Россия выдавливает европейскую нефть из Китая

00:09 30.12.2022

Меняя рынки сбыта из-за санкций, Россия выдавливает европейскую нефть из Китая. Местные НПЗ готовы наращивать закупки в зависимости от скидки, но ограничены оборудованием, которое может работать с Urals.



Изменение рынков сбыта российской нефти из-за санкций серьезно сказалось на поставках европейской нефти в Китай. Об этом можно судить по данным еженедельного рыночного отчета международного судового брокера Banchero Costa.



Со ссылкой на данные Refinitiv компания сообщает, что в январе - ноябре 2022 года Китай уступил звание крупнейшего импортера нефти Евросоюзу и продолжил снижение импорта нефти из-за замедления экономики и карантинных ограничений. Закупки сырья снизились на 4,6% - до 393 млн тонн.



На этом фоне, судя по данным Banchero Costa, Россия показала самый высокий рост по поставкам нефти в Китай танкерами. За 11 месяцев они выросли на 35% - до 38,9 млн тонн. Объем дополнительных поставок около 10 млн тонн соответствует снижению поставок нефти из Европы.



Так, судовой брокер сообщает, что поставщики сырья, добытого в Северном море, показали самое большое снижение экспорта в Китай - 57,7%. В январе - ноябре поставки опустились до 6,9 млн тонн.



Также снижение экспорта в Китай показала Западная Африка - на 15%, до 43,8 млн тонн. И крупнейший поставщик нефти морем Саудовская Аравия - на 6,3%, до 71 млн тонн. Ее выпавшие объемы в районе 5 млн тонн соответствуют росту, который продемонстрировали в этом году ОАЭ.



После начала СВО Европа стала снижать импорт российской нефти и часть поставок из балтийских и черноморских портов перенаправили в Азию - Индию и Китай. Североморская нефть сорта Brent является более легкой, чем российский Urals. Однако Китай покупает ее со скидкой к эталонному сорту, что может оправдывать более затратную доставку и характеристики сырья. Как сообщало S&P Global Platts, импорт Urals наращивали независимые НПЗ.



Как сообщает Energy Intelligence со ссылкой на трейдеров, китайские переработчики могут еще больше увеличить закупки российской нефти Urals в зависимости от скидки - на 200 тыс. - 400 тыс. баррелей в сутки (около 55 тыс. тонн). Однако, как отмечает специализированное издание, Urals содержит большое количество ртути и ванадия, что ограничивает количество китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые могут перерабатывать этот сорт, и объемы, которые они перерабатывают. В зависимости от оборудования на НПЗ российский сорт сможет занимать долю от 5% до 40%.



Нефть из Северного моря, в свою очередь, могла пойти в Европу вместо российского сырья. С 5 декабря ЕС запретил импорт нефти из России. Однако, отмечает управляющий директор рейтинговой службы "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) Сергей Гришунин, полной замены не получится.



"В полном смысле европейская нефть российскую продукцию не заменит в силу различных физико-химических свойств, - говорит эксперт. - Тем не менее с определенной долей потери эффективности нефтепереработки есть возможность перехода на европейскую нефть вместо российской, так как на текущем рынке маржа нефтепереработчиков в Европе позволяет допускать подобное снижение рентабельности нефтепереработки".



29.12.22