Мирзиеева призвали наказать участников фабрикации дела против востоковеда Андрея Кубатина

15:41 29.12.2022

Андрей Кубатин. Фото Андрея Кудряшова/"Фергана"



Клара Сахарова, сестра покойного востоковеда Андрея Кубатина, призвала президента Узбекистана Шавката Мирзиеева наказать участников фабрикации дела против ее брата. Об этом сообщает AsiaTerra.



В частности, Клара Сахарова хочет добиться привлечения к ответственности автора доноса на Кубатина и лиц, причастных к фальсификации доказательств его вины и последующему осуждению.



"Я получаю отписки – из Генеральной прокуратуры, из военной прокуратуры, из Зангиатинской прокуратуры, от омбудсмена, из Сената, из Палаты адвокатов, из военных судов, и везде пишут, что нет оснований возбуждать уголовное дело, нет оснований привлекать [каких-либо] лиц.



Тогда объясните мне, пожалуйста, за что сидел мой брат? За что его так наказали? Почему никто не несет за это ответственность? [...] Почему его пытали безнаказанно? Почему Жониев Музаффар, который в Термезе сейчас работает в университете востоковедения, преподает исламоведение, хотя он оклеветал моего брата, - почему он не наказан? Почему не наказан Юсупов Сухроб, который сделал неправильную экспертизу, а сейчас работает в министерстве? Это что, награда за то, что убили ученого, за то, что унизили его честь и достоинство, за то, что семья мучается, - за это у нас такие награды в Узбекистане?", - задается вопросом сестра Андрея Кубатина.



"Никто не наказан, - продолжает она далее. – Ни [судья] Шакиров Умид, который дал ему 11 лет, ни адвокат Шарипов Шахзод, который ничего не сделал, только пугал его, что ему дадут 17 лет. Ни Абдуллаев Дониер, который избивал моего брата, ни Бекджан (его фамилия у меня есть в документах), никто не понес наказания, абсолютно никто. Я могу перечислять до бесконечности, начиная с участкового Абдуллаева, который помогал фабриковать дело. Все были причастны, но никто не ответил перед законом", - подчеркнула Сахарова.



36-летний Андрей Кубатин был осужден в 2017 году по статье 157 ("Измена государству") Уголовного кодекса Узбекистана. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, позднее срок сократили до пяти лет. По версии следствия, он якобы передал иностранному ученому отсканированные копии редких книг. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года ученый был реабилитирован решением Ташкентского областного суда по уголовным делам.



Находясь в заключении, Кубатин неоднократно подвергался пыткам. Подробности он рассказал Кларе Сахаровой во время пребывания в "ковидной" больнице - за два дня до смерти. Ученый скончался 29 октября 2020 года, причиной смерти указан коронавирус. Ему было 36 лет.



Еще при жизни Андрей Кубатин подал в Военный суд Узбекистана заявление о возмещении материального ущерба в размере 560 млн сумов ($53 тысячи). 10 декабря 2020 года его сестра получила по почте решение суда, согласно которому компенсация составляет 462 тысячи сумов ($44), из них 446 тысяч ушли на уплату госпошлины и 16 тысяч - почтовые расходы. В сентябре 2021 года апелляционный суд увеличил размер компенсации семье Кубатина до 150 млн сумов ($14 тысяч).