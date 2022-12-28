В Куршавеле, по запросу Зеленского, схвачен дезертировавший укр-олигарх Жеваго (кормилец Юли Тимошенко)

09:24 30.12.2022

Украинский олигарх Константин Жеваго задержан в Куршевеле

28.12.2022 20:16:42 Влад Николаев 1307 0 0



Украинский олигарх Константин Жеваго задержан в Куршевеле

Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании одного из самых богатых бизнесменов Украины, акционера банка "Финансы и кредит", экс-депутата Верховной Рады Константина Жеваго. Миллиардер задержан по запросу Украины на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Жеваго "является фигурантом нескольких уголовных производств в ГБР, и сейчас готовятся документы на экстрадицию".



Жеваго известен как самый молодой миллиардер Европы. Он совладелец предприятия по производству железной руды "Феррэкспо". Также он контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу "Финансы и кредит". Примечательно, что на днях Forbes Украина поместил Жеваго на пятую строчку в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценивается $ 1,4 млрд.



Между тем, ГБР опубликовало заявление, в котором отмечается, что для задержания подозреваемого и заключения его под стражу "требования экстрадиции" были направлены 38 стран.



"В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит", - говорится в сообщении ведомства.



Интересно, что сам Жеваго пытался оспорить правомерность задержания, однако все-таки вынужден был пойти вместе с "представителями компетентных органов Франции". Сегодня суд города Шамбери должен вынести решение об аресте и экстрадиции Жеваго на Украину.



В ГБР заявили, что Жеваго подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Обвинения предъявлены и еще нескольким топ-менеджерам банка "Финансы и Кредит". Следствие считает, что контролируемая бизнесменом оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, при этом банк бизнесмена выступил поручителем. Но договорные обязательства не были выполнены, поэтому иностранные кредитные учреждения взыскали залоговое имущество поручителя. В итоге, с корреспондентских счетов банка "Финансы и кредит" было списано $113 млн и кредитное учреждение было признано неплатежеспособным.



"Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир".



Ранее, в октябре 2020 года, арестованные активы бизнесмена стоимостью более 300 млн грн. (567 млн руб.) были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.



В свою очередь Бюро экономической безопасности Украины считает, что горно-обогатительные комбинаты, принадлежащие Жеваго, уклоняются от уплаты налогов. По данным БЭБ, госбюджет не досчитался около 10 миллиардов гривен (около 19 млрд руб).



Отметим, что власти Украины недавно конфисковали часть имущества Жеваго. В ноябре компания "АвтоКрАЗ", входящая в группу "Финансы и кредит" была национализирована. Активы предприятия передали в управление Минобороны Украины.



Кроме экономических преступлений, Жеваго подозревается и в возможном сотрудничестве с Россией. Месяц назад следователи провели обыски в предприятиях бизнесмена. Они пытались найти хоть какие-то улики, свидетельствующие о "коллаборационистской деятельности" предпринимателя. Из-за уголовного преследования бизнесмен несколько лет находится за пределами Украины. Обвинения правоохранительных органов в свой адрес Жеваго называет политически мотивированными.