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Арестовано руководство "КазТемирТранса"
09:26 30.12.2022

Должностные лица "ҚазТемірТранс" арестованы

Вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц АО "ҚазТемірТранс", которое является крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана. Все лица задержаны и арестованы на два месяца, рассказали в Антикоре 30 декабря, сообщает Zakon.kz.
Должностные лица пользовались дефицитом грузовых вагонов, либо искусственно создавали этот дефицит, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов.

"В налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса", – говорится в сообщении Антикора.
Деньги переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников.

Только руководителем Акмолинского филиала Общества в период с 2020 года незаконно получено более 70 млн тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны.

"В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала Общества. В незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата Общества. Проверяется причастность других должностных лиц", – рассказали в Агентстве по противодействию коррупции РК.
Из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путем дачи взяток. При этом все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров.

3 октября директор Костанайского филиала "ҚазТемірТранс" осужден за коррупцию. Суд приговорил Усабекова к шести годам лишения свободы.

Ирина Лукичева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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