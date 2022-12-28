Токаев анонсировал перестановки в правительстве Казахстана

16:01 29.12.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен провести кадровые перестановки в правительстве в начале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что озвучил проблемы на недавнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Акорды.



"По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы правительства должна повыситься, поскольку им принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве. В целом все задачи, стоящие перед правительством, – масштабные и актуальные".

Касым-Жомарт Токаев



Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената, где представил кандидатуру Артура Ластаева на должность Уполномоченного по правам человека. Он также представил депутатам нового председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову.