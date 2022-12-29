Токаев напрямую переподчинил себе "мобильный кулак" - КазДесант (где он был в январе?)

09:16 30.12.2022

Десант Казахстана станет резервом Верховного главнокомандующего

Десантно-штурмовые войска больше не являются частью Сухопутных войск страны. Они переходят в статус резерва главы государства и будут работать совместно с Силами специальных операций. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.



"Принимаются меры по усилению Десантно-штурмовых войск, которые будут действовать в качестве "мобильного кулака" ... на любом стратегическом направлении - прежде всего там, где отсутствуют воинские части", - отметили в Минобороны страны.



Силы спецопераций предназначены для решения специальных задач, в том числе для антитеррористических операций и противодействия незаконным вооруженным формированиям. Они действуют непосредственно "по согласованию" с президентом.