|Послание Кадырова арабскому миру: Не хотите знамя ЛГБТ - участвуйте в СВО
00:04 30.12.2022
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, которая впервые транслировалась и на английском и арабском языках, обратился к арабскому миру и ко всем мусульманам с предложением поучаствовать в СВО против сатанистов.
"Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ, мы дадим возможность участвовать в СВО",
- предложил Рамзан Кадыров.
Он отметил, что сейчас у мусульман есть возможность защитить свои духовные ценности.
"Сегодня мы воюем на территории Украины против фашизма, нацизма, сатанизма, который нам навязывает нетрадиционные ценности. И мы никогда этого не примем",
- подчеркнул глава Чечни.