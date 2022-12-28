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|Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда Казахстана
19:13 29.12.2022
Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.
С 2005 по 2010 год Эльвира Азимова занимала должности директора департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы.
С 2010 по 2013 год работала директором департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции.
В 2013 году стала вице-министром юстиции.
В сентябре 2019 года Эльвира Азимова стала уполномоченным по правам человека.