Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда Казахстана

19:13 29.12.2022

Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.



С 2005 по 2010 год Эльвира Азимова занимала должности директора департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы.



С 2010 по 2013 год работала директором департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции.



В 2013 году стала вице-министром юстиции.



В сентябре 2019 года Эльвира Азимова стала уполномоченным по правам человека.