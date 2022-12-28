Хождение по лезвию ядерной "бритвы", - Валерий Панов

13:39 29.12.2022 Чем может закончиться для США провокация глобальной войны с Россией?

Валерий Панов

28.12.2022



Политика США и их союзников по НАТО повышает риск "скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с российскими журналистами. При этом он отметил, что у Москвы не получается выстроить нормальное общение с Вашингтоном из-за позиции администрации Байдена. Лавров считает, что от Запада поступают конфронтационные сигналы в ядерной сфере, "там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия".



По его мнению, на Западе все время раскручиваются "безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины". Лавров также подчеркнул, что при диалоге с Соединенными Штатами РФ исходит из "принципа взаимности" и действует, как правило, по принципу "око за око", добавил глава российского внешнеполитического ведомства.



Заметим, что об угрозе ядерной войны говорили так много, пожалуй, только во время Карибского кризиса. Но тогда СССР и США осознали, чем грозит миру прямое столкновение ядерных держав, и достаточно быстро снизили уровень конфронтации. Сейчас уже десять месяцев обсуждаются риски перерастания конфликта на Украине в ядерную войну между Россией и США. Аналитики Запада рассматривают избирательные и неизбирательные удары по Америке со стороны России, подсчитывают потери обеих сторон в случае ответных ударов и неизменно приходят к выводу, что Россия проиграет. Они и мысли не допускают о том, что США могут быть стерты с лица земли первым же залпом российских ракет, настолько уверовали в то, что Москва никогда не осмелится начать войну против "западных партнеров".



Их, этих бывших "партнеров", ничему не научило то, что Москва начала Специальную военную операцию, предварив нападение ВСУ (вместе с НАТО и под руководством НАТО) на территорию ЛДНР с последующим переходом в масштабное наступление на Россию. Превентивные удары российских войск сорвали все агрессивные планы Брюсселя и Киева. Неужели они полагают, что Россия остановится, если под угрозу будет поставлено само ее существование?



За океаном явно уже успели забыть, как президент РФ Владимир Путин всего несколько месяцев назад заявил: "И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф". Такое заявление, мягко говоря, наделало много шума. Через пару дней последовал ответ от США. "Мы говорили очень ясно, публично и в частном порядке, о том, чтобы прекратить пустые разговоры о ядерном оружии", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что последствия будут ужасающими. Но воздержался от подробностей. И знал, когда надо было промолчать, так как именно в деталях кроется суть его "недомолвки".



Россия не собирается мириться с единоличной властью США и бросает вызов их монополии, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор (экс-советник главы Пентагона).



Вашингтон, отметил офицер, после окончания холодной войны начал злоупотреблять своим влиянием. "Нам это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать"", - сказал Макгрегор.



Он отметил, что в настоящее время мир не находится в состоянии глобального конфликта. Однако если США пошлют "русским сигнал, что собираемся что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон", - резюмировал полковник.



Высказался на тему потерь США в ядерной войне с Россией и Илон Маск, известный ныне в Америке не только как основатель компаний SpaceX и Tesla, но и своего рода политический прорицатель. "Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом", - написал он на своей странице в Twitter*. Маск подчеркнул, что применение такого оружия было бы безумием, но таким же безумием, по его словам, является "довести себя до такой ситуации". Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что чем больше США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями.



Какими, например, они могут быть, уточнил военно-политический эксперт из Израиля Яков Кедми. По его мнению, рассуждения о ядерной угрозе крупнейшим городам не имеют смысла, поскольку стратегические системы применяются только для уничтожения аналогичных вооружений. В случае с США речь идет о нескольких центрах, где сосредоточены основные ядерные мощности Пентагона. Если Россия и применит стратегическое оружие, то, как подчеркивает Кедми, первыми под удар попадут именно эти объекты, а не Нью-Йорк и прочие мегаполисы.



Наземная составляющая ядерной триады США базируется всего в пяти штатах, и Россия в случае межконтинентального конфликта будет стремиться уничтожить их первыми же ударами. По словам эксперта, осознание неспособности победить Россию в вооруженном противостоянии вызывает у американского руководства бешенство.



Из-за военного бессилия США сосредоточились на других способах уничтожения РФ, в частности, путем политического и экономического давления извне, а также подрывной деятельности изнутри. Россияне должны понимать это и не потворствовать реализации планов внешнего противника.



Но американцам, как говорится, хоть кол на голове теши: провокации ядерной войны со стороны США не прекращаются. Да, на Западе есть силы, которым даже выгодно было бы ограниченное применение Россией ядерного оружия на Украине. В этом случае они надеются добиться реальной изоляции нашей страны на мировой арене, но при этом категорически против скатывания к ядерной войне между Америкой и Россией. Никто не хочет мировой войны, но при этом именно Запад продолжает нагнетать обстановку. Происходит нечто похожее на хождение по лезвию ядерной "бритвы". При этом Вашингтон только громогласно заявляет о желании снизить напряженность в отношениях с Россией, а на деле поступает совершенно иначе. Так, проект бюджета США на 2023 г. предусматривает более 17 млрд долл. только на ядерный арсенал. Всего на программы ядерной безопасности предполагается выделить 22,1 млрд, из них, в частности, 2,5 пойдет на вопросы ядерного нераспространения и 2,1 на военно-морские реакторы.



Но прошли те времена, когда Россия ограничивалась только предупреждениями об ответных мерах. Теперь Россия совместно с Белоруссией перенимают практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере. Как заметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, ни Минск, ни Москва "не были авторами такой концепции". И пояснил, что это решение не угроза кому-то, оно обосновано опасениями из-за напряжения у границ Союзного государства.



Напомним, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 г.), ядерные державы не должны передавать ядерное оружие неядерным государствам. Однако эти запреты игнорируются НАТО, и пилоты из неядерных стран-членов НАТО обучаются обращению с ядерным вооружением.



Ранее президент России, говоря о подготовке белорусских пилотов, отметил, что "такая форма сотрудничества - не наше изобретение". Он отметил, что Соединенные Штаты проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий. Как следует России реагировать на ядерные провокации стран альянса?



Российская ядерная триада в 2022 г. в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Как сообщала газета Al Jazeera (Катар), Москва участвует в соглашениях и договорах о сокращении числа боеголовок, но одновременно занимается модернизацией своего арсенала. Она активно разрабатывает не только стратегическое, но и тактическое ядерное оружие, отмечало издание. Для более глубокого понимания этого вопроса достаточно рассмотреть шестистраничный документ под названием "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", опубликованный 2 июня 2020 г. В нем изложена точка зрения России на ядерное сдерживание. Согласно ей угроза ядерной эскалации или фактическое применение ядерного оружия послужит "деэскалации" конфликтов на условиях, отвечающих интересам Москвы, такое мнение высказывает газета.



Член-корреспондент Академии военных наук (АВН) РФ Владимир Козин, наоборот, считает, что агрессивные действия США и их союзников по НАТО и G7 вынуждают Россию отказаться от стратегии не нанесения превентивного ядерного удара и вывести свои вооружения в космос. Так он прореагировал на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что "неназванные официальные лица" из Пентагона говорят о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, то есть фактически они угрожают "физическим устранением" президента России Владимира Путина.



По словам Козина, "даже бесноватый Гитлер в пору поражений на фронтах Великой Отечественной войны не угрожал нанести удар по Кремлю с целью уничтожения советского руководства". Отвечать на такие заявления, считает членкор АВН, нужно жестко и немедленно.



Как минимум нужно вызвать американского посла в МИД, и сделать ему жесткое представление. Но не лишним будет и отозвать посла РФ Антонова из Вашингтона домой для консультации на неопределенное время, считает он. Кроме дипломатических мер Россия, отметил эксперт, должна ответить военно-техническими мерами: прежде всего, привести в повышенное состояние боеготовности ракетно-ядерные силы.



Возможностей у США для нанесения ядерного удара по России более чем достаточно, отметил эксперт. По его словам, тактическое ядерное оружие США размещено во многих натовских государствах Европы, включая Прибалтику и Польшу, у которых имеются средства доставки тактических корректируемых высокоточных авиабомб.



Американские межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования на 99, 99% находятся в состояние боевой готовности, и направлены они, естественно, против нас. Половина из тысячного состава американских подводных ракетоносцев находятся в мировом океане, а тяжелая стратегическая авиация США уже давно освоила воздушное пространство натовских союзников на европейском континенте.



"Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты". В противном случае, по его мнению, "напряжение будет сохраняться неопределенно долго".



Как отметил Медведев, мир балансирует "на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы", и Россия делает все, чтобы этого не допустить. В то же время, по его мнению, "наших врагов" сейчас останавливает только понимание, что Москва "будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания".



"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было - ответно-встречный удар или превентивный", - считает зампред Совбеза РФ.



Медведев полагает, что Запад сейчас балансирует между "жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию. И, несмотря на большое количество спекуляций на эту тему, вряд ли можно назвать проблему надуманной. При том что вроде как никто не хочет ядерного апокалипсиса или даже ограниченного применения атомного оружия, все более жесткое военное столкновение России и Запада на Украине вынуждает рассматривать любые сценарии. В то же время Запад, естественно, понимает все риски глобальной ядерной войны для себя, однако, очевидно, надеется, что опять - "пронесет". В этой связи почему-то вспоминаются слова одного героя из советского фильма: "Бить буду аккуратно, но сильно"…С чего бы это? Источник - Столетие

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