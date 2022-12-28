Казахстан. Год Токаева (итоги), - Данияр Ашимбаев

14:19 29.12.2022 Заканчивающийся 2022-й год по насыщенности событиями заметно выделяется в новейшей истории Казахстана



Данияр Ашимбаев, 28 декабря 22



Заканчивающийся 2022-й год по насыщенности событиями заметно выделяется в новейшей истории Казахстана.

О причинах и последствиях можно будет говорить еще много и долго, но представляется целесообразным подвести некоторые итоги, тем более что события быстро обрастают своей мифологией, еще более запутывая картину.



Начнем, естественно, с январских событий.

Основной из причиной считается ухудшение социально-экономической ситуации в стране, усугубленной кризисом доверия к власти, тем более на фоне т.н. проблемы "двоевластия". Эти факторы, безусловно, играли (и играют) серьезную роль: бесчисленные экономические реформы не дали и половину того эффекта, который в них пытались вложить разработчики. Эффективность государственной политики регулярно снижается, зато вырос бюрократический аппарат, оторвавшийся от населения, и серьезно выросла монополизация экономической и политической власти, при которой государственные ресурсы стали работать не на государство или общество, а на олигархат и чиновничество.



Необходимость перезагрузки политической системы давно стала осознанной необходимостью, что привело к началу политического транзита в 2019 г. Вместе с тем, для обеспечения стабильности системы в сложных внешних и внутренних условиях было решено реализовать модель фактического двоевластия, в которой безусловно были свои плюсы, но минусы в итоге перевесили. Недовольство части элиты привело их к попыткам добиться пересмотра итогов смены власти. Вместе с тем, первый президент взял курс на полную передачу полномочий своему преемнику, что привело к попытке государственного переворота со стороны руководства спецслужб, попытавших спровоцировать массовые беспорядки, вызвать кризис власти и сместить президента Токаева.



Нужно отметить, что кроме властных амбиций и экономических интересов серьезное значение играл и внешний фактор. В условиях нарастания конфликта между Россией и Западом вокруг системы безопасности в Евразии, противостояния между США и КНР, конфликтов в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, дестабилизация ситуации в Казахстане, которая серьезно ухудшила ситуацию и для России, и для Китая, вполне отвечала интересам наших западных партнеров.



Сценарий, разработанный под руководством Масимова, имел впрочем один основной изъян: его писали те же люди, которые имели отношение к провалу множества экономических, социальных, административных реформ и созданию всевозможных коррупционных схем. Поэтому результат стал достаточно очевидным. Кроме того, Масимов так и не смог просчитать характер Токаева, которого многие считали чрезмерно мягким и дипломатичным человеком.

Токаев в считанные часы смог перехватить инициативу, сместить заговорщиков, организовать сопротивление бандитам и обратиться за помощью к ОДКБ, что обеспечило коренной перелом событий.

Президент не просто обеспечил разгром заговорщиков, но и приступил к полномасштабному реформированию политической системы, исходя из понимания того, что "мирные протесты" и "газовый кризис" были явными провокационными элементами, но существующая система нуждалась в комплексной модернизации.



Нужно отметить, что стратегия преобразований была продумана давно и основывалась как на огромном политическом опыте главы государства, так и на активном идущем диалоге между президентом и гражданским и экспертным сообществом, который был запущен сразу после его прихода к власти.



Одним из первых шагов в начале нынешнего года стало переформатирование президентской команды. На роль главного стратега был выдвинут интеллектуал Ерлан Карин. Мажилис и правящую партию, перешедшую под контроль Токаева, возглавил один из опытнейших политиков Ерлан Кошанов. Место главы администрации президента получил дипломат и политический менеджер Мурат Нуртлеу, сыгравший важную роль в раскрытии заговора в руководстве КНБ. Управление внутренней политикой было доверено Аиде Балаевой с ее большим опытом в центральных и региональных структурах. Были сменены практически все силовики, причем отставки и аресты продолжались еще длительное время. Глава государства сменил правительство и усилил экономический блок администрации, но здесь результативность оказалась заметно меньше, что потребовало постоянных рокировок в экономическом блоке правительства. Произведя перезагрузку кадрового аппарата президент приступил к процессу демонополизации. Этот процесс нужно охарактеризовать особо.



Во-первых, нельзя его сводить однозначно к переделу власти и собственности, а во-вторых, демонтаж государственных институтов сам по себе несет в себя множество рисков и угроз, особенно на фоне внешних проблем.



Поэтому процесс был направлен на поэтапное и комплексное реформирование. Президент изначально жестко обозначил новые правила игры для крупного бизнеса и свое понимание будущего взаимодействия. Ряд наиболее одиозных фигур столкнулись с уголовным преследованием, были пересмотрены некоторые приватизационные схемы, началась работа по борьбе с выводом капитала. В то же время государство не пошло по пути чисто "репрессивного реформирования экономики", пытаясь организовать более конструктивные формы сотрудничества. Та же реформа ФНБ "Самрук-Казына" осложнена огромной проблемой внешнего долга, которую нельзя решить чисто механически. На руководство ключевых дочерних компаний - КМГ и КТЖ - были выдвинуты сильные профессионалы, а руководство всего фонда было поставлено под более жесткий контроль.



Следующим важным шагом реформирования системы стала конституционная реформа, направленная, как уже не раз говорилось, не на огульную демократизацию, а на логичное сбалансированное функционирование государственного механизма и общественный диалог. Ключевыми факторами стали восстановление института Конституционного суда, расширение института уполномоченного по правам человека, сокращение президентских полномочий и переход к новой модели формирования представительной ветви власти. В рамках сопутствующих реформ - а процесс модернизации затронул не только конституционные нормы, но и иные политико-правовые аспекты - был введен новый порядок назначения ключевых акимов (фактически на альтернативной основе), серьезно расширил формат диалога министров и акимов с населением, заложены основы для вывода депутатского корпуса из-под исполнительной власти.

Президент некоторыми демонстративными шагами продемонстрировал курс на создание новой политической культуры, их которых можно отметить отказ от продвижения родственников, заложенную сменяемость власти и отказ от огульного очернения своего предшественника (что было хорошо воспринято в обществе - особенно на фоне массового "переобувания" со стороны множества чиновников и политиков).



Президент произвел серьезное обновление правящей элиты страны, с одной стороны, удалив наиболее одиозные и наименее эффективные, а с другой - обеспечив приток свежих кадров в центре и на местах. Токаев перевел во второй эшелон и ряд политических тяжеловесов, с тем чтобы облегчить адаптацию новичков. Кое-кто из ветеранов, напротив, вошел в команду, обеспечив расширение ее социальной базы.



Принципы конструктивизма, диалога и моральные нормы, продемонстрированные Токаевым, получили высокую поддержку со стороны населения, что выразилось в убедительных итогах июньского референдума и ноябрьских президентских выборах.

Нельзя не отметить и то, что Токаев не дал втянуть Казахстан в глобальные конфликты. Благодаря беспрецедентной дипломатической активности, основанной как на интересах государства, так и на принципах международного права, президент и его команда смогли сохранить конструктивные отношения со всеми стратегическими партнерами, несмотря на конфликты среди самих партнеров и их попытки корректировать позицию Астаны.



Несмотря на то, что информационное поле считается малоуправляемым в силу общественной атомизации и наличие большого числа игроков, выступающих против Ак Орды, нужно отметить и то, что все же базовые тренды задает команда президента. По крайней мере, за весь год не нашлось фигур и структур, которые пытались хотя бы выставить себя политической альтернативой.



В начале 2023 года должны пройти досрочные выборы в Мажилис и маслихаты, причем по новой, смешанной модели. Более того, прежняя правящая партия во многом была лишена административных ресурсов за счет отделения ее от акиматов. Это помещает ее непривычные условия политической конкуренции, при том что президент неоднократно акцентировал необходимость создания новых политических партий. "Аманат", нужно отметить, хорошо показал себя в новых условиях, но в любом случае формируется новая политическая реальность и состав нового парламента и маслихатов будет более плюралистичным.



При этом следующий год с точки зрения экономической конъюнктуры будет не менее сложным. Государство будет вынуждено пойти на дерегулирование цен в широком диапазоне и повышение коммунальных тарифов, что усилит инфляционное давление. Очевидно, что это сметет нынешнее правительство, но, представляется, что его отставка и так запланирована на весну, да и симпатий оно ни у кого давно не вызывает. Поэтому такую жертву власть принесет с удовольствием, а социум благодарно примет.



Вместе с тем, складывается впечатление, что президент вынужден сам постоянно разрабатывать алгоритмы экономической политики, т.к. штатные реформаторы так и не смогли преодолеть дефицит идей. Объективности ради отметим, что диапазон принятия решений остается очень узким и мало зависит от национальных властей и их хотелок. Но все же.



С другой стороны, президент накопил достаточно кадровых ресурсов, чтобы оперировать уже несколькими командами, обеспечивая себе свободу маневра. Да и времени в запасе у него есть. Источник - turanpress.kz

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