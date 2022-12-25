Куда спешат Алиев с Эрдоганом. Газовая сделка с Туркменистаном может обернуться большой аферой, - Сердар Айтаков

15:42 29.12.2022 Об авторе: Сердар Айтаков – эксперт по Центральной Азии.



25.12.2022



Туркменский газ из экономического фактора превращается в политический.

Возвращаясь со встречи "тройки" Турция–Азербайджан–Туркменистан, проходившей на туркменском курорте Аваза 14 декабря, президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сопровождавшим его журналистам, что "в течение месяца специальная комиссия разработает "дорожную карту" поставок туркменского газа в Европу и соглашение о поставках будет подписано во время предстоящего визита президента Туркменистана в Турцию в начале следующего года".

Напомним, что перед встречей "тройки" власти Туркменистана подверглись массированному политическому давлению. Со стороны первых лиц Турции и Азербайджана перед встречей звучали уже ставшие привычными мантры: "Туркменистан должен вступить в Организацию тюркских государств" и "Туркменистан должен заявить о согласии поставлять свой газ в Европу", читай – через Азербайджан и Турцию. Когда же ни по первому, ни по второму вопросу в Авазе никаких конкретных решений на встрече принято не было (см. "НГ" от 14.12.22), уже на пути обратно Эрдоган все же решил продолжить эту партию. До этой встречи "тройки" Эрдоган не раз заявлял, что "Турция и Азербайджан работают над удвоением пропускной способности газопровода TANAP (газопровод, поставляющий газ из Азербайджана в Турцию)". По официальной информации, по газопроводу TANAP на территорию Турции поставляется 16 млрд куб. м газа, 6 млрд из которых остается для потребления в Турции, а 10 млрд куб. м топлива поставляется по газопроводу TAP в страны Южной Европы.



"Удвоение мощностей (поставок в Европу. – С.А.) означает увеличение объемов еще на 10 млрд куб. м газа в год. Однако Азербайджан сможет увеличить производство лишь до 5 млрд куб. м к 2027 году", – сказал Джон Робертс, старший партнер консалтинговой компании Methinks в интервью агентству "Анадолу". По его словам, доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 1,3 трлн куб. м. Для того чтобы увеличить поставки в Европу, Азербайджан нуждается в дополнительных инвестициях, которые будут направлены на строительство дополнительных трубопроводов и наращивание потенциала добычи. Ему вторит совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен: "…необходимо инвестировать гораздо больше в добычу газа в Азербайджане. Необходимо также решить вопрос о расширении сетей газопроводов из Азербайджана в ЕС", – сказал он в интервью агентству Trend. И самое главное: "В Европе именно компании заключают и подписывают контракты. Так что нужно заниматься сделками с такими компаниями, как Uniper, ENI, Total, Shell или другие. Необходимы долгосрочные контракты".



Из всего набора необходимых условий для удвоения поставок газа в Европу у инициаторов этой идеи нет на сегодняшний день ничего. Нет, собственно, самого газа, ибо те 5 млрд куб. м в год, на которые может увеличиться добыча газа в Азербайджане к 2027 году, не соответствуют этим амбициям. Нет инвестиций, сопоставимых, если не равных, в строительство еще одной ветки трубопровода TANAP. Никакие технические ухищрения не способны дать заявленный прирост мощности существующего трубопровода. Нет и никаких долгосрочных контрактов на поставки газа в Европу, кроме политически мотивированных деклараций.



Но есть потребность в туркменском газе. Сейчас даже для исполнения текущих обязательств по уже заключенным договорам Азербайджан закупает в Туркменистане до 2 млрд куб. м газа в год (по своп-соглашению через Иран) и выразил желание увеличить закупки.



Со своей стороны, туркменские власти заявляли, что по внутренней системе газопроводов "Восток–Запад" к компрессорной станции Белек на восточном побережье Каспия подведены мощности, по которым в самые короткие сроки возможна поставка объемов до 30 млрд куб. м газа в год. Сама система "Восток–Запад" строилась в целях поставок туркменского газа как в направлении Казахстана и далее в Россию по "Прикаспийскому газопроводу", почившему в бозе, так и через Транскаспийский трубопровод, в интересах также почившего проекта газопровода Nabucco. И фактически туркменский газ уперся в "бутылочное горлышко" отсутствия пропускных способностей уже азербайджанской газотранспортной инфраструктуры; в настоящий момент этот газ для системы TANAP является избыточным. Конечно, можно поставлять и вдвое меньшие объемы, чем рассчитывали туркменские власти, но и для их пропуска не хватит мощностей TANAP, а строительство еще одной трубы – дело небыстрое и дорогое. Так куда торопятся главы двух государств Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган?



Безусловно, у Эрдогана свои внутриполитические резоны и его так захватила идея размещения газового хаба в Турции, что в ход идут идеи вроде организации поставок туркменского газа посредством перевозки его газовозами через Каспий в сжиженном виде. Ему (и Алиеву) сейчас крайне важно любыми способами "пристегнуть" Туркменистан, его газовые запасы к амбициозной идее стать диспетчером если не всей энергетики Европы, то по крайней мере той, что питается ресурсами с севера, юга и востока.



Но что делать, если нет денег на новый трубопровод, нет собственного газа, а трубу под туркменский газ еще только нужно построить?



17 декабря в Бухаресте было подписано соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о поставках электроэнергии из Азербайджана в Европу. Причем часть маршрута планируемой электросети предполагается проложить по дну Черного моря. Об источниках этой электроэнергии подробно не говорится, кроме того, что это будет "экологически чистая электроэнергия". Перечислялись составные части этого экологически чистого потенциала: ветровые генераторы и поля солнечных батарей, а также различные объекты гидроэнергетики. Гипотетические инвесторы постройки этих мощностей по выработке "экологически чистой" электроэнергии прямо названы не были, но было упомянуто, что их "уже два". Проект лично поприветствовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Подписанный нами документ еще больше сблизит Европейский союз с партнерами на Южном Кавказе", – цитируется по агентству Trend. "Это соглашение, – добавила фон дер Ляйен, – также поможет достичь целей по очистке энергетики, стоящих перед всеми регионами". Даже президент Сербии Вучич прилетел в Баку через три дня после подписания этого соглашения с просьбой о присоединении к нему. И президент Алиев пообещал и ему "экологически чистую электроэнергию".



Однако вот незадача: потери при транспортировке электроэнергии на такие протяженные расстояния (свыше тысячи километров), причем с переходом от воздушного на подводные кабели и обратно, будут сопряжены с большими потерями этой самой энергии, это известно из школьного курса физики. Для осуществления такого проекта изначальный источник электроэнергии должен быть не просто дешевым, а очень дешевым. А "экологически чистая энергетика" к таковым относиться не может.



Проще построить быстровозводимые газотурбинные станции по выработке электроэнергии и поставлять ее в Европу под видом "экологически чистой", а использование газа назвать "переходным периодом". Но откуда брать газ? А вот это как раз тот самый вопрос, который должен всерьез волновать уже туркменские власти, если они на самом деле рассчитывают на честную игру со стороны своих партнеров по "тройке" – Турции и Азербайджана.



Скажите, кто-то действительно верит в то, что туркменский газ на самом деле пойдет в Европу, а не будет перерабатываться на территории Азербайджана для производства "чистой" электроэнергии для ЕС, о которой говорит президент Алиев?



К слову сказать, экологическая тема на самом деле является очень острой для Туркменистана, ее продолжают постоянно и жестко осуждать на международных площадках за обнаруженные колоссальные выбросы метана при добыче и транспортировке природного газа. А соглашение "тройки" по продаже газа "в Европу" так и оставит Туркменистан за бортом зеленой повестки – лишь в качестве поставщика и главного загрязнителя. Все лавры по "очистке" энергетики для Европы заработает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Источник - НГ

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