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Ливан в глубоком кризисе. Страна доживает свой век...
10:43 29.12.2022

ЛИВАН В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ

29.12.2022

Ливан, или Ливанская Республика, который называют "Ближневосточной Швейцарией" продолжает находиться в глубочайшем политическом, общественном и финансово-экономическом кризисе.

С 10 августа в стране правит временное правительство. Предыдущее правительство ушло в отставку, и с тех было предпринято уже 10 попыток избрать президента, который бы набрал необходимые две трети голосов. Но разногласия между партиями вызывает практически любой вопрос. Внутренний политический кризис выливается на улицы страны и Ливан балансирует на грани гражданской войны.

Прекратить срыв выборов президента призывают христианские партии. В рождественской проповеди маронитский лидер Аль-Рахи сказал: "Пусть они прекратят срывать выборы президента, чтобы нормальная жизнь вернулась к конституционным институтам, и страна выбралась из смертельного экономического и финансового кризиса, а народ - из нищеты, лишений и угнетения".

Папа Франциск на Рождественской мессе также обратил внимание на Ливан, выделив его в своей речи: "Господи, помоги Ливану, чтобы он мог восстановиться при поддержке международного сообщества и силой братства и солидарности… Наше время отмечено конфликтами в Сирии, Святой Земле, Ливане, Сахеле и Йемене... Пусть Господь направит эти регионы к миру и принесет примирение на американский континент, в Мьянму и Иран, чтобы прекратилось всякое кровопролитие".

Представители маронитов видят решение проблемы в "поддержке международного сообщества".

С идеей интернационализации решения проблем Ливана не согласен глава блока "Верность сопротивлению", депутат парламента Мохаммед Раад. Он отметил: "Мы должны придерживаться логики, но есть люди, которые хотят управлять страной без логики, и есть люди, которые не способны управлять страной иначе, как с помощью денег, и способны делать это только в том случае, если они находятся в кармане у тех, кто управляет государством, и мы не хотим, чтобы наша страна и наш народ были у кого-то в кармане. Они заявляют, что это они дают нам независимость, суверенитет и все свое финансирование из-за рубежа, и когда вы обсуждаете их, они говорят: "Мы друзья"". Раад добавил: "Америка считает себя самым важным другом Ливана, но кто отключает электричество Ливану? Кто запрещает импорт продуктов питания в Ливан, кто блокирует формирование правительства? И кто хочет, чтобы в республику пришел президент - друг Америки? Они, американцы, почему же они друзья?.. Только те, кто знает, как отличить врага от друга, могут построить государство в Ливане".

Кроме внутреннего коллапса страна находится в состоянии войны с Израилем. Так, руководитель "Хезболлы" шейх Насралла, заявил: "Мы считаем Израиль вражеским государством, которое ежедневно нарушает суверенитет нашей страны. И они часто атакуют территорию Сирии. "Хезболла" считает своим правом защищать себя и свои территории от этих нападений".

С 1996 года под эгидой ООН и при посредничестве США идут переговоры о проведении сухопутной и морской границ между Ливаном и Израилем. Достигнутые в этом году при посредничестве США договоренности и решают судьбу газовых месторождений, а этот вопрос является принципиальным как для Ливана, так и для Израиля. На обсуждаемых территориях находится месторождение Кариш, которое является для Израиля стратегическим активом. Переговоры по территориям прошли успешно, в проекте соглашения о демаркации границ с Израилем, по заявлению канцелярии президента Мишеля Ауна, учтены все требования Бейрута, и израильская компания Energean уже начала откачку газа. Но несмотря на достижение договоренности, в Ливане подчеркивают, что нормализацией отношений с Израилем и "не пахнет".

В Ливане же за разработку газовых месторождений принялись французская и итальянская компании. Французский энергетический гигант TotalEnergies владеет 60% акций проекта Block 9, в то время как итальянская энергетическая компания Eni владеет оставшимися 40%. Кроме того, компания TotalEnergies подписала меморандум о взаимопонимании с французским авиаперевозчиком Air France-KLM на поставку 800 тысяч тонн экологичного авиационного топлива в течение 10-летнего периода, начиная с 2023 года. Топливо будет производиться на биоперерабатывающих заводах TotalEnergies и впоследствии будет предоставлено авиакомпаниям группы Air France-KLM, вылетающим из Франции и Нидерландов.

В этом контексте глава блока "Верность сопротивлению", депутат парламента Мохаммед Раад сказал: "Претендовать на дружбу с Ливаном могут лишь те, кто протягивает руку помощи этой стране и заботится об интересах ливанцев". А помощь Ливану нужна немалая. В конце 2022 года крах лиры достиг шокирующего уровня, лира потеряла около 96% своей стоимости, а курс доллара к лире превысил 46 тысяч.

В 2023 году ожидается увеличение инфляции в совокупности на 1400% и, вероятно, усилится еще после введения огромных налоговых сборов в бюджет и принятия новой цены на таможенный доллар. Уровень бедности охватывает более 85% населения.

Перспектив по улучшению ситуации не много. В том числе, в энергетическом секторе. По сообщению Аль-Джазиры, Ливан подписал два соглашения о поставках электроэнергии из Иордании и египетского газа через Сирию с помощью финансового кредита Всемирного банка. Но окончательного решения по соглашениям до сих пор нет по политическим причинам, связанным с просьбой об официальном освобождении от санкций закона "Цезаря", с одной стороны, и потому, что Ливан с другой стороны, по словам Юниса, не выполнил условия банка в части аудита электроэнергетической корпорации и реформирования технических отходов.

Предоставление электроэнергии зависит от продления соглашения об импорте иракского топлива. В то же время команда временного премьер-министра прилагает усилия для достижения окончательной программы с фондом, на основе которой Ливан мог бы заключать проекты, стоящие 24 миллиарда долларов, а главной целью является заключение окончательного соглашения с фондом, а не просто получение 3 миллиардов долларов.

Возможно, что Россия сможет оказать Ливану какое-то содействие. Посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассара встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. На встрече российская сторона заверила, что готова продолжить помогать дружественному ливанскому народу в преодолении острых социально-экономических проблем. И.о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что "Россия предоставит Ливану безвозмездно 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны".

Чрезвычайный и полномочный посол Ливанской Республики в Российской Федерации Шауки Бу Нассар встретился и с патриархом Кириллом. "Для меня, как официального представителя своей страны, так и в личном качестве - большая гордость встретиться с Вами, зная, что Вы олицетворяете собой настоящий духовный символ не только в России, но и во всем мире. В частности, скажу, что таким символом Вы являетесь для Ливана", - сказал дипломат, обращаясь к предстоятелю. Он также подчеркнул, что Ливан является едва ли не единственной страной на Ближнем Востоке, где представители всех конфессий наделены равными правами. А также напомнил, что в его стране президент является христианином, а в парламенте и правительстве обеспечено равное представительство от христиан и мусульман. "Сегодня Ливан занимает достойное место в семье народов и играет важную роль, в том числе в сохранении баланса на Ближнем Востоке", - сказал Святейший Владыка. "Русская Православная Церковь в меру своих сил пыталась и пытается помогать христианам Ливана. Могу Вас заверить в том, что наше доброе отношение как к государству Ливан, так и к православным людям, и вообще ко всем жителям Ливана - это твердое и постоянное чувство", - констатировал Святейший Патриарх Кирилл.

Позицию Ливана по отношению к современной ситуации высказала ливанская ежедневная газета An Nahar. Она написала о том, что любой, кто отстаивает свои интересы, по воле США может внезапно оказаться в мировой изоляции, что совершенно неприемлемо. Автор статьи перечисляет Китай, Индию, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку, которые "представляют большинство стран в мире, но не поддерживают западную риторику относительно причин кризиса и необходимости противостоять Москве".

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672299780


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