Афера века. Обвинена в семейной коррупции глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

11:35 29.12.2022 ЕС: афера века

Евродепутаты требуют расследовать коммерческую деятельность главы Еврокомиссии и ее семьи

Игорь Веремеев

29.12.2022



Группа евродепутатов потребовала от ЕС немедленно начать расследование коммерческой деятельности семьи Урсулы фон дер Ляйен, в частности, источники финансирование компании ее мужа Хейко фон дер Ляйен. Они направили письмо вице-президенту ЕК, еврокомиссару по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вере Юровой, отвечающей за прозрачность.



В письме, опубликованном в Твиттере*, депутаты Европарламента, в частности, требуют разобраться с деятельностью американской биотехнологической компани Orgenеsis, медицинским директором которой является супруг Урсулы фон дер Ляйен, Хайко фон дер Ляйен.



"В то время, когда Европарламент только что был потрясен серьезным делом о коррупции с участием ряда высокопоставленных лиц, 7 депутатов требуют, чтобы Европейский союз расследовал деятельность Хайко фон дер Ляйен, мужа Урсулы фон дер Ляйен, фигуры, подвергшейся критике, среди прочего, за непрозрачное управление контрактами на вакцины, которые она подписала с Pfizer", - пишет греческий портал newsbreak.gr.,.



Евродепутаты считают, что речь идет о явном конфликте интересов, и призывают комиссара по прозрачности расследовать, совместима ли деятельность Хайко фон дер Ляйен с той должностью, которую занимает в ЕС его жена Урсула фон дер Ляйен.



В запросе евродепутатов отмечается, что, столкнувшись с сильным давлением со стороны средств массовой информации, Хайко фон дер Ляйен подал в отставку, но его компания Orgenesis Inc. продолжает получать деньги от ЕК. "По сообщениям СМИ, несмотря на то что господин фон дер Ляйен ушел из наблюдательного совета фонда, Orgenesis Italy SRL продолжает участвовать в проекте и получает гранты в размере до €200 тыс. в год. Журналисты также отмечают, что Orgenesis Inc. и ее европейские дочерние компании не зарегистрированы в реестре прозрачности Европейского союза", - указали депутаты Европарламента.



Скандал с закупками крупных партий вакцин от коронавируса и подозрением в причастности к нему лично Урсулы фон дер Ляйен вспыхнул еще в прошлом году, о чем уже писало "Столетие". Омбудсмен Европы Эмили О'Рейли обвинила тогда Европейскую комиссию в плохом администрировании и отсутствии прозрачности. Причиной послужило то, что председатель Еврокомиссии не предала гласности текстовые сообщения о закупке вакцины против коронавируса, которыми она обменивалась с главой американской фармацевтической фирмы Pfizer Альбертом Бурлой.



Переписка касалась закупки 1,8 миллиарда доз вакцин Pfizer, которая осуществлялась как раз в тот период. В апреле 2021 года Урсула фон дер Ляйен в интервью New York Times призналась, что она и в самом деле отправляла сообщение главе американской компании относительно закупок. Однако содержание ее переписки с Pfizer осталось неизвестным. Текстовые сообщения не были представлены обратившимся с запросом СМИ под предлогом того, что все, отправленное по SMS и WhatsApp, было удалено якобы "за ненадобностью".



В Еврокомиссии объяснили, что переписка будто бы не содержала ничего серьезного. Однако вряд ли закупка на гигантскую сумму почти 2 миллиардов доз вакцины в условиях пандемии может считаться "несерьезным вопросом". Уже сам факт того, что подобная сделка обговаривалась посредством SMS, не могла не вызвать удивления.



Буквально накануне решения Европейской прокуратуры начать расследование обстоятельств закупок вакцины депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич заявил, что закупка Евросоюзом миллиардов доз вакцины от COVID-19 является самой масштабной коррупционной аферой в истории человечества.



Мало того, есть подозрение, что эти вакцины были некачественными. По словам Колакушича, сделка о поставке вакцин была заключена, несмотря на то, что компания Pfizer не предоставила результаты клинических исследований, которые доказывали бы не только эффективность их вакцины, но даже ее безопасность. Подозрения в коррупции усилились, когда СМИ сообщили, что муж главы Еврокомиссии сам участвует в медицинском бизнесе и тоже связан с Pfizer. Расследование этого дела продолжается, однако пока Европейская прокуратура никаких результатов не представила.



Тем временем СМИ выяснили, что на должность медицинского директора американской фармацевтической компании Orgenesis Хайко фон дер Ляйен, супруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, был принят еще в декабре 2020 года. А ранее один из топ-менеджеров его компании Orgenesis - Винсент Вандамме - был среди руководящих лиц компании GlaxoSmithKline, которая за несколько месяцев до пандемии заключила соглашение о создании совместного предприятия с Pfizer. В результате образовавшийся трест стал мировым лидером в сфере здравоохранения, а также главным выгодополучателем по торговле вакцинами от Ковида. Примечательно и то, что Винсент Вандамме ранее работал в Pfizer, отвечал там за качество.



В результате 30 марта 2022 года скромная прежде американская компания Orgenesis Inc., одним из руководителей которой являетcя муж главы Еврокомиссии, неожиданно сообщила "о росте доходов на 364% за 2021 год. С 7,7 млн долларов США в 2020 году они подскочили до 35,5 млн долларов США по итогам 2021 года. Orgenesis позиционирует себя как глобальная биотехнологическая компания и занимается также разработкой и вакцины от Covid-19.



Сделка с вакцинами - не первый случай, когда семья Урсулы фон дер Ляйен использует положение главы Европейской комиссии для получения личной выгоды. В конце 2017 года, когда она была министром обороны Германии, выяснилось, что она отдала десятки миллионов консалтинговым фирмам, причем эти расходы ни разу не были обнародованы.



При этом примечательно, как отмечают СМИ, что среди этих компаний была и американская McKinsey, в которой работал один из ее сыновей, Дэвид фон дер Ляйен. Очевидно тот факт, что его мать финансировала компанию, и помог Дэвиду стать постоянным сотрудником, поскольку изначально его принимали на работу только на летний сезон.



Вопросы вызывают и действия греческих властей, которые оказывали содействие компании супруга Урсулы фон дер Ляйен. Как пишет newsbreak.gr, правительство Греции, во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, выделило этой компании по "экспресс-процедурам" сумму в 32 миллиона евро.



"Немало людей говорят о явном сговоре, где Мицотакис раздает миллионы компании мужу Урсулы, а она, в свою очередь, закрывает глаза на возмутительные скандалы его правительства - подслушивание, распоряжение средствами фонда восстановления, прямые ассигнования, осуществленные с нарушением установленных комиссией правил и т. д.", - свидетельствует портал.



О том, что высшее руководство ЕС причастно к явно коррупционным сделкам, подтвердил также недавний арест в Бельгии вице-президента Европарламента, греческого евродепутата Евы Кайли в рамках масштабного полицейского расследования предполагаемых взяток, предложенных политикам ЕС Катаром, принимавшим чемпионат мира по футболу.



В нескольких бельгийских городах было проведено шестнадцать обысков, а в доме Кайли были обнаружены крупные суммы денег. После этого Кайли была исключена из греческой партии ПАСОК - "Движение перемен", а вспыхнувший скандал СМИ уже окрестили "Катаргейтом".



Федеральная судебная полиция Бельгии подозревает Катар во влиянии на депутатов Европарламента при помощи "значительных сумм денег" или "подарками" третьим лицам, имеющим влияние на законодателей, говорилось в заявлении Центрального антикоррупционного управления. Выяснилось, что Кайли активно лоббировала интересы Катара. В частности, возражала против резолюции Европейского парламента, осуждающей Катар за гибель рабочих, строивших стадионы для чемпионата мира, и "другие нарушения прав человека", вместо этого назвав монархию Персидского залива "фаворитом в области трудовых прав".



Как сообщает греческая газета Katimerini, в Афинах сейчас идет расследование в отношении имущества, которое приобрела Кайли и выяснение источников использованных для этого средств. Уже выяснилось, что за последнее время она купила по крайне мере одну квартиру в престижном районе Афин и дорогостоящий земельный участок на острове Парос.



Между тем коррупция в ЕС - обычное явление. Еще в 2014 году сама Европейская комиссия признавала, что размах коррупции в странах Евросоюза "поражает воображение" и обходится экономике ЕС ежегодно в 120 млрд евро. Но теперь появляются все новые подтверждения того, что коррупцией поражено даже высшее руководство структур Евросоюза. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672302900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: "Основная цель реформ президента - построение справедливого правового государства"

- Мажилис одобрил законопроект по охране земель в первом чтении

- Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 27 декабря 2022 года №135/636

- Год Токаева

- "Ак жол": Нынешнее налоговое администрирование служит источником хищнического давления на бизнес

- Новые партии: знакомые все лица

- В МИД состоялось заседание Комиссии по вопросам нераспространения ОМУ

- "Ак жол" требует проверить законность продажи прежних активов "Казмунайгаз" иностранцам

- Назначен новый заместитель акима Карагандинской области