Улан Кимсанов - серый кардинал в Кыргызской таможне

14:36 29.12.2022

Улан Кимсанов - серый кардинал в таможне. Он "крышует" компанию "Милан" и даже ваших сил не хватит на него, - депутат в адрес главы ГТС Исабекова

29 декабря 20227



Tazabek - Работа Кабинета министров в плане пополнения бюджета страны - хорошая, но есть и другие, которые с такой же скоростью разворовывают бюджет. Об этом сегодня, 29 декабря 2022 года, сказал депутат Улан Бакасов ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.



Он сказал, что в городе Кант есть склад "Милан", куда завозятся все товары.



"Как только появился ваш заместитель, там сразу увеличилось количество грузов. Вы можете сами посмотреть эту статистику. Если не верите, можете сейчас же организовать комиссию по этому вопросу и проверить", - обратился он к главе Государственной таможенной службы Самату Исабекову.



Он сообщил, что компания "Милан" сама занимается поставками и сама занимается таможенной очисткой.



"Никто не проверяет эту компанию и ее товары. Они становятся монополистами. Разве такое допустимо? Если да, то может вы еще тогда полностью эту функцию им отдадите, они вам будут делать план", - сказал он.



Депутат считает, что именно из-за этого таможня не может выполнить свой план.



"Я вам приведу пример, что с рынка Кара-Суу они получают огромные деньги. Это факт", - сказал он.



Глава ГТС ответил, что ни одной компании не даются такие преференции, о которых говорит депутат.



"Компания "Милан"- это уполномоченный экономический оператор. Это значит, что компания может завести товар и уплатить пошлины в течение месяца. Скорее всего вам донесли неправильную информацию или же у вас у самого есть в этом какая-либо заинтересованность", - сказал он.



Бакасов возмутился и сказал, что у него нет никакой заинтересованности.



"Ваш заместитель Улан Кимсанов "крышует" их. Даже ваших сил на него не хватит. Он серый кардинал таможни", - сказал он.



Исабеков не согласился с мнением депутата, на что тот предложил создать депутатскую комиссию по данному вопросу.



Глава ГТС ответил, что не против.



На этот момент рассматривался проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения".



Справка



Согласно данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Группа компаний "МИЛАН" является Саттаров Рахимджан Шарипович, учредителем - Сасазов Фарид Джумазаевич.



Кимсанов Улан Ашимович был назначен на должность первого заместителя председателя Государственной таможенной службы распоряжением №737 от 15.11.2022 года. Распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.