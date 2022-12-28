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Умер композитор Эдуард Артемьев
21:02 29.12.2022

Российский композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Информацию об этом 29 декабря подтвердил "Известиям" его сын Артемий.

О госпитализации Артемьева стало известно еще 9 декабря. Сообщалось, что тогда обследование показало 30% поражения легких.



Кроме того, ситуация осложнялась хроническими заболеваниями сердца: у 85-летнего Артемьева была сердечная недостаточность и порок сердца.

Еще накануне, 28 декабря, сын Артемий Артемьев рассказывал, что его отец находится в состоянии средней тяжести. В ближайшие 10 дней он должен был находиться в отделении терапии.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов "Солярис", "Раба любви", "Родня", "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Кроме того, в 1960-1990-х годах Артемьев написал музыку к более чем 30 постановкам для Театра им. Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.

Источник - Известия
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