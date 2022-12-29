Старый мировой порядок умер, - Тимофей Бордачев

00:49 30.12.2022 Старый мировой порядок умер

Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"

29 декабря 2022,

Важное противоречие, с которым в 2022 году Россия имела дело на международной арене – это сочетание полностью благоприятного нам глобального контекста и колоссальных препятствий на пути достижения конкретных внешнеполитических целей.



С одной стороны, уходящий год стал финальным для продолжавшегося несколько столетий господства Запада, и теперь он ведет только оборонительные бои. С другой – противники России обладают колоссальными ресурсами для борьбы. Нет особенных сомнений, что необходимость так или иначе взаимодействовать с этими сюжетами останется с нами и в наступающем 2023 году. И чем лучше мы окажемся к этому подготовленными, тем успешнее Россия войдет в новый, формирующийся на наших глазах международный порядок.



Старый мировой порядок умер. Последние попытки его оживить – проведение США в 2021 году так называемого саммита демократий – были уже не просто бессмысленными, но даже лишенными предполагавшегося информационного эффекта. Неслучайно он не получил никакого зримого продолжения. Западный порядок умер потому, что его управляющие, самые экономически развитые и вооруженные страны мира потеряли возможность определять жизнь остальных. Их колоссальные силовые возможности оказались бессмысленными, как средство упреждения протестов и отказа следовать указаниям Вашингтона и европейских столиц.



Единственный инструмент, оставшийся в 2022 году у США и Европы – это принуждение и запугивание. Согласимся, что слабовато в качестве основы даже сравнительно стабильного международного взаимодействия.



Когда мы говорим, что та или иная страна либо ее компании "соблюдают санкции против России", это означает, что фигуранты находятся под прямой и непосредственной угрозой их безопасности или относительному экономическому благополучию. В таком режиме Запад может вести борьбу с Россией или Китаем, но так невозможно создать ничего нового – снижение зависимости и создание альтернативных способов общения становятся общим явлением.



Прекрасный пример – это результаты бесчисленных голосований в Генеральной Ассамблее ООН. Все больше стран мира, даже когда существуют формальные основания для осуждения российских действий, не спешат это делать. Они прекрасно понимают – следующими объектами давления могут стать уже они.



Но что еще более важно, снижение зависимости от Запада становится важным условием развития для множества государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Как ответить на этот вызов, США и союзники пока не знают. Поэтому идут самым простым путем, убеждая своих граждан в собственной непогрешимости, а остальным предлагая только насилие.



Сейчас страны Запада – США, Европа и их немногочисленные союзники – превращают себя в военный лагерь, противостоящий остальному человечеству. Такой опыт у них уже был – европейские колониальные империи создавались только через грубое принуждение и войну. Но тогда мир не был миром суверенных государств, большинство из которых достигли уровня развития, позволяющего делать самостоятельный выбор. Тогда не было Китая, способного предложить альтернативные ресурсы, а Россия была частью имперского мира, а не его противником. Поэтому вопрос о том, способен ли западный военный лагерь вернуть хотя бы часть своих позиций, становится предметом веры, а не знаний. Но нельзя отрицать, что верующих в западное всесилие все еще много, в том числе и в России.



Тем более, что ресурсы США и Европы действительно колоссальны. Пока они способны оказывать разрушительное воздействие на наиболее важную инфраструктуру современного мира – международную торговлю и финансы. Самое большое преимущество Запада – его авторитарное и интегрированное вертикально устройство. Там, где мировое сообщество сомневается, думает об интересах своих граждан и их безопасности, правительства Запада не беспокоятся о последствиях для простых американцев или европейцев. Тем более, что избиратели готовы потерпеть лишения, рассчитывая по итогам борьбы вернуться к безмятежному существованию за счет остального мира. Однако история показывает, что авторитарные порядки могут быть успешными только в тактическом отношении – стратегически они всегда проигрывают.



У западного военного лагеря есть свои пехотинцы, которых бросают на убой. Это население бывшей Украины, отчасти страны Восточной Европы, включая одичавшую за считанные месяцы Финляндию, может быть, Тайвань. Особенно драматичен пока украинский случай. Когда все убедились в неспособности населения этой территории создать одинаково дружественное своим соседям государство, оно стало инструментом войны в чистом виде. Тем более, что этому способствует укорененная там культура вражды и насилия. В 2022 году территория Украины пришла в свое историческое состояние "дикого поля" на российско-европейском пограничье. Пока большая часть этого ресурса остается в руках США и Европы, а военные события показывают, что борьба за исправление умов на Украине будет продолжаться долго.



В глобальном масштабе России не надо бороться за симпатии населения и правительств стран, составляющих 85% жителей Земли – именно столько государств не ввели против нас так называемые санкции. Эти симпатии и так на стороне России. Они обусловлены частично нашими достоинствами, а в основном – собственными интересами множества независимых государств. Причина в уже упомянутом простом желании свободы определять, как развиваться, а не искать свое место в "пищевой цепочке" во главе с США. На этом основано возникновение в 2022 году такого нового феномена, как Мировое большинство – совокупность стран, преследующих свои цели, но стремящихся к избавлению от тотального контроля со стороны Запада. Мировое большинство – наиболее важный фактор, формирующий благоприятный для России контекст международных изменений.



Но контекст сам по себе не может решить актуальных задач внешней политики. Симпатии и поддержка, готовность к сотрудничеству и ее практическое наполнение не означают того, что друзья России подчиняют свои интересы российским. Было бы легкомысленно считать, что кто-то в мире станет жертвовать собой ради решения нами украинской проблемы. Изменение международного порядка – это длительный и затратный для всех процесс, в нем каждый должен экономить силы. Пока в России многим трудно понять и принять мотивы действий остальных. Многие наблюдатели здесь привыкли, как и Запад, думать в категориях прошлого.



Но на нашей стороне фундаментальное признание за партнерами их самостоятельности. В этих условиях наиболее важным в поведении Мирового большинства становится не то, что его страны субъективно делают для России, а последствия их объективного стремления к собственной самостоятельности от наших противников. Хотя и делается немало. Показатель – темпы роста торговли, в том числе важной для России продукцией в области высоких технологий, с такими странами, как Китай, Турция и многие другие. Включая соседей по пространству бывшего СССР, к которым мы сейчас иногда предъявляем не до конца продуманные претензии. Нельзя забывать и про значение ценностей – сейчас множество стран мира на стороне России потому, что им отвратительны национализм и разрушение традиционных ценностей, которые продвигают США и Западная Европа.



Другими словами, самым важным событием 2022 года стал даже не распад прежнего мирового порядка, а начало формирования нового. Силовая основа этого порядка – Мировое большинство. Каждый его участник самостоятельно идет к независимости для себя и, как результат, большей свободе для всех. Силовая основа прежнего порядка – военно-экономический блок Запада – активно обороняет свои позиции, проявляет упорство и способность использовать свои ресурсы. Россия в этой определяющей облик 2023 года конфигурации – один из важнейших игроков, отношения которого с Западом перешли черту военно-политического противостояния. То, что это произошло – наша личная проблема, продукт уникальных обстоятельств, связанных с последствиями распада СССР 30 лет назад. Выстоять в 2023 году и одержать в будущем победу нам помогает весьма благоприятное международное положение и, что еще более важно, собственная экономическая устойчивость и общественная мораль. Источник - vz.ru

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