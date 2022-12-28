УзбМинздрав пытается отсиропиться от смерти детей, отравленных "Док-1 Макс"

15:31 29.12.2022

Информацию о смерти детей скрывали от Минздрава - министр

Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что информацию о смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" скрывали от министерства. Он выразил соболезнования родителям 18 детей.



Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев во вторник заявил, что информацию о смерти детей после приема сиропа "Док-1 Макс" сотрудники здравоохранения Самаркандской области скрывали от министерства.



"В результате превышения дозировки применения лекарства „Док-1 Макс" из жизни ушли 18 наших маленьких деток. От имени Минздрава и всех медицинских работников выражаем соболезнования их родителям", - отметил министр.



"Данная информация была сокрыта от министерства сотрудниками здравоохранения области", - заявил он.



"Как только мы получили эту информацию, в тот же день была создана специальная рабочая группа и совместно с правоохранительными органами с выездом на место был изучен каждый случай", - сказал Бехзод Мусаев.



"На данный момент правоохранительными органами арестованы несколько лиц, ответственных за регистрацию лекарственного средства в республике, его импорт в страну, и участвовавших в его продаже", - сказал глава Минздрава.



"Ответственные сотрудники медицины, смотревшие на эту ситуацию сквозь пальцы, халатно отнесшиеся к своим обязанностям, проявившие безразличие, вовремя не принявшие нужные меры, освобождены от своих должностей", - отметил он.



"К огромному сожалению, эти меры не вернут к жизни деток, не облегчат страдания родителей, потерявших своих детей", - продолжил он, опустив глаза.



"Все причастные к этому делу - будь то сотрудник фармацевтики, аптеки, врач - будут согласно закону привлечены к ответственности. Никакого компромисса в этом деле быть не может", - подчеркнул министр.



"Еще раз приношу свои извинения родителям, потерявшим из-за этой трагедии своих детей, и их близким, за то, что мы не смогли их спасти", - заключил он.