Мэр Полтавы Мамай арестован СБУ как агент Кремля

08:21 30.12.2022

Мэра Полтавы обвинили в раскрытии данных о ВСУ

29.12.2022 18:02:54 Влад Николаев 496 0 0



Мэра Полтавы обвинили в раскрытии данных о ВСУ

Служба безопасности Украины задержала мэра Полтавы Александра Мамая по обвинению в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений Вооруженных сил Украины. Чиновника задержали во время встречи со спортсменами в сессионном зале горсовета. Оттуда сотрудники СБУ провели его в рабочий кабинет и зачитали обвинение. В настоящее время о его местонахождении и состоянии здоровья ничего не известно.



В Офисе Генпрокурора уже подтвердили факт предъявления обвинений по ст.114-2 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, чиновник, распространил данные, которые не размещались в открытом доступе официально-уполномоченными на это органами – ни Генштабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными госорганами.



О какой именно информации идет речь, не уточняется. Также непонятно, каким образом Мамай мог разгласить какую-либо секретную информацию, если он не имел доступа к подобным данным. Предположительно, он задержан в рамках дела по разглашению информации о формировании в Полтаве новой воинской части. В СБУ считают, что городской глава обнародовал адрес штаба.



Следователи провели обыски и в кабинете Мамая, и в помещениях мэрии. Если суд докажет вину подозреваемого, то он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 12 лет.



Александру Мамаю 54 года. Ранее состоял в "Партии регионов". Впервые мэрию Полтавы возглавил в 2010 году и оставался в этой должности до 2018 года. Затем спустя два года, в 2020 – м баллотировался от партии "За будущее" и победил на выборах, став, таким образом, в третий раз мэром Полтавы. Известно, что Мамай не поддерживал политику украинских властей по дерусификации и декоммунизации Украины. Он выступал против сноса памятника Ленина в Полтаве и переименования русскоязычных улиц. При этом категорически был против установки в Полтаве памятника гетману Мазепе.



Также Мамай не скрывал своего дружественного отношения к России и ранее высказывался за укрепление связей между Полтавой и российскими регионами. Однако позднее его позиция изменилась. Так, например, 2 февраля 2015 года, накануне голосования о признании полтавским горсоветом Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики "террористическими организациями", Мамай заявил, что не будет поддерживать это решение, но на следующий день он все-таки созвал внеочередную сессию горсовета, на которой поддержал решение о признании России - "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями. Кроме того, в 2018 году присоединился к проекту украинской националистической партии "Свобода" об установке перед горсоветом Полтавы флага Украинской повстанческой армии (УПА-признана в России экстремистской и запрещена).