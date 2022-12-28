Алиев взял курс на превращение Армении в Западный Азербайджан, - П.Македонцев

00:19 30.12.2022 Алиев взял курс на превращение Армении в Западный Азербайджан



В конце декабря, как правило, людям хочется отдохнуть от политики. Однако, к сожалению, обстановка во всем мире не позволяет этого сделать.



24 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил административное здание Общины Западного Азербайджана. Община Западного Азербайджана (данное название было принято 3 августа 2022 года) - это правопреемник общественного объединения "Азербайджанское общество беженцев", существовавшего с 1989 года. В Азербайджанской республике Западным Азербайджаном именуют территории современной Республики Армения. Соответственно, община Западного Азербайджана - это азербайджанцы, бежавшие из Армянской ССР в ходе трагических событий 1989−1991 годов, а также их потомки. А административное здание Общины Западного Азербайджана - это здание, в котором когда-то находились исполнительная власть города Шуша и общественное объединение "Возвращение в Карабах".



Безусловно, национальная вражда и изгнание - это страшные вещи. Однако не менее страшными являются попытки выдвижения территориальных претензий под прикрытием трагедий людей, не по своей воле бежавших с насиженных мест. Речь Алиева в этом смысле уже в самом начале не предвещала ничего хорошего:



"Это мое второе посещение этого здания. Я участвовал в его открытии 12 лет назад. Должен также отметить, что это здание было построено по моему распоряжению и в то время предназначалось для вынужденных переселенцев. В этом здании располагалась организация вынужденных переселенцев Карабаха. И сегодня я здесь во второй раз, когда в этом здании уже находится Община Западного Азербайджана. Сегодня мы отмечаем передачу этого здания Общине Западного Азербайджана. Как вы знаете, в августе Общество беженцев Азербайджана было преобразовано в Общину Западного Азербайджана, и я посчитал, что самым подходящим местом, самой подходящей штаб-квартирой для этой общины является именно это здание. И не только потому, что это очень красивое четырехэтажное здание, где созданы все условия для работы, а само оно расположено, можно сказать, напротив Центра Гейдара Алиева. Основная причина заключалась в том, что некогда поселившаяся тут община вынужденных переселенцев Карабаха уже начала возвращаться на свои земли. Уверен, что наступит тот день, когда наши соотечественники из Западного Азербайджана, их близкие, дети и внуки вернутся на нашу историческую землю, в Западный Азербайджан".



Как мы знаем, возвращение азербайджанцев в Карабах началось лишь после второй карабахской войны 2020 года. В таком случае, проведенная Алиевым аналогия между Карабахом и Западным Азербайджаном наводит на жуткую мысль: уж не собрался ли Азербайджан начать борьбу за саму Армению?



Дальнейшая часть речи Алиева указывает на то, что он действительно претендует на территории Республики Армения:



"Западный Азербайджан - наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история. Но, к сожалению, армяне сровняли с землей и уничтожили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане так же, как они это сделали в Карабахе. Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, потому что есть история, есть документы, есть карты. Демонстрируемая в этом здании карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы донести эти сведения до мировой общественности. Работа в этом направлении уже началась".



Никто не собирается спорить с тем, что исторически на территории современной Армении проживали тюрки. Вот только проживание тюрок не означает, что Армению нужно переименовывать в Западный Азербайджан. Однако Алиев не остановился и продолжил развивать свою мысль:



"На протяжении веков наш народ шел на большие жертвы, чтобы защитить свои права, чтобы жить на своих исторических землях. Но, несмотря на это, наш народ в разные периоды лишался родных земель. В этом смысле ХХ век принес очень большие трагедии для нашего народа. Одним из первых своих решений новообразованная Азербайджанская Народная Республика в 1918 году фактически подарила Армении наш исторический город - Иреван. Это был непростительный шаг, это было предательство и преступление. Все мы это хорошо знаем, это должен знать и наш народ. Мы никогда не должны искажать нашу историю".



Действительно, "мы никогда не должны искажать нашу историю". Однако президент Азербайджана специально называет столицу Армении Ереван Иреваном дабы доказать, что город не имеет никакого отношения к армянам и является исконно тюркским. Так ли это? Что же, давайте сравним с данными из российских источников. В 783 или 782 году до нашей эры на месте современного Еревана царем государства Урарту была основана крепость Эребуни, которая дала название городу, возникшему возле крепостных стен. В исторической же науке принято считать, что жители Урарту были предками армян. В армянских источниках Ереван впервые упоминается в VI веке нашей эры, в IX веке городом вовсю владела армянская княжеско-царская династия Багратиды (Багратуни). Что касается тюрок, то известно, что Ереван впервые подвергся нашествию турок-сельджуков в XI веке. Турки-сельджуки, входившие в состав огузов и являющиеся предками современных турок, также приняли участие в этногенезе азербайджанцев, которые считают себя тюркским народом. Именно огузы в XI-XIII веках сумели окончательно тюркизировать население будущего Азербайджана, тем самым завершив процессы, начатые гуннами, хазарами и другими тюркскими народами. Кстати о тюркском населении. В 1604 году персидский шах Аббас I разорил Ереван и угнал его армянское население в Иран. Именно этим объясняется тот факт, что в XVII веке большую часть населения Еревана составляли мусульмане.



К чему был этот исторический экскурс? К тому, что, судя по дальнейшей части речи Алиева, президент Азербайджана не намерен просто так забыть о Ереване:



"В нашей истории были и славные, и, к сожалению, темные страницы. Я неоднократно высказывал свое мнение о создании Азербайджанской Демократической Республики и ее краткосрочной деятельности. Я высоко оценивал деятельность основателей Азербайджанской Демократической Республики. Это действительно была первая республика в мусульманском мире в мировом масштабе, хотя и просуществовавшая всего два года. Однако в то же время мы не должны забывать темные страницы нашей истории, не должны их скрывать. Во-первых, историческая правда не должна преподноситься в искаженном виде. Во-вторых, это трагическое событие должно стать уроком для всех нас".



Согласен, что "историческая правда не должна преподноситься в искаженном виде". Тогда к чему президент Азербайджана выдает такие вещи:



"В то время были люди, которые пытались оправдать это решение разными причинами, есть и сегодня такие. Однако я думаю, что никакие объяснения неприемлемы, так как этот шаг все равно не удовлетворил армян. Если кто-то думал, что Армения и армяне будут удовлетворены лишением живущих в Иреване людей их родной земли, то это было большой ошибкой, и последующая история показала это еще раз. В 1920 году решением советского правительства и по настоянию армянских националистов и другая наша историческая земля - Зангезур была отторгнута от Азербайджана и присоединена к Армении. Это было еще одно преступление против нашего народа. Цель этого была ясна. Во-первых, армянские националисты занимали важные посты в советском правительстве. С другой стороны, это был шаг, предпринятый для отделения Азербайджана от Нахчывана и Турции с географической точки зрения. Другими словами, посмотрите, каким бедам был подвергнут наш народ всего лишь за два года. Если кто-то думал, что, передав Иреван в 1918 году Армении, мы могли застраховать себя от каких-то более крупных бед, то передача Зангезура Армении лишний раз свидетельствует о том, что это был очень неправильный, неверный шаг и, как я уже сказал, - предательство".



Мы не столь наивны и глупы, чтобы не знать и не понимать, что претензии в постсоветских государствах, озвучиваемые в адрес Советского Союза, в завуалированной форме относятся и к современной России. Сколько бы Россия не осуждала ленинско-сталинскую национальную политику и не восстанавливала дореволюционную топонимику, все равно потомки коммунистических бонз с Апшеронского полуострова будут обвинять Москву в национальных бедах. А их визави из Еревана будут транслировать бред о том, что Москва - это союзник Анкары и Баку, плетущий козни против армян. В данном же случае видно, что Азербайджан подвел идейную базу под ползучую аннексию Сюника (Зангезура), проходящую после второй карабахской войны с 2021 года.



Однако, как мы уже отмечали, Алиеву нужен уже не только Сюник, но и вся Армения, так как иначе нельзя объяснить очередной выпад президента Азербайджана в адрес советской власти:



"На этом трагедии западных азербайджанцев не закончились. Всем нам хорошо известно, что в 1948-1953 годах наш народ подвергся очередной депортации. Это стало очередным преступлением советского правительства против западных азербайджанцев и азербайджанского народа в целом. Это, вместе с тем, было также большой несправедливостью, бессовестным поступком, потому что всего три года назад закончилась Вторая мировая война, в которой азербайджанский народ проявил большую самоотверженность. Только выходцев из советского Азербайджана погибло 300 тысяч человек. Погибли и десятки тысяч азербайджанцев, проживавших в то время в советской Армении. Азербайджан сыграл исключительную роль в победе, одержанной над фашизмом во Второй мировой войне. Без азербайджанской нефти советскому государству никогда бы не удалось одержать победу. Это знают все. Эти цифры неоднократно озвучивались. Около 70, 80, 90 процентов бензина, смазочных масел, нефти поставлялось из Азербайджана. Несмотря на все это, против нашего народа было совершено очередное преступление, и это, повторяю, было очень бессовестным поступком, когда под надуманным предлогом наш народ подвергся очередной депортации".



Вклад этнических азербайджанцев в победу в Великой Отечественной войне известен. Сомнения возникают из-за другого. Алиев упомянул 300 000 "выходцев из советского Азербайджана" и десятки тысяч этнических азербайджанцев, проживавших в Армянской ССР. В понятие "выходцы из советского Азербайджана" входят не только собственно азербайджанцы, но и представители других народов, прежде всего армяне, русские и евреи. Между тем, злые языки утверждают, что в Азербайджане стараются стереть память о карабахских армянах - участниках Великой Отечественной войны.



Ну да ладно, возможно мы преувеличиваем воинственность Алиева? Отнюдь. Вот что он заявил о событиях конца 1980-х годов:



"Наконец, в конце 1980-х годов советское правительство совершило очередное преступление против нашего народа. На сей раз армянские националисты и их покровители в советском правительстве, воспользовавшись уходом в отставку великого лидера Гейдара Алиева, немедленно перешли к действию. В ноябре 1987 года, спустя две недели после отстранения Гейдара Алиева от всех должностей, армянские националисты подняли голову. Советское правительство потакало им, и как в Карабахе, так и тогдашней Республике Армения началось очередное преступление против нашего народа. Азербайджанцы были депортированы из своего исторического края - Западного Азербайджана, и мы хорошо знаем эту историю, помним ее. Хорошо знаем и количество населенных пунктов, где проживали азербайджанцы - более чем в 170 селах жили только азербайджанцы. Я имею в виду тогдашнюю Армению, Республику Армения. Почти в 90 селах азербайджанцы составляли большинство, они проживали в целом более чем в 300 городах и селах. Все они в течение 3 лет были насильственно выдворены, изгнаны из Армении, многие были убиты, подверглись пыткам. Все эти преступления происходили на глазах советского правительства. Последними депортации подверглись жители нашего села Нюведи - это произошло в августе 1991 года. Мало того, преступление против нашего народа было совершено еще и в Карабахе".



Опять же, не будем идеализировать армянскую сторону, а просто укажем, что по версии Алиева Россия всегда плетет заговоры против Азербайджана в союзе с армянами. А противоположная сторона наоборот, обвиняет советское руководство в сговоре с Азербайджаном из-за операции "Кольцо".



Алиев же в своей речи прямо указал на то, что недавние боевые действия в Сюнике напрямую связаны с планами Азербайджана по завоеванию Армении:



"Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе. В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже находятся в зоне визуальной видимости. Сегодня мы уже находимся на берегу Бала Гейча. Сегодня мы видим озеро Гейча без бинокля. Во-первых, считаю, что это справедливо. Во-вторых, сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем. Поскольку в Армении поднимают голову реваншистские силы - как во власти, так и в оппозиции - для нас это фактически одно и то же. Потому что сознание общественности в Армении настолько отравлено, азербайджанофобия получила настолько широкий размах, что там фактически не осталось человека с нормальным мышлением - я имею в виду политическую сферу. Поэтому они живут реваншистскими идеями. Они снова надеются, что кто-то придет и будет вместо них воевать с нами, а они, спрятавшись как всегда за тем или иным покровителем, вновь будут осуществлять против нас свои коварные планы. Для того, чтобы застраховаться от этого, мы обязательно должны были овладеть более благоприятными позициями вдоль азербайджано-армянской границы, и мы добились этого".



Для русского уха название "Гейча" ничего не скажет, потому что русская аудитория привыкла к озеру Севан. Относительно реплики Алиева про покровителей Армении, отметим лишь, что для того, чтобы того или иного человека невзлюбили в Азербайджане, достаточно лишь нейтрально относиться к армянам и Армении, а также не разделять идеологию официального Баку.



Вот и говоря о действиях азербайджанских активистов в Лачинском коридоре, Алиев уколол неких покровителей Армении:



"События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику. Не только Армения, возможно, больше даже их зарубежные покровители, государства, стоящие за ними, вновь развернули клеветническую кампанию против Азербайджана, и сегодня, когда мы здесь встречаемся, в ООН против нас готовится очередная провокация. Уже несколько дней страны, отличающиеся особым рвением, намерены осуществить против нас свои очередные грязные планы".



В общем очередное подтверждение тезиса: чтобы стать недругом Азербайджана, нужно просто нейтрально относиться к Армении и армянам. Маразм? Разумеется. Несмотря на враждебные отношения России с США и европейскими странами, большинство россиян не превратилось в маразматиков, ненавидящих народы недружественных стран и их культурное наследие.



Алиев же в своей речи призвал по аналогии с Карабахом проводить информационную кампанию с участием азербайджанской диаспоры и в отношении Западного Азербайджана. Не пересказывая стандартный набор идеологем и клише, воспринимаемый лишь в азербайджано-турецкой среде, выделим один из странных моментов в речи Алиева:



"Считаю, что раз в год или раз в два года необходимо проводить в Баку международную конференцию, связанную с Западным Азербайджаном. Мы будем приглашать ученых, археологов, историков из дружественных нам стран, чтобы провести авторитетную международную конференцию, представить все это. То есть необходимо предпринять многие шаги, чтобы данная тема не сошла с повестки дня, а, напротив, была включена в международную повестку, потому что Армения сегодня - это моногосударство. Говоря об этом, мы по праву заявляем мировой общественности, что это недопустимо. Какая страна на евразийском пространстве, в нашем регионе сейчас является моногосударством? Спрашивается, почему именно Армения - моногосударство? Ответ ясен, потому что другим народам не позволили там жить".



Спрашивается: может у Алиева есть политическое и моральное право упрекать Армению в моноэтничности и национальной замкнутости? Отнюдь. В 1979 году в Азербайджанской ССР азербайджанцы составляли 78,1% населения. Вторым и третьим по численности народами Азербайджана были русские и армяне (каждый по 7,9% населения). А что же случилось в независимом Азербайджане, кричащем на весь мир о своей толерантности и мультикультурализме? В 1999 году прошла перепись населения, в результате которой выяснилось, что в Азербайджане азербайджанцы составляют уже 90,6% населения. При этом если уменьшение числа армян с 7,9% до 1,5% объясняется погромами и карабахским конфликтом (нужно принять во внимание, что в 1999 году в Азербайджане практически все армяне жили на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики), то как понять падение удельного веса русских с 7,9 до 2,2%? Предположу, что русское население испугалось за свою судьбу из-за погрома в Баку в 1990 году, а также из-за деятельности таких радикалов, как Абульфаз Эльчибей.



То есть можно констатировать, что независимый Азербайджан тоже оказался "моногосударством", успешно избавившимся от значительной части русского и армянского населения. Поэтому тему национального состава Алиеву лучше не поднимать, так как Азербайджан эффективно вытесняет национальные меньшинства.



Что касается речи Алиева, то она очень хорошо вписывается в стратегию Азербайджана по выдавливанию России из Закавказья. Претензии Азербайджана на территорию самой Армении напрямую касаются и Москвы, так как на армянской территории расположены военные объекты России. А поскольку сам Азербайджан выдворил российские войска со своей территории и в военно-политическом отношении переориентировался на Турцию, то становится очевидным, что присутствие российских миротворцев в Карабахе и наличие российской базы в Гюмри раздражает официальный Баку.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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