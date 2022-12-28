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Алма-Ата. Норвежский Карлсен вновь выиграл ЧМ по быстрым шахматам
15:47 29.12.2022

Великолепная четверка: Карлсен вновь выиграл ЧМ по быстрым шахматам
Россияне Даниил Дубов и Александра Горячкина остановились в шаге от бронзы

Тимур Ганеев

Чемпионат мира по рапиду в Алма-Ате выдался зрелищным и богатым на сенсации, но победа досталась фавориту. Магнус Карлсен уверенно лидировал, но в последний день едва не упустил титул - в 11-м туре он проиграл Владиславу Артемьеву. Это позволило уроженцу Омска догнать норвежца, но два последних тура у него откровенно не получились. Ничья с Владимиром Федосеевым и поражение от Фабиано Каруана не позволилиа Артемьеву войти в топ-3. Второе место в итоге занял 18-летний немец Винсент Каймер, а третье - как раз Каруана, в последний день набравший три очка из четырех. Для Карлсена это четвертый титул в быстрых шахматах. Он получил за него $60 тыс. призовых.

Мудрость Магнуса

В Казахстане Магнус Карлсен греется в лучах славы. На церемонии открытия турнира его переодели в национальный костюм, а на последовавшей затем пресс-конференции он блеснул мудростью - на вопрос, как стать чемпионом мира, ответил: "Стать чемпионом мира очень просто, нужно победить предыдущего чемпиона мира".

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Также он отказался говорить про свои взаимоотношения с Хансом Ниманном, заявив лишь, что, в случае если партия между ними состоится, то "кое-что произойдет". Что именно - уточнять не стал. И, возможно, многие любители шахмат ждали эту встречу, учитывая крайне натянутые, если не враждебные, отношения между норвежцем и с 19-летним американцем. В сентябре на одном из турниров чемпион мира отказался играть с Ниманном, сдавшись после второго хода, затем обвинил его в читерстве. Американец в ответ подал на Карлсена в суд.

В итоге их партия в Алма-Ате не состоялась. И в этом виноват сам Ниманн. В первый день турнира он сыграл целый ряд ничьих с низкорейтинговыми соперниками. Во второй обыграл Рихарда Раппорта, но в третий набрал всего пол-очка из четырех, замкнув сотню сильнейших (из 178 участников).

Карлсен же взял быка за рога с самого начала турнира, подтвердив свой высочайший настрой на победу. В стартовых пяти партиях он набрал 4,5 из 5 (ничья с Арджуном Эригайси). Со второго дня соперники у феномена были гораздо сложнее. Сначала он обыграл здорово стартовавшего голландца Джордана ван Фореста, затем сыграл вничью со своим другом Даниилом Дубовым и Владимиром Федосеевым, а вышел в лидеры благодаря успешной партии черными с грузином Гига Купарадзе. На пол-очка отставали Федосеев, действующий чемпион Нодирбек Абдусатторов и Винсент Кеймер.

18-летний немец очень впечатлил своей зрелой игрой. В третьем туре он проиграл Владиславу Артемьеву, но после этого обыграл Фабиано Каруана, Ю Янъи, Эригайси, Видита Гуджрати и Яна Немпомнящего. Поражение от Карлсена не позволило бороться за победу, но в целом он сделал сумасшедший прорыв (был посеян под 54-м номером).

Риск Артемьева

Увы, но россияне в тройку не попали. Выше всех закончил турнир чемпион мира по рапиду 2018 года Дубов (4-е место по дополнительным показателям). Федосеев стал шестым, Артемьев - восьмым. Вместе с Эригайси и Раппортом они набрали по 9 очков и заработают почти по $22 тыс.

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Хотя все наши спортсмены заслужили место в топ-3. Особенно это касается Артемьева. Владислав нанес единственное поражение Карлсену. Это произошло за два тура до финиша. В абсолютно равной позиции норвежец решил сыграть на перехват - двинул вперед коня под защиту ферзя и просмотрел элементарное нападение пешкой. Пришлось расстаться с качеством, а через несколько ходов прекратить сопротивление.

В итоге за два тура до финиша Артемьев догнал Карлсена, а еще пять игроков - Дубов, Кеймер, Федосеев, Каруана и Видит - отставали всего на пол-очка! После 12-го тура к Карлсену и Артемьеву присоединился неугомонный Кеймер (у всех было по 9 очков).

Вот это интрига! Но Карлсен убил ее в последнем туре. Волею жребия ему пришлось играть с Пархамом Магсудлу. Иранец в итоге занял почетное 17-е место (выиграл у Яна-Кшиштофа Дуды и Максима Чигаева), но навязать борьбу норвежцу не смог. Магнус довольно быстро одержал победу белыми и ждал, чем закончатся партии конкурентов.

В итоге Кеймер сыграл вничью с Вашье-Лагравом, а Артемьев, к сожалению, уступил равную партию Каруана. Россиянин рискнул, но риск не оправдался. Этой осенью и зимой Владислав показывал великолепные результаты на внутренних турнирах и подтвердил статус одного из лучших игроков в быстрые шахматы в Алма-Ате. Посмотрим, как у него получится в любимом блице.

9–22 места (по 8,5 очка) поделили сразу 14 шахматистов. Среди них четыре россиянина: Ян Непомнящий (14-е место по дополнительным показателям), Алексей Сарана (16-е), Александр Грищук (18-е) и Максим Чагаев (21-е). На пол-очка меньше у 16-летнего Володара Мурзина. Уроженец Нижнего Тагила показал приличный уровень, одержав сразу пять побед. В том числе над такими звездами рапида, как Видит и Дмитрий Андрейкин.

Горячкина в шаге от бронзы

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Победу в женском турнире одержала 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи. Китаянка и представительница Казахстана Динара Садуакассова набрали по 8,5 очка, но в дополнительном мини-матче победа осталась за Тань Чжунъи. Хотя у Садуакассовой были огромные шансы на победу, но в решающий момент подвели нервы (1,5/0,5).

Бронзовую медаль завоевала юная индийская шахматистка Шри Савитха (8 очков). Столько же набрали россиянка Александра Горячкина, Жансая Абдумалик и Хампи Конеру, но их подвели худшие дополнительные показатели. По 7,5 очка набрали Алина Бивол, Бела Хотенашвили, Александра Костенюк и Дарья Чарочкина.

В четверг, 20 декабря, в Алма-Ате стартуют чемпионаты мира по блицу.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672318020


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