Никому неизвестный прокурор Ластаев стал Главным омбудсменом Казахстана

19:16 29.12.2022

Артур Ластаев стал уполномоченным по правам человека в Казахстане



Сенаторы поддержали кандидатуру Артура Ластаева на пост уполномоченного по правам человека в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выступая на заседании Сената, Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Ластаева Артура Ермековича на должность уполномоченного по правам человека.



Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.



Артур Ластаев родился 1983 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право".



Карьеру начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры Алматы.



Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.



С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры - советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.



С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником посольства Казахстана в Швейцарии.



В последнее время работал начальником службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.



Ранее пост уполномоченного по правам человека занимала Эльвира Азимова. Она назначена председателем Конституционного суда.



Кроме того, Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров и Айгуль Кадырбаева стали судьями Конституционного суда.