Разборки Кыргызских силовиков: ГКНБ жестко "зачищает" МВД

15:55 29.12.2022

Turmush - После специальной операции по задержанию, проведенной Государственным комитетом национальной безопасности на территории Жалал-Абадской и Нарынской области, от занимаемых должностей освобождены ряд милицейских начальников.



МВД сообщало, что по Жалал-Абадской области освобождены от занимаемых должностей:

- начальник УВД Жалал-Абадской области полковник милиции Тагаев Ашим Гапарович;

- начальник Сузакского РОВД Сузакского полковник милиции Ормонов Замирбек Токтоназарович;

- заместитель начальника Сузакского РОВД по досудебному производству майор милиции Бакиров А.С.;

- заместитель начальника отдела, он же начальник ОУР Сузакского РОВД подполковник милиции Маткеримов Б.Т.



Кадровые перестановки в руководстве УВД региона происходят на фоне задержания начальника уголовного розыска ОВД Сузакского района и его подчиненных. Они подозреваются по ст.337 ч.1 («Злоупотребление должностным положением») УК КР.



По данным спецслужб, 9 декабря в селе Ырыс преступная группировка совершила разбойное нападение, в результате которого пострадал местный житель. Как отметили в ГКНБ, милиционеры получили взятку у налетчиков, чтобы не привлекать их к ответственности.



Как сообщила пресс-служба МВД, по Нарынской области освобождены от занимаемых должностей:

- Начальник УВД Нарынской области полковник милиции Джумабеков Алмазбек Артисбекович;

- Заместителю начальника по досудебному производству полковнику милиции Кудайбердиеву А.К. объявлен строгий выговор;

- Начальник ОУР УВД Нарынской области полковник милиции Усеналиев А.К.;

- Начальник УБОП по Нарынской и Иссык-Кульской области майор милиции Билдебаев А.Б.;

- Старший оперуполномоченный УБОП ГУУР МВД КР подполковник милиции Токтосун уулу Э. освобожден от занимаемой должности;

- Оперуполномоченный УБОП ГУУР МВД КР капитан милиции Асанов Б.А.

- Оперуполномоченный УБОП ГУУР МВД КР капитан милиции Маратбек уулу А.

- Старший оперуполномоченный ОВР по Нарынской области майор милиции Омоков У.;

- Начальник РОВД подполковник милиции Абыкеев Азамат Зарлыкович - вопрос пребывания в ОВД будет рассмотрен по результатам судебного рассмотрения;

- Ответственный от руководства на 07.11.2022г, начальник ПОМ капитан милиции Абдыкеев А.М. уволен из ОВД;

- Следователь СС РОВД капитан милиции Капаров А.К. уволен из ОВД;

- УУМ капитан милиции Мурзабек уулу А. уволен из ОВД;

- Оперативный дежурный старший лейтенант милиции Кожокматов З.О.;

- Помощник дежурного прапорщик милиции Иманалиев Ч.Б.



На минувшей неделе в селе Кочкор были арестованы члены ОПГ, которые вымогали деньги у владелицы кафе «Беш Казан» за «крышевание».



Предпринимательница обратилась в милицию, однако прибывшая на место дежурная группа Кочкорского РОВД поговорила с членами ОПГ и уехала. Женщина вновь позвонила в милицию. В кафе прибыли начальник ПОМ, следователь и участковый. Однако подозреваемые их избили. При этом, как отмечает ГКНБ, начальник Кочкорского РОВД пытался замять инцидент.



Помимо «рэкетиров» были задержаны начальник Кочкорского РОВД и его заместитель по оперативной работе.