Кадровые перестановки в Узбекистане в 2022 году – итоги и прогнозы, - Д.Матяшова

09:14 30.12.2022

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ В 2022 ГОДУ – ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Ротация региональных властей и дополнительное внимание к проблемному Каракалпакстану стали основными трендами уходящего года в Узбекистане. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru.



Январь – июнь: новые министры в Каракалпакстане, региональные прокуроры и "хокимоворот"

Ротационные тренды 2022 года – внимание к высшим чиновникам в Каракалпакстане и интенсивная смена хокимов – были заданы в Узбекистане еще в начале года. При этом данные тенденции порой накладывались на обновления в прокуратуре и реструктуризацию ведомств.



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В январе 2022 года был назначен новый заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана – Абатбай Данияров, бывший начальник регионального управления Агентства по делам молодежи. Другим знаковым региональным направлением стало ферганское: экс-глава Багдадского района Ферганской области Восилжон Назаров стал хокимом Ферганы, а его должность занял первый заместитель начальника областного управления экономического развития Юсуфжон Хусаинов. Новый хоким появился и в Юнусабадском районе Ташкента – им стал Баходир Абдувалиев, экс-заместитель ташкентского прокурора. Андижанская область, в свою очередь, получила нового главу прокуратуры: на место исполняющего обязанности раскритикованного Гайрата Фазиловапришел Сирожиддин Эшкувватов.



В феврале на смену региональным ротациям пришли министерские. Адхам Икрамовполучил пост министра по развитию спорта, а Азиз Абдухакимов – министра туризма и культурного наследия. Они стали главами новых, вновь созданных ведомств. Также сменились три начальника подразделений центрального аппарата МИД. Параллельно был назначен новый прокурор Самаркандской области – Жахонгир Хотамов. Как и Эшкувватов, до нового поста он служил в Наманганской области. Наконец, прокурорскую должность получил бывший хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов.



В марте продолжился тренд на ротацию региональных властей. Новый заместитель хокима появился в Хорезмской области. Им стал бывший торгово-экономический советник в посольстве Узбекистана в Индонезии Шерзод Исмаилов. Также сменился министр внутренних дел Каракалпакстана – на этот пост был назначен Аманбай Орынбаев, с февраля 2020 года бывший первым заместителем начальника Службы общественного порядка МВД. Столичные ротации ограничились назначением нового руководителя ТПП. В юстиции новый пост получили Музаффар Маматов, ставший прокурором Джизака, и Азамат Шамсиев – экс-глава Джизакской прокуратуры, назначенный на должность первого заместителя прокурора области.



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Апрель продемонстрировал возможности кадрового роста для работников хокимиятов: специалист из ташкентского органа управления получил пост замминистра строительства. Параллельно сменился хоким Кашкадарьинской области. Им стал Муротжон Азимов, с 2021 года исполнявший обязанности хокима, а до этого занимавший ряд должностей в системе прокуратуры.



Наконец, продолжилась заданная в феврале тенденция на реорганизацию ведомств и обновление кадров в них. Так, Национальное агентство перспективных проектов, ранее бывшее Национальным агентством проектного управления, возглавил Дмитрий Ли. В юстиции появились перестановки государственного уровня: Шохрух Аминов стал заместителем генерального прокурора.



Май начался со смены сразу четырех хокимов в Навоийской области, назначения новых заместителей хокимов Самаркандской и Навоийской областей. В конце месяца пришла очередь Ташкентской области: были назначены хокимы Ангрена и Бекабада.



В июне возобновились перестановки в Каракалпакстане. На этот раз речь шла о должности министра дошкольного образования, которую получила экс-заведующая секретариатом Совета министров Республики Каракалпакстан по вопросам семьи и женщин Гулзира Бахиева. Это укладывалось в общенациональную логику "вертикальных" ротаций как гражданских, так и силовиков.



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Июль – декабрь: взлет Орынбаева, возвращение Норова и новая должность Алламжонова

Июль начался с ротаций государственного уровня. Фокус был сделан на экономический сектор. Сменился глава администрации президента: им стал Сардор Умурзаков, бывший министром инвестиций и заместителем премьера по инвестициям и экономическим связям. Эти должности, в свою очередь, получил экс-министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев. Продолжались перестановки в прокуратуре: новые должности получили три служащих в Самаркандской области.



В конце июля – августе вернулось внимание к Каракалпакстану. 30 июля в республике второй раз за год сменился глава МВД: пост министра занял Бахтияр Торебеков. Его предшественник Орынбаев стал первым заместителем председателя Совета министров, а 26 августа – председателем Жокаргы Кенеса.

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На национальном уровне сменились министр сельского хозяйства – этот пост получил Азиз Воитов, и первый заместитель Ходжаева – на эту должность был назначен Нозимжон Холмуродов, прежде первый замхокима Бухарской области. Кроме того, началось обновление судебной системы на высшем уровне: был отправлен в отставку Козимджан Камилов, с 2017 года занимавший должность председателя Верховного суда. Его место занял Бахтиер Исламов – выходец из президентской администрации.



Тем не менее в сентябре у нового министра сельского хозяйства начались проблемы: Шавкат Мизриеев уволил его первого заместителя Шухрата Тешаева, а за самим Воитовым пообещал установить жесткий контроль. Тем временем Орынбаев 9 сентября стал сенатором Олий Мажлиса, а уже 13-го числа он был избран зампредседателя Сената, сменив Мурата Камалова.



Другим значимым событием стала смена главы МИД. На этот пост был назначен Владимир Норов, уже имевший опыт руководства ведомством. Наконец, сентябрь оказался месяцем громких увольнений хокимов: всего свои должности потеряли пять чиновников.



Региональный вектор стал определяющим в октябре: было назначено 7 новых хокимов, причем во главе ряда хокимиятов оказались специалисты республиканского уровня. Другой особенностью стали перестановки в МВД – всего 6 должностей были замещены новыми людьми. Наиболее значимым стало назначение подполковника Гуламжона Эшимбетова замглавы МВД Каракалпакстана.

В ноябре направление ротаций изменилось: теперь в центре кадровой политики оказалась реструктуризация Администрации президента. В ее рамках был создан ряд новых постов – в частности, сектор по коммуникациям и информационной политике, который возглавил Комил Алламжонов, с 2017 года развивающий карьеру в администрации президента. Его заместительницей стала дочь президента Саида Мирзиеева. Также место в администрации занял политический тяжеловес Турсинхан Худайбергенов. Он получил пост советника президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья. Эту должность он продолжит совмещать с обязанностями министра по поддержке махалли и старшего поколения.



В 2022 году в кадровой политике Мирзиеева доминировал региональный вектор и его каракалпакстанское "течение". На национальном уровне высокие должности получили Владимир Норов, Турсинхан Худайбергенов и Аманбай Орынбаев, обновились прокуратура и финансовые ведомства, а также произошла попытка реформы АП. В следующем году стоит ожидать усиления президентской администрации и особого внимания к ней, а также дальнейших ротаций в сферах финансов и юстиции.



Дарья Матяшова

30.12.22