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Час расплаты: в Европе готовятся к веерным отключениям электричества
15:46 29.12.2022

Чем обернулся энергетический кризис для потребителей

Мария Шаипова

Энергетический кризис в Европе продолжается, и на фоне похолодания власти ряда стран заговорили о возможных отключениях света ради экономии электроэнергии. Веерные отключения электричества, отсутствие сотовой связи и интернета, холодные дома, запрет на электрокары и даже непродолжительное отключение светофоров. "Известия" разбирались, чего ждут сами европейцы и как в ЕС готовятся провести зиму.

Какие страны коснутся дефицит энергии и веерные отключения

Французский президент Эммануэль Макрон в декабре призвал сократить потребление энергии на 10%. Правительство страны на прошлой неделе дало указание чиновникам подготовить планы возможных веерных отключений электричества с 16:00 до 19:00 в случае нехватки газа для выработки электроэнергии. Более того, уже введены запреты на световую рекламу и на яркость освещения в магазинах. Призвали готовиться к ограничениям и веерным отключениям электричества и власти Швейцарии: Цюрих уже давно зависит от поставок электроэнергии с французских АЭС в зимнее время, а значит, будет экономить вместе с Парижем.

В Австрии подтвердили, что ждут частичных веерных отключений в нескольких странах. "Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят", - уточнила глава минобороны Клаудия Таннер. В самой Австрии регулярно проводят тренировки на случай аварийного отключения электроэнергии.

Триллион для начала: сколько европейцы потратят на газ
Труднее всего придется в ближайшие пару лет

В Германии для описания текущей ситуации придумали специальный термин - Dunkelflaute (нем. "мрачный кризис"), период, который характеризуется низкой температурой и небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии, что вызывает высокий спрос на нее. В общественных зданиях в декабре перестали обогревать проходные помещения, а допустимую температуру понизили на 2 градуса - до 19°C.

Не обошел кризис и Швецию. По словам министра по вопросам гражданской обороны Карла-Оскара Болина, риск полного отключения электричества низок, но существует, поэтому необходима хорошая личная готовность граждан с учетом того, что может случиться худшее.

Тотальный дефицит электричества предрекли и Польше. Проблемы с газом и углем будут нарастать, а мэры городов еще летом посоветовали полякам закупить автономные обогреватели. В Чехии собираются перевести студентов на дистанционное обучение, чтобы не отапливать аудитории, а в Великобритании ради экономии ограничивают использование отопительных приборов, однако угроза веерных отключений остается.

При этом европейские руководители подчеркивают, что катастрофы нет, а нормирование электроэнергии - это крайняя мера, на которую пойдут, чтобы избежать краха энергосистем. Однако еще осенью британские СМИ подсчитали, что понижение температуры в помещениях пагубно влияет на статистику по смертности. Согласно The Economist, с декабря по февраль недельная смертность в европейских странах вырастает в среднем на 21%. В случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тыс. Если же зима будет суровой, то число летальных исходов может вырасти еще дополнительно на 335 тыс. человек. Этот показатель увеличивается на 1,5% при каждом понижении температуры на один градус.

Насколько подорожает энергия в 2023 году

Мировой энергетический кризис начался в середине 2021 года, задолго до украинской кампании и отказа европейцев от российского газа. По подсчетам Bloomberg, кризис уже стоил Европе $1 трлн. В эту сумму вошли как прямые затраты государств на борьбу с дефицитом и высокими ценами на энергию, так и разные косвенные расходы.

Как пояснял в колонке для "Известий" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, "в ходе кризиса Европейский союз оказался наиболее пострадавшим регионом (из числа развитых экономик). Это связано не с чьей-то злой волей, а с ошибками, которые были допущены еще в 2000-х годах, когда прорабатывались и начинали реализовываться реформы в области энергетики".

Летом цены на газ в ЕС поднимались до рекордных $2000 за 1 тыс. куб. м - топливо для Европы было самым дорогим в мире. Но и это не предел: по расчетам МВФ, весной 2023 года расценки на газ могут побить новые рекорды. "Даже если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму-2022/23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", - отмечается в документе фонда.

За кого топят: Польша скупает второсортный уголь и вырубает леса
Власти страны ищут замену российскому топливу

При этом к уже существующим трудностям Европы в 2023 году добавится Китай. После того как КНР отказалась от политики "нулевого ковида" и начала активно восстанавливать производство, спрос на топливо в этой стране пошел вверх. Конкуренция за СПГ возрастет, и дефицит топлива в ЕС в 2023-м составит порядка 53 млрд куб. м. Нехватку газа европейцам придется компенсировать еще большими тратами, чем сотни миллиардов, которые уже заложены в бюджеты стран ЕС. Согласно исследованию Verifox, электричество для немцев в будущем году вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Обычной немецкой семье 4000 кВт·ч, потраченные за год, обойдутся в €1764. В Италии и Великобритании стоимость электричества уже подскочила в два раза и продолжает расти. Во многих странах проходят акции протеста против роста тарифов, а счета за электричество публично сжигают.

Крайние меры, на которые идут жители стран

В Польше скупают второсортный уголь и вырубают леса, игнорируя собственные экологические стандарты. Частные дома в целях экономии топят мусором и отходами. Во Франции раздают талоны на дрова, и ими, предположительно, воспользуются 70% домохозяйств. Немецкие зоопарки начали раздавать животных и понизили температуру в вольерах, потому что содержание зверей обходится слишком дорого, а самих немцев призвали принимать душ быстро и по будильнику. О совсем вопиющих случаях сообщают в Великобритании. По данным The Independent, некоторые британцы вынуждены переходить на корм для животных и разогревать еду свечами из-за роста цен.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672317960


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