Послание Кадырова арабскому миру: Не хотите знамя ЛГБТ - участвуйте в СВО

00:04 30.12.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, которая впервые транслировалась и на английском и арабском языках, обратился к арабскому миру и ко всем мусульманам с предложением поучаствовать в СВО против сатанистов.



"Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ, мы дадим возможность участвовать в СВО",

- предложил Рамзан Кадыров.

Он отметил, что сейчас у мусульман есть возможность защитить свои духовные ценности.



"Сегодня мы воюем на территории Украины против фашизма, нацизма, сатанизма, который нам навязывает нетрадиционные ценности. И мы никогда этого не примем",

- подчеркнул глава Чечни.