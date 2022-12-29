Умер легенда футбола Пеле

05:33 30.12.2022

Легендарный футболист Пеле скончался на 83-м году жизни



29 декабря 2022,

Елизавета Шишкова

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) умер на 83-м году жизни, сообщила его дочь Келли Насименту в Instagram* (компания Meta* признана экстремистской в России).



"Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", – цитирует ее сообщение ТАСС.



Пеле в сентябре 2021 года была удалена опухоль в толстой кишке, в конце ноября 2022 года он был госпитализирован, у него наблюдалась отрицательная динамика онкологического заболевания.



Насименту был игроком с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос", вместе с "Сантосом" он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.



В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Бразилец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за свою спортивную карьеру. Неоднократно был признан лучшим игроком XX века. ФИФА разделила это звание между ним и Диего Марадоной.