Турция на распутье. В следующем году стране и ее президенту предстоит судьбоносный выбор, - Геннадий Петров

09:36 30.12.2022

Турция на распутье



Об авторе: Геннадий Евгеньевич Петров – обозреватель "НГ".

25.12.22



Предстоящий год будет богат на "горячие" политические новости из Турции. Там предстоят отнюдь не всего лишь очередные президентские выборы. Исчезнет целая, можно сказать, покончив жизнь самоубийством, политическая модель, в рамках которой страна жила последние 20 лет, а то и дольше. Политологи ее именуют конкурентным авторитаризмом. Это когда есть не ручная оппозиция и не фиктивные выборы, но избирательный процесс, да и само государство, устроены так, что власть имеет неоспоримые преимущества перед своими оппонентами и, пусть порой в чем-то и где-то уступая, в конечном итоге побеждает. Большую часть долгого правления Реджепа Тайипа Эрдогана эта модель работала исправно, потом стала буксовать и вот теперь едва ли может сохраниться. Президенту надо будет выбирать: или он уйдет с поста, защитив тем самым Турцию от великих потрясений, но рискнув своей свободой, а то и жизнью, или предпочтет, отбросив демократический фасад, править страной как диктатор. Весь предыдущий опыт правления Эрдогана свидетельствует о том, что он выберет второе, а не первое.



В пользу того же выбора – и ряд знаковых событий уходящего года. В Турции уже который месяц бушует инфляция, растут цены. Вслед за национальной валютой обесценивается главный пропагандистский козырь Эрдогана: годами сохранявшаяся вера миллионов турок в то, что именно благодаря их, может, небезгрешному, но мудрому, или хитрому, или почему-то удивительно удачливому лидеру поднялась экономика, люди стали жить богаче, а к мнению их страны начали прислушиваться в мире. На этом фоне Минюст страны в августе принял сомнительное с правовой точки зрения решение позволить действующему президенту вновь, в третий раз, выставить свою кандидатуру. Ведомство постановило, что один президентский срок Эрдогана, тот, что был до перехода страны в 2018 году от парламентской к президентской форме правления, не считается. А значит, требование Конституции, запрещающей баллотироваться три срока подряд, соблюдено. Эрдоган пойдет в президенты вопреки мнению большей части общества, не желающей, чтобы он и далее оставался во главе страны. По данным социологов, он проиграет если не в первом, то во втором туре, считай, любому из сколько-нибудь раскрученных оппозиционных кандидатов.



И вот тут следует упомянуть о самом главном знаковом событии, которое произошло под занавес года. В середине декабря суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к 2,7 года тюрьмы с пятилетним запретом на занятие политической деятельностью. Он был признан виновным в оскорблении представителей власти. Имамоглу назвал идиотами членов избирательной комиссии, всеми силами мешавших ему в 2019 году победить на выборах мэра города. Несправедливый приговор вывел на улицы тысячи протестующих, напомнив о том, что гонимых за правду в Турции любят. Так Эрдоган своими руками создал себе реального конкурента в борьбе за пост президента.



До приговора Имамоглу был одним из нескольких оппозиционных лидеров. Теперь на глазах он превращается в единственного, лишенного недостатков своих конкурентов. Он не стар в отличие от 74-летнего лидера кемалистской Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, не может быть заподозрен в том, что его умеренный национализм перейдет в шовинизм, как мэр Анкары Мансур Яваш, или в связи с криминалом, как глава Хорошей партии Мераль Акшенер. Имамоглу умудряется нравиться космополитичной молодежи и традиционалистской глубинке – вотчине Эрдогана. Он, где надо, может показать и свою жену, вполне по-современному выглядящую, и свою мать в традиционном платке. Наконец, Имамоглу нравится Западу – и ЕС, и США, где в равной степени устали от геополитических выкрутасов Эрдогана и с нетерпением ждут уже, когда к власти в Турции придет кто-то предсказуемый. К достоинствам мэра Стамбула можно отнести и то, что он не связан с военными и радикалами. Существенной подпоркой многолетнего правления Эрдогана стала транслируемая, порой весьма навязчиво, не только внутри страны, но и за ее пределами идея о том, что сколько-нибудь вменяемой альтернативы ему в Турции нет. Не нравится действующий лидер – тогда получите возвращение в недоброй памяти времена военных диктатур, террора левацких, сепаратистских, исламистских и националистических группировок, от которых будет хуже всем, отнюдь не только живущим в стране. Чистокровный турок, умеренно религиозный суннит, по профессии бизнесмен, по убеждению социал-демократ Имамоглу ни к одной "страшилке" не подходит.



Словом, кандидат, приятный во всех отношениях, кроме одного: в любой момент может сойти с дистанции по причине вынесенного приговора. Сторонники оппозиции надеются, что до выборов 18 июня 2023 года все апелляционные инстанции по "делу Имамоглу" не будут пройдены, а значит, он не отправится в тюрьму. Но кто сказал, что Эрдоган не решит, скажем так, ускорить события? Это, конечно, будет выходом за рамки турецкого конкурентного авторитаризма. Однако Эрдоган за годы своего правления сделал достаточно, чтобы опасаться в случае потери власти как минимум тюремного срока. Эти опасения могут оказаться сильнее страха открыть ящик Пандоры. Ведь как только Турция окажется под властью непопулярного президента, держащегося у власти исключительно силовым ресурсом и пропагандой, это будет совсем другая страна. И совсем другая история. Много хуже, чем та, что пишется в Турции сейчас.