племен. Некоторые историки привязывают лесных охотников-рыболовов - мэнву-тунгусов, живших на реке Амур за две тысячи километров от Монголии и не имевших никакого отношения к основателям империи Чингисхана, но это искусственная конструкция. Империя Чингисхана была кочевой.



Сам Чингисхан был из рода кият, разговаривал на тюркском языке и жил по тюркским обычаям. Представители рода кият и сейчас проживают на юге Казахстана и разговаривают на тюркском (казахском) языке. Мать Чингисхана была из тюркского рода конгират, или конырат, ареалом расселения которого тоже является юг Казахстана.



Внешность Чингисхана, по свидетельству современников, была интересной: высокого роста, голубоглазый, рыжеволосый, с бородой. Это указывает на то, что его далекие предки были кочевниками-ариями, проживавшими на Алтае. Отталкиваясь от такого описания, можно предположить, что, вероятно, он не имеет никакого отношения к современным монголам.



- А теперь давайте поговорим о культуре и языке империи Чингисхана…



- В 1220-1221 годах в ставке Чингисхана побывали две китайские делегации из Южного Китая (династия Сун). В своих отчетах они называли его воинов татарами, а не монголами. Самого Чингисхана в это время в ставке не было - он находился в походе на Среднюю Азию и Иран.



По свидетельству китайских дипломатов, умерших татары хоронили следующим образом: выкапывали яму и с боку делали подкоп, куда клали тело покойного и засыпали землей. Точно так же в настоящее время хоронят умерших тюрки-казахи. Монголы умерших не хоронили, а оставляли в степи.



В 1246 году Плано Карпини, посланник папы Римского Иннокентия IX, совершил путешествие к великому хану Гуюку, внуку Чингисхана, в столицу империи Каракорум. В своем отчете он описал обычаи татар, их мировоззрение, оставив ценные сведения. В частности, он указал, что все они говорили на одном языке. Он также отметил, что татары хоронят умерших, выкапывая яму и делая сбоку подкоп, куда укладывают покойника.



В 1253 году посланник французского короля Людовика XII Гильом де Рубрук прибыл к великому хану Мэнгу, другому внуку Чингисхана, повторив путешествие Карпини в Каракорум. Он оставил интересные сведения о жизни татар: как они готовили из кобыльего молока кумыс, кислое молоко (айран), сыр, который назывался курт, колбасу из конины (впоследствии казахи называли ее казы). Секреты изготовления мясных продуктов не изменились за 750 лет, и они были точно такие же, как у современных казахов.



В конце XIII века всемирно известный путешественник, венецианец Марко Поло жил при дворе внука Чингисхана - великого хана Хубилая, основателя династии Юань, в 1279 году объединившего Китай в единое государство. Марко Поло тоже рассказывал только о татарах, но не о монголах, и отмечал, что великий хан Хубилай писал письма на турецком, то есть тюркском, языке.



Нужно отметить, что и в русских летописях XIII-XVI веков сообщается только о татарах. Все письменные источники XIII-XIV веков империи Чингисхана были написаны на тюркском языке уйгурским или старонайманским алфавитом. Уйгурский алфавит есть тюркский алфавит. Уйгуры и сегиз-огузы (найманы) в VIII-IX веках входили в состав Уйгурского, или третьего Тюркского, каганата и были единым тюркским народом.



Например, печать Гуюк-хана 1246 года - это имперская государственная печать. Текст на ней транскрибирован латинскими буквами с уйгурского (тюркского) текста и читается на казахской кириллице – "ханнынжарлыгы ел булгак", в переводе на русский – "указ хана подлежит исполнению народом".



Этот ряд можно дополнить и другими примерами: пайцза Тохта-хана (Золотая Орда, 1292-1311 г.г.), пайцза хана Келдибека (Золотая Орда, 1360 год) и пайцза Узбек-хана (Золотая Орда, 1312 -1341 г.г.). Все эти источники были написаны уйгурским алфавитом на восточном диалекте тюркского языка, а не на монгольском, и современные исследователи-тюрки могут читать эти тексты. Историки же по-прежнему считают тексты XIII-XIV веков старомонгольскими.



- И все же давайте уточним, какой язык был, говоря по-современному, государственным в империи Чингисхана?



- Государственным языком в империи Чингисхана был тюркский. Согласно гипотезе известного российского монголоведа, академика Бориса Владимирцова, старомонгольский язык XIII века основан на языке найманов, которые были тюрками, а не монголами. До этого ученые не могли объяснить, откуда взялся язык летописи "Сокровенного сказания", произведения XIII века. Гипотеза Владимирцова помогла получить разгадку. При этом следует заметить, что современный халхасский монгольский язык сильно отличается от него.



Другой монголовед, уже упомянутый академик Котвич, изучая старомонгольский язык империи Чингисхана XIII века, указал, что в нем нет первоосновы современного монгольского языка и что протомонгольского языка просто не существовало. Это еще раз говорит в пользу версии, что государственным языком империи Чингисхана XIII века был тюркский.



Мы полагаем, что термин "мэнгу" (孟古), встречающийся в китайских источниках, переводится с китайского как "темный, невежественный". Так китайцы называли кочевников - тюрков и тунгусов, живших к северу от Великой Китайской стены. Поэтому термин "мэнгу" носит политический, а не этнический характер.



В свою очередь российские переводчики перевели термин "мэнгу" как этнический - "монгол", привязав его к современным монголам. Сами же монголы так себя не называли, они называли себя "халха", введя в заблуждение весь мир. В исторических источниках XIII-XIV века термина "монгол" не существовало, кочевников империи Чингисхана называли татарами. Монголов как народа в XIII-XIV веках просто не было. Термин "монгол" как этноним появился спустя столетия благодаря российским историкам, а монгольский народ сформировался позднее, в XVI-XVII веках.



Переводы Рашид ад-Дина: заблуждения и искажения



- А как же тогда быть с этническим происхождением собственно чингизидов?



- Свет на их этническую принадлежность проливает "Сборник летописей" Рашид ад-Дина, который был издан на персидском языке в государстве Хулагуидов, потомков Чингисхана в Иране, со столицей в городе Тебриз. Автор летописи - великий персидский историк Рашид ад-Дин, иудей по происхождению, принявший мусульманство, был визирем у царствующей династии чингизидов. Историю дома Чингисхана он писал под руководством и редакцией людей авторитетных и хорошо знавших ее. Один из них – Полад Чинсан, который был посланником Хубилай-хана, внука Чингисхана, прибывшего из Пекина в Тебриз - государство Ильханов в Иране в конце XIII века. В создании и редактировании летописи также участвовали ильханы Олжайту-хан и Газан-хан, потомки Чингизхана. Летопись является ценнейшим первоисточником по истории тюрков и империи Чингисхана, других таких в мире нет. Она была завершена 7 мая 1305 года.



В ней Рашид ад-Дин сообщает, что племена империи Чингисхана, а также род Чингисхана есть тюрки, имеющие общий язык и обычаи, но в то же время и небольшие различия. В летописи встречается термин "могул", так в Иране называли тюрков. Рашид ад-Дин пишет, что тюрки благодаря своему могуществу завоевали большую населенную часть мира. Это Китай, Индия, Кашмир, Иран, Византия, Сирия и Египет, но при этом упоминания о монголах в летописи нет.



В 1952 году первый том летописи Рашид ад-Дина был переведен с персидского на русский язык Институтом востоковедения АН СССР под редакцией академика Петрушевского. Как указывал Рашид ад-Дин, моголы – народ, принадлежащий к тюркским племенам. Советские же переводчики перевели термин "могол" مغول как этноним "монгол", привязав его к современным монголам, что является, по сути, заблуждением и искажением исторических фактов.



Монголы и тюрки - это разные народы, хотя имеют определенное далекое родство. На протяжении всей летописи подчеркивается, что "моголы" - это есть тюрки, о монголах же нет никакого упоминания. Потомки Чингисхана – Олжайту-хан, Газан-хан, согласно летописи Рашид ад-Дина, считали себя тюрками. В Иране и сейчас тюрков, проживающих в Иране и Средней Азии, называют моголами.



Нужно отметить, что горы и реки в летописи имеют тюркские названия. То же самое касается имен чингизидов, военачальников и их приближенных.



Мы считаем, что термин "мэнгу" в Иран и Среднюю Азию принесли уйгурские купцы в конце XIII века, торговавшие по всей великой степи, как могол (могул).



По мнению известного азербайджанского журналиста-исследователя Гамида Хереси, история Ирана, начиная с XIII века до наших дней, не разделяет правившую в Иране династию чингизидов и тюрков (моголов), и считает, что они являются одним целым, а моголы (могулы) - это и есть тюрки.



Некоторые современные историки заблуждаются, считая, что раз существует Монголия, значит, и в XIII веке на ее территории жили монголы. Подавляющее большинство населения Монголии составляли тюркские племена, такие, как найманы, кереи, жалаиры, коныраты, меркиты, татары – ранее российские историки ошибочно считали их монгольскими.



В XIV веке улус Чагатая, сына Чингисхана, разделился на западную и восточную части. Восточная часть, включавшая в себя юго-восток Казахстана и восточный Туркестан, стала называться Моголистан, который был в основном заселен тюрками-дулатами. Монголов там не было.



Монголов как народа в XIII-XIV веках не существовало. Были немногочисленные тунгусоязычные племена - ойраты, кори, туматы и другие, которые разговаривали на своем языке только внутри рода и племени. Основным государствообразующим этносом в империи Чингисхана были тюркоязычные племена. В начале XVI века внук великого завоевателя Тимура - Бабур завоевал Северную Индию и создал новое государство Великих Моголов, в котором были тюркские племена: найманы, кереи, жалаиры, дулаты и другие, которые и сейчас проживают в Казахстане и других тюркских республиках.



(Продолжение следует)



Автор статьи: Кенже Татиля



29.12.22 Источник - qmonitor.kz

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