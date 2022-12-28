Сколько не давай… Депрессивные регионы Казахстана не хотят реанимироваться.. Часть 2, - Е.Косенко

14:34 29.12.2022 Сколько не дай (Часть вторая)

Несмотря на ежегодное увеличение дотаций, депрессивные регионы юга страны упорно не желают демонстрировать "тенденцию к росту"



Евгений Косенко, 26 декабря



Кызылординская область. "А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует…"

Осенью этого года в Кызылординской области прошел очередной судебный процесс по факту хищения государственных субсидий в особо крупном размере.

На этот раз на скамье подсудимых оказались руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и его непосредственный подчиненный, которые по версии обвинения, заполняя фиктивные документы о проделанной работе по поддержке крестьянских хозяйств, похитили и присвоили государственные средства в размере порядка 25 миллионов тенге. Суд с доводами обвинения согласился, но сурово карать проштрафившихся чиновников не стал (особо отметив, что деньги они вернули) и приговорил расхитителей субсидий к двум годам ограничения свободы.

Предприниматели, которые стали соучастниками преступления за 10% от якобы выделяемых им сумм, и вовсе отделались легким испугом. Правда, теперь несколько "напрягает" статистика по этим хозяйствам, точнее – об успешной деятельности таковых после субсидирования, которого – как доказало следствие – в реальности не было.

В принципе, судебные процессы по факту хищения или разбазаривания различного рода государственных ассигнований в области, мягко говоря, не редкость. О системности подобных проблем ранее говорила и заместитель руководителя департамента по Кызылординской области Агентства по противодействию коррупции Галия Алимкулова, особо отметившая коррупционную составляющую в сфере субсидирования отечественных сельхозпроизводителей: "С целью анализа практики субсидирования были организованы встречи в районах области. Фермеры во всех районах отмечают проблемы в работе информационной системы "Qoldau". Хозяйства, указывая на коррупционные риски, просят внедрить изменения в систему, так как миллионы субсидий распределяются в течение 1–3 минут. Вследствие этого предприниматели, вместо осуществления своей деятельности, занимаются поиском программистов и в дальнейшем вынуждены делиться частью получаемых субсидий с этими специалистами…" и неоднократно указывалось в материалах различных проверок.

Так, в начале этого года, были обнародованы результаты государственного аудита, в ходе которого были вскрыты фиктивные платежные поручения по расходам, договоры купли-продажи транспорта, а также, выявились факты получения дотации из бюджета и ликвидации субъектов бизнеса сразу после перечисления этих денег.

Одним из важных выводов работы проверяющих стала констатация факта резкого снижения налоговых выплат, прямо пропорциональная росту субсидий:

"Отмечается снижение поступлений налогов в бюджет от получивших субсидий некоторых субъектов АПК. Всего за 2019–2020 годы на выплату субсидий аграриям Кызылординской области из государственной казны направлено 25,2 млрд. тенге. В виде налогов поступило 2,57 млрд. тенге, в 7 раз меньше выделенных субсидий (14,3%)".

Таким образом, напрашивается предположение, что немалая часть выделяемых из вышестоящих бюджетов субсидий либо банально разворовывается, либо бездарно разбазаривается. Тем более, что недостатка в дотациях как таковых, в общем-то, нет. Из серии – только попросите.

О трансфертном состоянии дел, можно легко узнать из соответствующих документов, типа бюджета области на 2020–2022 годы или итогах его исполнения.

Так, в промежуточном отчете об исполнении областного бюджета по состоянию на 1 июня 2022 года особо отмечается четкое и своевременное получение всех видов трансфертов: "Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 132 961,8 млн. тенге (99,9%), в том числе субвенции – 86 646 млн. тенге (99,9%), целевые текущие трансферты – 41 744,3 млн. тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 4 571,5 млн. тенге (97,5%)".

Так что, дело стоит лишь за их освоением. Правда, даже с этим иногда случаются "проколы" и согласно информации Счетного комитета, опубликованной в апреле этого года: "В Кызылординской области на фоне роста целевых трансфертов и кредитов, увеличиваются и суммы неиспользованного бюджета…"

Между тем, несмотря на постоянно растущие суммы трансфертов, экономическая ситуация в области из года в год оставалась весьма непростой.

Например, к числу традиционных проблем сельскохозяйственной отрасли можно отнести деградацию пастбищных угодий, физическую и моральную изношенность сельскохозяйственной техники (износ основных средств отрасли сельского хозяйства составлял на 2020 год более 50%), мелкотоварность сельскохозяйственного производства, низкую долю отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров (объем продовольственной продукции во внутренней торговли составляет 47%) и низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики (удельный вес объема инвестиций от общего объема по области за прошлые годы не превышал 2%).

В области, из года в год констатировался дефицит и аварийность школ и дошкольных учреждений. Отмечается недостаточный уровень кадрового обеспечения школ, особенно в сельской местности и в том числе, острый дефицит кадров для работы с детьми с ограниченными возможностями.

Кроме этого, к проблемам в сфере образования можно отнести низкую материально-техническую базу школьного образования. Демографический рост и миграция населения привели к увеличению количества трехсменных школ и дефициту ученических мест.

Согласно официальной информации, проблемы в сфере образования в области также включают нехватку кадров высокой квалификации, низкое техническое оснащение и материальную базу колледжей; недостаточный квалификационный уровень работников технического и профессионального образования (ТиПО), недостаток общежитий в системе ТиПО…

Весьма тревожны проблемы в области здравоохранения, в первую очередь, связанные с плохой экологией региона. Среди местных жителей отмечается высокий уровень заболеваемости социально значимыми болезнями.

Серьезное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают выбросы предприятий нефтегазового комплекса в атмосферу. Так, загрязнения нефтепродуктами зафиксированы на территориях практически всех нефтегазодобывающих комплексов. Помимо этого, присутствуют недостаточный уровень очистки загрязняющих веществ и сточных вод, а также, проблема утилизации твердо-бытовых отходов в связи с отсутствием мусороперерабатывающего завода.

Кстати, уровень добычи нефти также снижается. "К сожалению, в связи с истощением действующих месторождений сохраняется тенденция сокращения объемов добычи нефти. Только за одно полугодие добыча снижается примерно на 9%", – сетовала в конце прошлого года работавшая то время главой области Гульшара Абдыкаликова.

Что же касается обеспечения занятостью, тов области отмечается низкий уровень среднедушевого денежного дохода. Кроме того, в регионе ощущается недостаток специалистов в высококвалифицированных рабочих кадрах, в том числе в инновационном секторе.

Несмотря на вроде как растущую статистику по числу создаваемых рабочих мест, по данным за второй-третий квартал 2022 года, уровень безработицы в области составил 4,9%, что идентично показателям 2021 года.

Безусловно, это лучше, чем, например, в той же Туркестанской области, где в текущем году произошел рост до 5,2%, или в Жамбылской области, с ростом с 4,9% до 5,1% но все равно, свидетельствует о недостаточном обеспечении продуктивной занятости населения.

Возвращаясь же к сельскохозяйственной отрасли, также можно отметить отсутствие прогресса в рисоводстве (доминирующем аграрном направлении).

В настоящее время, 89,5% посевных площадей этой культуры в Казахстане находятся именно в Кызылординской области (остальные проценты делят между собой Алматинская, Туркестанская и Жетысуская области).

При этом, опять-таки, несмотря на целевые трансферты, направляемые именно в рисоводство, в последние два года рост производства риса не наблюдался. Например, по фермерским хозяйствам Кызылординской области, наоборот, идет сокращение объемов выпуска риса в пределах 10–15%.

Здесь, правда, есть и объективные причины в виде дефицита поливной воды из трансграничной Сырдарьи, однако сами фермеры, жалуются и на нюансы субсидирования (когда деньги распределяются скажем так – в несколько произвольном порядке) и указывают на вынужденные приписки количества якобы выращенного урожая, которые в конечном итоге, искажают официальную статистику.

В нынешнем году произошла и диверсификация посевных площадей, в результате чего аграриями области было засеяно 87,8 тысяч гектаров (против предыдущих 103,9 тысяч га) то есть, меньше на 15%.

Впрочем, новый глава области Нурлыбек Налибаев настроен весьма оптимистично, и в ходе своего августовского отчета о социально социально-экономической ситуации в регионе перед Главой государства, проинформировал, что для компенсации снижения добычи нефти в связи с истощением запасов в области идут работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений, а для развития рисовой отрасли разработают новую программу.

Из других отдаленных проектов, особое место занимает строительство и ввод в эксплуатацию новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт и стоимостью 215 миллиардов тенге (срок окончания работ обозначен в 2025 году) и строительство нового терминала аэропорта, который планируют возвести в 2024 году, для чего требуется привлечение инвестиций в размере 11,8 миллиардов тенге.

Также, по информации областного акима, для урегулирования трудовых споров в регионе подписали меморандумы о повышении зарплат с 49 крупными предприятиями. В 2022 году в области начали строительство девяти школ, дома школьников, двух детсадов, физкультурно-оздоровительных комплексов и нескольких объектов культуры.

Так что, грядущий 2023 год вроде как должен стать для жителей области более комфортным и перспективным (что косвенно подтверждается и очередной суммой запланированных субвенций, достигающей 400,5 миллиардов тенге)...



Жамбылская область. "Всегда хотели, как лучше..."

В отличие от оптимизма на перспективу, которое проявляет новое руководство Кызылординской области, в официальной документации Жамбылской области все выглядит достаточно неплохо и в настоящее время.

Впечатляет и общая сумма трансфертов, выделенных на нынешний год, – 534 миллиарда 664 миллиона 250 тысяч тенге и собственно субсидий, достигших в этом году суммы в 115 миллиардов 122 миллиона тенге (вполне возможного, что в конечном итоге они входят в общее трансфертную смету, и в очередной раз мы имеем дело с тонкостями терминологии, о которой говорилось в первой части материала).

В общем, как бы там ни было, но в итоге, существует весьма обильная на "громадье планов" программа развития Жамбылской области на 2021–2015 годы и в не меньшей степени жизнеутверждающий и бодрый "Прогноз развития области на 2022–2026 годы", в котором также заложено немало будущих свершений.

Здесь можно отметить, что, очевидно памятуя о недавнем "сахарном кризисе", развитию именно этой отрасли в официальных документах уделено особое внимание:

"Производство сахарной свеклы достигло 152,3 тысяч тонн и выросло на 4,5%. К 2027 году планируется увеличить площадь выращивания сахарной свеклы до 15 тысяч гектар. Для развития производства сахара ТОО "Qyzylsha" ведется строительство сахарного завода, стоимостью 85 миллиардов тенге, с созданием 300 рабочих мест. Ввод запланирован на 2025 год…"

Подобных планов и проектов, как уже говорилось, в области предостаточно. Однако, в реалии все обстоит куда как более скромнее, прозаично, а иногда даже весьма минорно.

Так, например, проведенный в конце прошлого года антикоррупционной службой анализ сферы субсидирования сельского хозяйства выявил целый букет серьезных нарушений.

В настоящее время, в области субсидируются пять направлений отрасли: животноводство, растениеводство, инвестиционные субсидии, переработка и микрофинансирование. Всего на эти цели выделено 65 млрд. 404 млн. тенге.

– В ходе проверки установлено, что выделенные бюджетные средства быстро исчерпываются в информационной системе "Qoldau", а дефицит создается искусственно, – сообщил в конце декабря 2021 года руководитель областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Адильхан Аширбаев.

– Например, несмотря на то, что 3 августа 2021 года управлением было выделено 468 млн. тенге, 10 августа эти средства в программе "Qoldau" были уже исчерпаны. Выборочным изучением заявок, установлено, что только за 7 дней была подана 81 заявка (с 8 IP-адресов) на общую сумму 249 млн. тенге. Проведенный анализ показал, что некоторые главы крестьянских хозяйств осуществляют свою деятельность с помощью третьих лиц, используя ключи ЭЦП. В связи с этим, Министерству сельского хозяйства РК было предложено ввести биометрическую идентификацию в программе "Qoldau". Кроме того, отмечено, что разработка методики планирования финансирования отрасли не предусмотрена, а сбор данных при субсидировании не осуществляется на должном уровне… – приводил некоторые детали своей работы глава антикоррупционной службы.

В принципе, это может быть и частности. Но какие-то уж больно характерные буквально для каждого субсидируемого региона, где подход к распределению этих самых субсидий бывает, мягко говоря, весьма вольным.

В итоге, немалая часть средств распределяется между "хорошими людьми", что отнюдь не самым лучшим образом влияет на общую экономическую ситуацию региона.

Одной из главных "головных болей" как местного руководства, так и чиновников республиканского масштаба уже добрый десяток лет является некогда широко разрекламированная специальная экономическая зона "Химический парк "Тараз", о которой уже неоднократно говорили практически все руководство страны включая Президента Касым -Жомарта Токаева:

"У региона огромный промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Однако область сильно зависит от республиканского бюджета. В регионе один из самых низких показателей по средней зарплате. Точкой роста промышленности, в регионе должна быть специальная экономическая зона "Химический парк "Тараз". Сейчас там запущен всего один проект, тогда как на строительство инфраструктуры СЭЗ потратили 27 миллиардов тенге…" – отметил Глава государства в ходе очередного посещения Жамбылской области.

Что любопытно, подобным положением дел из года в годы были возмущены все, включая само руководство области.

Так, в середине прошлого года тогдашний областной аким Бердибек Сапарбаев провел выездное совещание вместе с прибывшим в регион министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым (в настоящее время перешедшим на дипломатическую службу и уехавшим послом в Узбекистан).

– В 2016 году общий объем потенциальных инвестиций по проектам СЭЗ "Химический парк "Тараз" оценивался в 128,3 миллиарда тенге. Ожидалось, что здесь будут построены 16 высокотехнологичных химических заводов, а вокруг них появится не менее 100 обслуживающих предприятий МСБ. Но пока ничего не изменилось. В прошлом году должны были начать строительство сахарного завода, но воз и ныне там. Затрачены миллиарды бюджетных денег, но результат нулевой. Между тем здесь содержат огромный штат с большими зарплатами. За что они получают деньги, если нет работающих проектов?! – возмущался аким области.

– Я согласен, суммы инвестированы большие, надо отчитаться за их использование, – соглашался с областным акимом министр Бейбут Атамкулов.

В ответ, руководство СЭЗ смогло лишь уточнить, что на тот период штат управленцев (получающих зарплату из бюджета) состоит из 75 человек, при том что еще не так давно численность управленческого персонала составляла 147 человек. Так что, дескать, оптимизация и соответственно бюджетная экономия налицо…

Осмотрев малоэффективное хозяйство, аким и министр договорились продолжить практику совещаний на тему "Как заставить СЭЗ работать" уже в более расширенном составе с привлечением других членов правительства…

Если же вспомнить как все предполагалось изначально, то картина выглядела весьма впечатляюще.

В период утверждения проекта СЭЗ, число планируемых химических производств и вовсе достигало двух десятков, это потом их сократили до 16, а сегодня согласны хотя бы на десять.

Впрочем, с химией не срасталось из года в год, и видимо от безысходности, в прошлом году на территории СЭЗ было решено реализовать хотя бы непрофильные проекты и построить сахарный завод и завод по производству картофеля фри при участии иностранных инвесторов.

Что касается сахарного завода ТОО "Qyzylsha" стоимостью 91 миллиард тенге, то подрядчики рапортуют о определенных успехах и даже обещают закончить основное строительство в 2023 году (полный ввод производства, как мы помним по "Перспективным планам", скорей всего, произойдет в 2025 году).

А вот с заводом по производству картошки фри, дело, увы, не пошло в принципе.

По крайней мере, в августе этого года в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что данный проект реализован не будет

"Этот проект за 54,3 миллиарда тенге хотели реализовать совместно с компанией "Farm Frites Baheer B.V" (Нидерланды). В настоящее время со стороны акимата Жамбылской области и Министерства индустрии и инфраструктурного развития получен ответ о нецелесообразности реализации проекта в СЭЗ "Химический парк Тараз" – говорится в сообщении Минсельхоза.

В качестве одной из причин срыва реализации проекта называется… еще один проект, но на этот раз вполне профильный, в виде производства цианида натрия. В итоге, чиновники пришли к логичному выводу о том, что предприятие, производящее смертельно опасный яд, по ближайшему соседству с предприятием пищевой промышленности выглядит несколько странно. Да и с водообеспечением на территории СЭЗ оказалось не очень хорошо.

Поэтому, возможное производство картошки фри было решено перенести в новую область Жетысу. Однако и это лишь предварительные прикидки, без какого-либо достоверного подтверждения со стороны инвесторов.

Анализируя хронические неудачи СЭЗ в области химического производства, эксперты и экономисты видят корень всех бед в полном отсутствии интереса со стороны предпринимательского сообщества. Дело в том, что для полноценной организации производства необходима серьезная база в виде месторождений нужных элементов.

Однако, основные разведанные рудники уже принадлежат двум крупным компаниям – МХК "ЕвроХим" и ТОО "Казфосфат". Заниматься разведкой никто не хочет, везти сырье из других регионов неоправданно дорого. То есть, изначально проект был слабо проработан и надеяться все-таки развить на территории СЭЗ крупный химический кластер при ранее существовавших условиях было несколько самонадеянно.

Правда, в последнее время над крышами обеих МХК "ЕвроХим" и ТОО "Казфосфат" сгустились серьезные тучи.

Так, в октябре этого года в ходе своего посещения завода "ЕвроХим-Удобрения" министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил о том, что если в течение последующих шести месяцев руководством МХК "ЕвроХим" не будут исполнены инвестиционные обязательства по строительств завода минеральных удобрений в Каратау, у группы будет отозвана лицензия и расторгнут контракт на недропользование.

Кроме того, из-за введенных ЕС санкций против основных бенефициаров "ЕвроХим" – семьи Мельниченко, возникли некоторые проблемы с поставкой продукции (минеральных удобрений) на европейский рынок.

Что же касается ТОО "Казфосфат", в течение нескольких последних лет меняющего свих владельцев, то в апреле нынешнего года, предприятие попало под расследование, инициированное Агентством по защите и развитию конкуренции и связанное с необоснованным увеличением цен на удобрения, которые вдобавок субсидировались государством.

В ноябре 2021 года, компания резко повысила на удобрение "аммофос" со 125 тысяч тенге до 168 тысяч (рост цены на 35%), а в 2022 году, цена и вовсе взлетела до 185 тысяч тенге. Таким образом, менее чем за год ценовой рост составил 48,5%.

После вмешательства контролирующих органов, а также резкой критики со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева, высказанной в ходе заседания правительства, предприятие было вынуждено снизить цену до 173 долларов и компенсировать разницу тем клиентам, что покупали удобрения по завышенным ценам. В итоге, сумма компенсации составила 2,8 миллиардов тенге.

Также, в этом году на рудниках предприятия произошли несколько аварий со смертельным исходом (в общей сложности погибло четыре человека и еще ряд получили серьезные травмы) и был проведен ряд забастовок.

Одной из последних стала ноябрьская стачка рабочих рудника "Коксу" с требованием о повышении заработной платы и возвращении отмененных ранее эковыплат. Все это не могло не привлечь к проблемному предприятию повышенное внимание как со стороны местных властей, так и чиновников республиканского уровня и в следующем году, ТОО "Казфосфат" явно ожидает серия комплексных проверок по целому ряду направлений...

Если же коснуться общего социально-экономического положения региона, то несмотря на все программы занятости в области продолжает наблюдаться рост безработицы (с увеличением на 4,3% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года) и несмотря на бодрые рапорты о темпах жилищного строительства, Жамбылская область по-прежнему находится в числе анти-лидеров по наличии квадратных метров жилья на человека.

В настоящее время этот усредненный показатель составляет 17 кв.м. жилья (для сравнения, даже в более населенной Туркестанской области на одного человека приходится 18,7 квадратных метров).

Не многим лучше и ситуация с заработной платой, которая в Жамбылской области является одной из самых низких в стране и составляет всего 140 тысяч тенге (хуже обстоит дело лишь в Туркестанской области с ее 138 тысячами).

Понятно, что несмотря на обилие программ развития и оптимистичных перспективных планов, все эти хронически накопленные проблемы перетекут и в 2023 год, так что запланированная сумма субсидий в более чем 405 миллиардов тенге, безусловно, будет освоена в полном объеме. А вот с какой эффективностью, мы как всегда узнаем позже….



Алматинская и Жетысуская области. "С мечтами на большую перспективу".

Алматинская область, ранее также входившая в число лидеров по выделяемым дотациям (общая сумма трансфертов из республиканского бюджета в 2021 году составляла 651 751 818 тысяч тенге) в июне нынешнего года была разделена на Алматинскую и Жетысускую области с неравномерной площадью, количеством населения (1,4 миллиона и 667 тысяч человек соответственно), промышленным потенциалом и соответственно – выделяемым средствам из республиканского бюджета.

Так, на период 2023 года, субвенции в область Жетысу должны составить 338,8 миллионов тенге, а сумма субвенций в Алматинскую область запланирована в 185,7 миллионов тенге.

В новом варианте у Алматинской области осталось девять районов: Балхашский, Енбекшиказахский, Илийский, Жамбылский, Карасайский, Талгарский, Райымбекский, Кегенский и Уйгурский (плюс сам административный центр – город Конаев).

К Жетысуской области отошли восемь районов (Аксучкий, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский и Сарканский) и два города – Текели и областной центр Талдыкорган.

При этом, по оценкам экономистов, единственным более-менее прибыльным районом Жетысуской области является Алакольский район, приносящий пополнения в казну от туристической деятельности. Еще два района-донора – Карасайский и Илийский, остались в Алматинской области.

Все остальные районы ранее прочно сидели на дотациях и, судя по всему, останутся в этом положении в будущем году.

Масштабнейшая программа развития нового варианта Алматинской области в целом была изложена Президентом Токаевым в октябре нынешнего года и таким образом, фактически утратили свою силу целый ряд базовых документов, вроде презентованного в ноябре 2020 года "Комплексного плана развития Алматинской области до 2045 года" или среднесрочной "Программы развития Алматинской области на 2021–2025 годы" с бюджетом в 3,5 триллионов тенге.

О механизмах реализации развития новой Алматинской области в настоящее время говорить еще рано, так как в подготовленные проекты еще неоднократно будут вносится различные корректировки.

Однако, общие на обе области проблемы все-таки остаются. В сельскохозяйственной отрасли это и износ водохозяйственных объектов, и недостаточное количество предприятий переработки масличных культур, овощей и фруктов, а также износ сельскохозяйственной техники, составляющий 60–65%.

Перетечет в обе области и проблема безработицы (на начало этого года, в тогда еще едином регионе число официально зарегистрированных безработных составляло более 50 тысяч человек, что являлось весьма высоким показателем по стране) и проблема здравоохранения.

Из года в год, в Алматинской области наблюдался существенный дефицит медицинских кадров. Согласно статистическим данным, Алматинская область находилась на последнем месте в стране в расчете числа врачей на 10 тысяч человек населения, а численность среднего медицинского персонала в расчете на 10 тысяч человек составила всего 25 человек.

Что же касается экономики, то согласно проведенному анализу Бюро национальной статистики, объем промышленного производства в Жетысу за январь-июнь 2022 оценивается в размере 122 млрд. тенге, что составляет всего 15% от объема промышленной продукции всего региона в его прежних границах. За последние полгода этот главный экономический индикатор в области демонстрировал лишь снижение.

По индексу промышленного производства Жетысу занял последнее место среди регионов республики (минус 6% за первое полугодие), в частности, это произошло из-за сокращения объемов производства металлоконструкций и электрических аккумуляторов.

Испытывает целый ряд проблем и сельское хозяйство.

В нынешнем году из-за дефицита поливной воды и низких закупочных цен достаточно большой процент аграриев отказался сеять сахарную свеклу (только в одном Коксуском районе вместо обычных 2600 гектаров сахарной свеклы было засеяно ровно в два раза меньше – 1200 гектаров земли), что вызвало дефицит сырья на местном сахарном заводе.

В планах переработчиков перевести заводы на другое сырье – сахарный тростник, что в свою очередь, потребует установки новых линий, как это планируется сделать на Аксуском сахарном заводе и с января 2023 года наладить выпуск тростникового сахара. Насколько бразильское сырье упростит ситуацию, увы, неизвестно (тем более, что его стоимость пока еще уточняется).

По ключевым социально-экономическим критериям (товарооборот, объем продукции сельского хозяйства, строительства, количество реально функционирующих юридических лиц) Жетысуская область занимает долю в 30–35% от общих объемов бывшей объединенной области. Кроме того, после разделения стало известно, что помимо заложенных ранее потребностей, управленческому аппарату Жетусуской области потребуется еще 16 административных зданий стоимостью в 3,5 миллиарда тенге.

– Дополнительные средства безусловно будут нужны и при необходимости они будут выделяться как из местных бюджетов, так и из республиканского. Для этого есть все необходимые механизмы и ресурсы, – сообщил летом этого года министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе своей пресс-конференции в СЦК.

В принципе, в подобном варианте развития событий можно было и не сомневаться. Так что, в течение следующего года "обновленные" и "уточненные" данные о "межбюджетных отношениях" между государственной казной и новыми областями, судя по всему, будут появляется неоднократно. Причем, исключительно в сторону увеличения своей трансфертной части... Источник - turanpress.kz

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