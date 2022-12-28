В Киргизии стало на 3 "Народных артиста" больше и другие предновогодние награждения

15:48 29.12.2022 Госнаградами отмечены деятели различных сфер. Фамилии



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики".



За существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызстана, а также большие достижения в профессиональной деятельности госнаградами отмечены следующие граждане:



наградить:



орденом "Манас" II степени:



Базарова Геннадия Садыровича – режиссера, сценариста творческо-производственной кино-видео фирмы "Кыргызтелефильм";

Плоских Владимира Михайловича – главного научного сотрудника Института истории, археологии и этнологии имени Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики;



орденом "Манас" III степени:



Алышукурова Жолдошбека – главу сельскохозяйственного животноводческого кооператива "Топоз-Бизон" Джумгальского района Нарынской области;

Бедиярова Арзыбека Абдуллаевича – композитора, артиста Джалал-Абадской областной филармонии имени Т. Тыныбекова, руководителя народно-эстрадно-фольклорной группы "Гулгун жаш";

Нурунбетова Балтахуна Аттокуровича – профессора Ошского государственного педагогического университета имени А. Мырсабекова, председателя Ошского отделения Ассамблеи народа Кыргызстана;



орденом "Курманжан Датка"



Сартбаеву Кайыргуль Сартбаевну – профессора кафедры сольного пения Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;



орденом "Данк":



Борубаева Назирбека Нарматовича – специального представителя Кабинета Министров по приграничным вопросам Администрации Президента Кыргызской Республики;

Жумаеву Розу Ражаевну – председателя общественного объединения "Демократический комитет женщин Кыргызстана";

Омуралиеву Гулсару Кушатовну – профессора кафедры биологии, химии и природопользования Ошского государственного педагогического университета имени А. Мырсабекова;

Султанбекову Чолпон Аалыевну – депутата парламентской фракции "Ишеним" Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева – г. Бишкек;



присвоить:



почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики":



Асанкадыру Советжану – заведующему отделом управления культуры мэрии г. Бишкек;

Молдобакирову Зарылбеку Алдажарбековичу – старшему преподавателю кафедры "Режиссура-хореография" Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;

Полотову Нурматбеку Улукмырзаевичу – дирижеру Кыргызского национального ордена В.И. Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;



почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики"



Нурманбетову Тынчтыкбеку Асанкуловичу – главному редактору журнала "Кырчын";



почетное звание "Народный писатель Кыргызской Республики":



Матисакову Абдиламиту Мурзаевичу – профессору факультета журналистики Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына;

Назаралиеву Бекену Сапарбаевичу – писателю, журналисту, члену общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";



наградить медалью "Данк":



Батырбекова Тажимурзу Турдалиевича – ветерана органов национальной безопасности Кыргызской Республики;

Дайырбекову Гулнару Мелисовну – генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Образовательный комплекс "Креатив-Таалим";

Капарову Чынару Абдылдаевну – старшего преподавателя кафедры телерадиожурналистики Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, советника председателя общественного объединения "Союз журналистов Кыргызской Республики";

Каримова Козубека – начальника эксплуатации оборудования сцены Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Кудайбергенова Алмазбека Нурсеитовича – пенсионера, г. Бишкек;

Кулматову Айнюсю Шамшидиновну – редактора студии "1 Канал" Национального Первого канала Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Маасалиева Айтбая Кудайбердиевича – ветерана органов национальной безопасности Кыргызской Республики;

Назарова Темирбека Токтобаевича – музыканта дома офицеров Ошского гарнизона Юго-западного оперативного командования Министерства обороны Кыргызской Республики;

Осмонова Дамирбека Асилбековича – главного врача кардиохирургической клиники "Бикард", главного внештатного интервенционного кардиолога и аритмолога Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, академический член Европейской ассоциации кардиологов и Американского колледжа кардиологов;

Рыскельдиева Турарбека – ветерана органов национальной безопасности Кыргызской Республики;

Солдатова Игоря Васильевича – заведующего лабораторией плодовых растений Научно-исследовательского института Ботанический сад имени Э. Гареева Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Теймурова Гамида Гамза-Оглы – главу сельскохозяйственного кооператива "Ала-Тоо" Чуйского района Чуйской области;

Туманбаева Каныбека Тургунбековича – управляющего делами Президента Кыргызской Республики;

Чолпонбаева Замирбека Джапаровича – ветерана органов национальной безопасности Кыргызской Республики;

Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" – г. Москва, Российская Федерация;



присвоить:



почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики":



Абдувалиеву Курманбеку Шаанбековичу – мастеру сцены Иссык-Кульского музыкально-драматического театра имени К. Жантошева;

Джолдошевой Гулмире Сапаровне – солисту Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Джельденбаеву Элдияру Мусаевичу – артисту кыргызской фольклорной группы Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Жумалиеву Болотбеку Жакыповичу – художнику-постановщику мультипликационных фильмов, члену общественного объединения "Союз кинематографистов Кыргызстана";

Жумановой Кайыргуль Максытовне – артисту Ошского национального драматического театра им. С. Ибраимова;

Зейналиевой Калидакан Насиралиевне – артисту Ошского национального драматического театра им. С. Ибраимова;

Искеналиеву Съезбеку Искеналиевичу – солисту ансамбля песни и танца "Семетей" Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии г. Бишкек;

Карыбековой Зулпие Нажимидиновне – актрисе, певице, ведущей;



Кулуеву Максату Маратовичу – акыну-импровизатору Кыргызского национального театра "Манас";

Мейзер Зульфие Сулеймановне – солисту группы "Достук" Ассамблеи народа Кыргызстана, солисту Центрального дома армии Министерства обороны Кыргызской Республики;

Сарыбаеву Азамату Бектургановичу – артисту кыргызской фольклорной группы "Эл шайырлары" имени А. Усенбаева Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Узенову Урматбеку Бейшенбековичу – певцу эстрады;



почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики":



Ашировой Айнаш Шамбетовне – звукорежиссеру студии "Котормо" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Байдуеву Саткынбеку Карабаевичу – учителю музыки инновационной школы-гимназии № 1 г. Каракол Иссык-Кульской области, художественному руководителю вокально-фольклорного ансамбля ветеранов г. Каракол;

Джумашеву Абдуламиту Маджитовичу – главному редактору республиканского многоотраслевого общественного журнала "Жетиген";

Досалиеву Кубатбеку Таштановичу – директору Аксыйской районной кинодирекции Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

Дуйшенкуловой Айтбюбю – педагогу отделения народных инструментов Республиканской средней специальной музыкальной школы-интернат имени М. Абдраева;

Жороеву Турабаю – поэту, переводчику;

Калыевой Өктөм Аширбаевне – ведущему специалисту по государственному языку и переводу отдела подготовки официальных изданий Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

Кангельдиевой Куляш Укеновне – старшему преподавателю Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;

Каркоцкой Эльвире Васильевне – звукорежиссеру высшей категории творческой секции звукорежиссеров Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Кирекечовой Санаа Сапарбековне – заведующей отделением народных инструментов Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени М. Абдраева;

Коваленко Игорю Владимировичу – фотокорреспонденту Европейского пресс-фото агентства (ЕРА);

Култаевой Умут Баймуратовне – директору общества с ограниченной ответственностью "Высшая авторская школа Умут Култаевой "Языковая компетенция";

Куронбаеву Нарынбеку Эркинбековичу – редактору телеканала "Баластан" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Молдогазиеву Турганбаю – учителю музыки, руководителю хора общества с ограниченной ответственностью "Образовательный комплекс "Креатив-Таалим";

Оморову Асыкбеку Мамбетакуновичу – директору общественного благотворительного фонда "Ала-Тоо мекенчил инсандары";

Ражабалиеву Аскарали – писателю, почетному гражданину г. Баткен;

Таштемировой Диларамкан Камчыевне – художественному руководителю Бельского айыльного дома культуры Ноокатского района Ошской области;

Токтомушевой Медине Абдрасуловне – методисту-хореографу Бишкекского хореографического училища имени Ч. Базарбаева;

Турсуналы кызы Эльмаркуль – корреспонденту "Кыргыз радиосу" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Турусбекову Абдысадыру Исраиловичу – члену общественного объединения "Союз художников Кыргызской Республики";

Чекирову Мамбеткериму Беккелдиевичу – обозревателю студии "Маалымат" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Шермур Марианне Владимировне – журналисту, начальнику отдела по связям со средствами массовой информации закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани";



почетное звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики":



Абдыкадырову Мамазакиру – заведующему отделением забора крови Центра общеврачебной практики имени М. Жунусова Кара-Кульджинского района Ошской области;

Акматалиеву Акылбеку Акматалиевичу – заведующему отделением нейрохирургии № 2 Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Асакеевой Рыс Султановне – акушеру-гинекологу клинического родильного дома № 2 г. Бишкек;

Ахматову Айибхану Тагахановичу – директору Баткенского филиала Республиканского центра крови Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Ашымову Жаныбаю Доолотбаковичу – заведующему кафедрой стоматологии, декану факультета стоматологии общества с ограниченной ответственностью "Международный медицинский университет";

Байзаковой Зине Мусабаевне – заведующей отделением общего профиля государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Джантемирову Суюмбеку Эргешовичу – хирургу-бронхоскописту отделения торако-абдоминальной хирургии Национального хирургического центра при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Исмагуловой Айше – врачу фельдшерско-акушерского пункта "Энильчек" Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;

Исмайылову Бактыбеку Токтосуновичу – заведующему отделением травматологии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Калбаеву Исматилле Маарамовичу – клиническому руководителю группы семейных врачей № 14 – 15 Ноокатского районного центра общеврачебной практики Ошской области;

Кудайбергенову Толобеку Исмаиловичу – ассистенту кафедры госпитальной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Кулукеевой Нуржамыйле Сыдыгалиевне – врачу-эндокринологу Нарынского областного центра семейной медицины;

Молдокулову Тыныбеку Кенешбековичу – клиническому руководителю группы семейных врачей № 7 имени К. Молдокулова Бакай-Атинского районного центра общеврачебной практики Таласской области;

Омурзакову Эрежепали Оморовичу – заведующему отделением хирургии Базар-Коргонского районного центра общеврачебной практики Джалал-Абадской области;

Сопуеву Андрею Асанкуловичу – заведующему кафедрой госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Термечикову Токтобеку Мурзакуловичу – заведующему приемно-операционным отделением урологии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

Токтогулову Орозали Жунусалиевичу – заведующему отделением хирургии № 1 Городской клинической больницы № 1 г. Бишкек;

Токторбаеву Кыпчакбаю Шермаматовичу – заведующему отделением детской хирургии Джалал-Абадской областной клинической больницы;

Умарову Адине Умаровичу – заведующему отделением хирургии Тогуз-Тороуского центра общеврачебной практики имени А. Жакишова Джалал-Абадской области;

Шамыркановой Зайрабюбю – заведующей родильным отделением Центра общеврачебной практики Санташ Тюпского района Иссык-Кульской области;



почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Кыргызской Республики":



Джумагуловой Качкын Орозакуновне – главному бухгалтеру Иссык-Кульской областной объединенной больницы;

Курманову Рустаму Абдыкайыповичу – ректору Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова;

Кушаковой Собирахон Исмойиловне – главному бухгалтеру Центра семейной медицины № 3 г. Бишкек;

Олжобаеву Кадышу – заведующему отделением санитарии Узгенского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Ошской области;

Осмоналиевой Бермет Кубанычбековне – старшему преподавателю кафедры "Сестринское дело в терапии" Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова;



почетное звание "Заслуженный учитель Кыргызской Республики":



Абдуллаевой Зухре Моложановне – преподавателю русского языка и литературы Профессионального колледжа Института современных информационных технологий в образовании;

Абыкеевой Сайкал Усуповне – учителю математики средней общеобразовательной школы № 4 имени Ж. Мукамбаева Тюпского района Иссык-Кульской области;

Айтматовой Тургунай Бабажановне – директору школы-гимназии № 5 имени Б. Айтматова Кадамжайского района Баткенской области;

Асанову Амангелди – пенсионеру, г. Джалал-Абад;

Асылбековой Шайырбүү Амановне – учителю кыргызского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 35 имени Т. Уметалиева Аксыйского района Джалал-Абадской области;

Байдалиевой Бактыгүл Шүкүрбековне – директору детского сада "Ак-Жолтой-Апа" Джумгальского района Нарынской области;

Балтабаеву Зулпукару – учителю кыргызского языка и литературы средней школы "Газ" Баткенского района Баткенской области;

Бейшеналиева Гулязы

Беликовой Нине Николаевне – учителю биологии и химии средней школы с. Кошой Чуйского района Чуйской области;

Бурканбаеву Усену Ороскановичу – пенсионеру, Жайылский район, Чуйская область;

Дооткуловой Чынаркүл Турдугуловне – учителю русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 5 имени Ч. Айтматова г. Балыкчы Иссык-Кульской области;

Дубанаеву Зайнидину – учителю русского языка и литературы средней школы имени Б. Ходжаева Баткенского района Баткенской области;

Исаковой Бермет Абдымажиновне – учителю физики средней общеобразовательной школы № 21 имени Ы. Алымбекова Токтогульского района Джалал-Абадской области;

Кадыралиевой Урунсе – руководителю кружка великого наследия, национальных достояний Национальной школы-лицея инновационных технологий имени профессора А. Молдокулова;

Карбозовой Салкынбубу Орунбековне – директору средней общеобразовательной школы "Манас" Кара-Бууринского района Таласской области;

Максүтовой Жыргал Нурдиновне – учителю кыргызского языка и литературы средней школы имени К. Мамбеталиева Ат-Башинского района Нарынской области;

Мирзабаевой Одине Алимжановне – директору школы-гимназии № 23 имени И.В. Панфилова г. Ош;

Наспековой Венере Асаналиевне – директору Беловодской специальной вспомогательной школы-интерната Московского района Чуйской области;

Ниязовой Женишкүл Карабековне – директору Ак-Суйской общеобразовательной школы-интерната Иссык-Кульской области;

Саттаровой Садат Саттаровне – пенсионеру, Ноокатский район, Ошская область;

Сулайманкуловой Раушан Насирдиновне – директору специализированной дошкольной образовательной организации № 48 г. Бишкек;

Тургуналиевой Асыл Бейшеновне – учителю русского языка и литературы средней школы имени А. Садырбаева Жумгальского района Нарынской области;

Шокоеву Мусе – директору детско-юношеского творческого центра имени К. Калдаровой Кара-Кульджинского района Ошской области;



почетное звание "Заслуженный работник образования Кыргызской Республики":



Акматову Аскарбеку – директору Профессионального колледжа при Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына;

Алтыбаевой Мейлихан – директору Департамента аккредитации и качества образования Ошского государственного университета;

Ахмеджановой Алийме Мырзакаримовне – доценту кафедры философии и политологии Ошского государственного университета;

Жапарову Марату Турдалиевичу – исполняющему обязанности заведующего кафедрой информационных систем в экономике Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова;

Жетимишбаеву Мурату Каленовичу – директору Жети-Огузского районного историко-краеведческого музея имени К. Жетимишбаева Иссык-Кульской области;

Кадыровой Анаре – заведующей кафедрой кыргызского языка и литературы Джалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова;

Кобогоновой Данагуль Карыпбаевне – заведующей детским садом Сокулук № 1 Сокулукского района Чуйской области;

Мамырову Джекшебаю – доценту кафедры информационных систем и технологий Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова;

Молдошеву Адылбеку – профессору кафедры химии и технологии ее обучения Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева;

Саяковой Марие Касымбаевне – первому проректору Института современных информационных технологий в образовании;

Узбековой Гульнаре Ашырбековне – директору лицея Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова;



почетное звание "Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики":



Батырканову Женишу Исакуновичу – профессору, заведующему кафедрой "Автоматическое управление" Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова;

Кадырманбетовой Айнуре Кумоновне – ведущему научному сотруднику отделения кыргызской литературы Института языка и литературы имени Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики;

Кайыпову Сулайману Турдуевичу – профессору кафедры гуманитарных дисциплин Международного медицинского университета;

Орозалиеву Эрику Садыковичу – декану социально-психологического факультета, профессору кафедры cоциальной работы и практической психологии Бишкекского государственного университета имени К. Карасаева;

Осмоналиеву Каныбеку – председателю Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики;

Тухватшину Рустаму – исполняющему обязанности заведующего кафедрой патологической физиологии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Тыналиевой Бакыт Карыбековне – председателю Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики;

Усенову Кенешбеку Жумабековичу – ректору Джалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова;



почетное звание "Заслуженный строитель Кыргызской Республики":



Бактыгулову Каданбаю – старшему преподавателю Профессиональной высшей школы Кыргызско-Турецкого университета "Манас";

Досалиеву Акуналы Атамырзаевичу – заместителю министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Молдосыдыкову Бекташу Бактыяровичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "ЭМГ-СТРОЙ";



почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики":



Акеровой Айнуре Чокиновне – заместителю начальника юридического управления Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

Аллафердову Алиакберу Кадыровичу – адвокату филиала "Юридическая консультация" Октябрьского района г. Бишкек Коллегии адвокатов г. Бишкек и Чуйской области;

Исакову Толкунбеку Маматовичу – президенту общественного фонда "Оказание юридической помощи инвалидам", председателю общественного фонда "Комитет по защите прав лиц с инвалидностью", заместителю председателя Совета по делам лиц с инвалидностью при Кабинете Министров Кыргызской Республики на общественных началах;

Калматову Анарбеку Баратовичу – ответственному секретарю Комиссии по вопросам помилования Администрации Президента Кыргызской Республики;



почетное звание "Заслуженный экономист Кыргызской Республики":



Абдувапов Алтынбек Каныбекович председатель налоговой службы при министерстве финансов Кыргызской Республики

Бакетаев Алмаз Кушбекович министр финансов Кыргызской Республики

Тиленчиеву Асанбеку Рсалиевичу – заведующему отделом финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева;

Досалиевой Гульмире Сариевне – заведующей отделом финансового планирования и учета Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Исраилову Акбарали – председателю правления финансового кооператива "Кредитный союз Чон-Казык" Кара-Кульджинского района Ошской области;

Куланбаеву Самидину – заместителю председателя открытого акционерного общества "Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства";

Тажиевой Эркингүл Орозобековне – ведущему специалисту Ак-Талинского финансового управления Министерства финансов Кыргызской Республики;



почетное звание "Заслуженный работник геологической службы Кыргызской Республики"



Башкирову Анатолию Павловичу – пенсионеру, г. Бишкек;



почетное звание "Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики":



Бекташеву Кубанычбеку Джумаевичу – эксперту сектора государственной и муниципальной службы отдела управления человеческими ресурсами управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики;

Джунушалиев Айбек Джанышбекович начальник управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики

Исакову Жаныбеку Маматовичу – заместителю полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики;

Казакбаеву Кубанычбеку Казакбаевичу – начальнику финансово-экономического отдела открытого акционерного общества "Международный аэропорт "Манас";

Кудайбергенову Бактыбеку Жапаровичу – председателю Национального статистического комитета Кыргызской Республики;

Нарматовой Надире Азимовне – депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Салиеву Абдимиталипу – начальнику Алайского районного управления труда, социального обеспечения и миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

Талиевой Камиле Абдыразаковне – депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;



почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Кыргызской Республики":



Рахматиллаеву Лутфилле – председателю совета аксакалов общественного объединения "Алгакадам" Кадамжайского района Баткенской области;

Шаназарову Эргашали Буваназаровичу – главе Гулистанского айыл окмоту Ноокатского района Ошской области;



почетное звание "Заслуженный работник охраны природы Кыргызской Республики"



Мусаеву Жолдубаю Жусуповичу – лесничему Каркыринского лесничества Тюпского лесного хозяйства Лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;



почетное звание "Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики":



Саякбаеву Анарбеку Абдыкеримовичу – фрезеровщику 6-разряда открытого акционерного общества "Транснациональная корпорация "Дастан";

Токманю Николаю Тимофеевичу – заместителю директора отдела продаж радиаторов общества с ограниченной ответственностью "Автомаш-Радиатор";

Толубаеву Таалайбеку Матмусаевичу – заместителю министра энергетики Кыргызской Республики;



почетное звание "Заслуженный работник связи Кыргызской Республики":



Рысбаеву Анаркулу Акжоловичу – директору Токтогульского отделения Джалал-Абадского областного филиала открытого акционерного общества "Кыргызтелеком";

Элеманову Шакиру Зарлыковичу – ведущему инженеру эксплуатационно-технического отдела филиала "Бишкекская городская телефонная сеть" открытого акционерного общества "Кыргызтелеком";



почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Кыргызской Республики":



Асамидинову Айдарали – начальнику Кадамжайского районного управления аграрного развития Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики;

Аскарову Жумабеку – пенсионеру, Сузакский район, Джалал-Абадская область;

Кыдыкманову Эмильбеку Сагындыковичу – начальнику управления исполнения и контроля Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики;

Мурзалиеву Искендеру Арстанбековичу – председателю сельскохозяйственного кооператива "Кызыл-Октябрь" Кеминского района Чуйской области;

Осоеву Жыргалбеку – начальнику Кеминского районного ветеринарного управления Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики;

Туманову Жаныбаю – пенсионеру, г. Бишкек;

Чекелекову Тойгонбаю Мусаевичу – генеральному директору закрытого акционерного общества "Арча";

Эрназарову Барпыгулу Сулайманкуловичу – главе крестьянского хозяйства "Сулайманкул" Кара-Буринского района Таласской области;



почетное звание "Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кыргызской Республики":



Абдрахманову Жанадилу – пенсионеру, г. Бишкек;

Джапаровой Гульмире Дюшеевне – заведующей Каракольским городским государственным архивом Иссык-Кульского регионального управления Архивной службы при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

Жанбоеву Түгөлбаю Кадыкеевичу – начальнику Нарынского регионального управления Архивной службы при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

Мамасыдыкову Ашымкану – начальнику Аксыйского районного управления Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

Шариповой Жамал Амирбековне – заместителю начальника Узгенского межрайонного управления труда, социального обеспечения и миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;



наградить Почетной грамотой Кыргызской Республики:



Абдивалиеву Райкан Абдижамиловну – певицу, общественного деятеля, руководителя группы "Периште", ответственного продюсера студии "Кыргыз сериал";

Абдуллаева Абдилакима Сейитовича – заведующего хирургическим отделением Баткенской областной объединенной больницы;

Ажымаматову Бактыкан – старшего редактора Джалал-Абадского областного медиацентра;

Акматова Икрамали Орозалиевича – заведующего Баткенским региональным отделом № 7 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Алиеву Нурипу Имакеевну – преподавателя русского языка Каракольского педагогического колледжа имени И. Бийбосунова;

Алмабекова Бактыбека Жайлообаевича – солиста оперы высшей категории, артиста хора высшей категории Кыргызского национального ордена В.И. Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Арстанбекову Майю Сатыбековну – режиссера высшей категории студии "Маалымат" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Бердибаеву Какен Толебаевну – доцента кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова;

Бообекову Жаркынбүбү – врача-фтизиатра Центра общеврачебной практики Ак-Талинского района Нарынской области;

Борубекова Арзыбека Курсаналиевича – директора Баткенского областного центра семейной медицины;

Джаманкулову Кульжамал Тологоновну – профессора кафедры кыргызского языкознания Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына;

Джолдошеву Тамару Юлдашевну – заведующую кафедрой "Бухгалтерский учет и финансы" Международной академии управления, права, финансов и бизнеса;

Жунушова Төрөбека Жумакадыровича – начальника района по эксплуатации канализационных сетей Службы водоотведения производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал";

Иргашева Алмазбека Шукурбаевича – проректора по учебной работе Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина;

Исаеву Рапию Уркасымовну – доцента кафедры технологии обучения физике и естествознания Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына;

Исмаилова Алтынбека Адылбековича – преподавателя Высшей школы иностранных языков Кыргызско-Турецкого университета "Манас", члена общественного объединения "Национальный союз писателей Кыргызской Республики";

Каамытову Бактыбүбү Жапаркуловну – артиста Нарынского областного академического музыкально-драматического театра имени М. Рыскулова;

Калыкову Гульнару – пенсионера, Аламудунский район, Чуйская область;

Карекову Калиман Токторовну – директора детского сада имени Мусы кызы Бейшегуль Ат-Башинского района Нарынской области;

Касымова Искендера Исанбековича – заведующего отделом технического контроля Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Керимкулову Рахат Курманбековну – главного экономиста отдела финансовой статистики управления финансовой статистики и обзора Национального банка Кыргызской Республики;

Кожобекова Тынчтыкбека Дюшеевича – продюсера радио "Мин-Кыял ФМ" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Козубекову Софью Жумаевну – заведующую кафедрой менеджмента и агромаркетинга Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина;

Конгантиева Куванычбека Камбаралыевича – председателя Бишкекского городского кенеша;



Кудайбергенова Сагына Ташболотовича – частного предпринимателя, общественного деятеля, мецената;

Кулбаеву Айпери Дүйшөбаевну – актрису Ошского национального драматического театра имени С. Ибраимова;

Куленбекову Дамиру Дюшеновну – учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы Талды-Суу № 10 имени М. Элебаева Тюпского района Иссык-Кульской области;

Култаева Топчубая Чокоевича – профессора кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа Ошского государственного университета;

Магалимову Люцию Адисовну – мастера алюминиевого участка А8 цеха по производству радиаторов общества с ограниченной ответственностью "Автомаш-Радиатор";

Маданбекова Нуржана Жоломановича – проректора по учебной работе Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова;

МаматкуловуАйгерим Абдырасуловну – певицу эстрады, актрису театра и кино, члена общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызской Республики";

Мамбетакунову Динар Жунусовну – инспектора отдела по защите социально-экономических и культурных прав Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики;

Матазимова Искандарбека Токтобаевича – заместителя директора Департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

Матисакова Абдыкалыка Закировича – фельдшера группы семейных врачей № 9 амбулатории "Барын" Ноокатского района Ошской области;

Маткеримову Венеру Акылбековну – заместителя директора по амбулаторной службе Центра общеврачебной практики г. Токмок Чуйской области;

Момунбаева Төрөбека Садыровича – лудильщика горячим способом 3-рязряда медного участка М3 цеха по производству радиаторов общества с ограниченной ответственностью "Автомаш-Радиатор";

Мурзаева Салиха Кадырбековича – исполняющего обязанности профессора кафедры государственного и муниципального управления Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Ж. Абдрахманова;

Надырбекову Жээнбүбү Жакыпбековну – учителя химии средней общеобразовательной школы № 10 имени Ж. Мамытбекова Аксыйского района Джалал-Абадской области;

Омуралиеву Анаркүл Дөлөтовну – учителя биологии и социального педагога средней общеобразовательной школы № 1 имени Токтогула г. Нарын;

Осмоналиева Куштарбека Асылбековича – телеоператора-монтажера высшей категории студии "Маалымат" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Остапенко Юлию Юрьевну – заведующую кафедрой дирижирования Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;

Рахматова Сабира Нарынбековича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Альянс Алтын";

Рыскелдиева Кемела – методиста Иссык-Кульской районной детско-юношеской спортивной школы Иссык-Кульской области;

Садабаеву Кулбайру Джээнтаевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы имени Б. Сатыбекова Бакай-Атинского района Таласской области;

Самиеву Жамбилу Дармановну – исполняющую обязанности профессора кафедры истории Кыргызстана и этнологии Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева;

Сарыгулову Ширин Асанбековну – преподавателя Театрального училища при Кыргызском национальном академическом театре драмы имени Т. Абдумомунова;

Сейдалиева Толонкана Бийгазиевича – менеджера по закупкам общества с ограниченной ответственностью "Автомаш-Радиатор";

Соороноева Эркина Керимбаевича – директора Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Сулейманову Гульмиру Токтасыновну – заведующую отделом платных медицинских услуг государственного учреждения "Клиническая больница" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики;

Султанова Кудаяра Шайдиллаевича – замеситетеля директора Республиканского центра крови Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;

Тилемишову Риту Жеңишбековну – заместителя продюсера "Кыргыз радиосу" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

Токбаеву Динар Керималиевну – директора дошкольной образовательной организации № 17 "Каакым" г. Джалал-Абад;

Токсонбаеву Раимкан Улатаевну – клинического руководителя Чимкентской группы семейных врачей № 5 при Кара-Бууринском районном центре общеврачебной практики Таласской области;

Токторова Майрамбека Кайыповича – главного редактора медиа центра "Кут Билим" при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики;

Торобекову Мээрим Алтынбековну – главного специалиста отдела экспертизы объектов промышленной собственности управления экспертизы Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

Тюлегабылову Розу Асановну – главного специалиста управления делопроизводства и контроля исполнения Фонда управления государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Усенко Владимира Михайловича – главного технолога открытого акционерного общества "Транснациональная корпорация "Дастан";

Шаршеев Азамат Нуралиевич главный эксперт отдела экспертизы решений Президента и Кабинета Министров управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики

Чонтаеву Сатинбу – учителя кыргызского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 12 имени К. Шеркулова Аксыйского района Джалал-Абадской области;

Эгембердиева Каната Сагымбековича – начальника цеха по обслуживанию приемо-передающих устройств телевидения, радио и средств связи Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. Источник - АКИpress

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