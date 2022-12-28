Новые партииKZ: знакомые все лица, - Дамир Ильясов

09:38 30.12.2022 Новые партии: знакомые все лица

В Казахстане близки к выходу в легитимное поле две партии – "Байтак" и "Respublica". Электорат хорошо помнит деяния некоторых новых партийцев.



"Искажение информации"



Регистрация политических объединений сопровождается традиционным переполохом. То Минюст не может вспомнить, кто состоит в партии, то "искажает" сам факт регистрации.



В частности, 19 декабря министр юстиции РК Канат Мусин заявил о появлении в официальном реестре партии "Respublica". "Зарегистрированных партий на две стало больше – это "Байтак" и "Respublica". Это полноценно зарегистрированная политическая партия, которая обладает всеми правами партии", - сказал Мусин.



Однако в тот же день последовало опровержение. В нем было заявлено, что "3 декабря 2022 года организационным комитетом по созданию политической партии "Respublica" проведен учредительный съезд. В настоящее время Министерство юстиции ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии. Министерство юстиции сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах парламента".



Пока партия и Минюст уточняют спорные моменты, будущие избиратели знакомятся с потенциальными депутатами. Надо сказать, что в "Республике" собрались небедные люди – это руководители крупных предприятий, рестораторы, владелец известной сети, деятели коммерческого искусства, а некоторые из них представлены в списке "100 новых лиц Казахстана".



Во время съезда было заявлено, что молодые и креативные партийцы владеют точным видением мер, с помощью которых страна преодолеет стагнацию и системный кризис. Упирают деятели на свою предприимчивость и знание экономики.



Председателем избрали Айдарбека Ходжаназарова. Сопредседателями стали Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Максим Барышев, Динара Шукижанова, Куаныш Шонбай, Бейбит Алибеков и Нурлан Коянбаев.



"Инициатором создания партии "Respublica" является народ. Поскольку у людей созрело понимание, что в Казахстане настал переломный момент перемен и трансформации. Стране необходимы структурные преобразования во всех сферах общественной жизни. А для этого нужна открытая и честная политическая система. Мы уверены, что именно сейчас, впервые за все годы независимости, у нас появился реальный шанс сформировать ее. Мы партия людей дела. Мы не чиновники, а созидатели. Каждый из нас создает тысячи рабочих мест. За каждым стоит личная история успеха и помощь согражданам в поисках себя и веры в будущее", - сообщил Айдарбек Ходжаназаров.



В свою очередь успешный блогер Бейбит Алибеков подчеркнул, что "Respublica" всегда открыта к предложениям и реалиям Нового Казахстана".



По мнению же Динары Шукижановой, стране требуется перезагрузка. "Мы будем модернизировать и развивать экономику. Хотим сформировать качественный человеческий капитал, поддержать население и повысить общий уровень жизни населения", - отметила сопредседатель.



Новый старый АПК? Или старый новый?



АПК, то есть агропромышленный комплекс РК имеет к новой партии непосредственное отношение, так как ее председатель Айдарбек Ходжаназаров занимал в нем не последние места в течение ряда лет. Поскольку лидер "Республики" намерен строить Новый Казахстан, детали его карьеры имеют важное значение.



На высокие посты Ходжаназарова назначали еще в достаточно молодом возрасте. Напомним, что в 2015 года он получил должность зампредседателя правления Национального управляющего холдинга "КазАгро". Не стоит слишком углубляться в историю этого гиганта, аккумулировавшего огромные бюджетные средства. По задумке "КазАгро" должен был завалить страну дешевыми и качественными продуктами питания, но завалил ее только долгами и убытками.



Пресса, в частности, хорошо помнит, что в том же 2015 году холдинг показал рекордный убыток в 99,3 млрд. тенге, причиной конфуза назвали девальвацию тенге. "КазАгро" и его руководители неоднократно становились героями скандальных разоблачений, достаточно вспомнить хотя бы Асылжана Мамытбекова.



Затем нынешний председатель партии приступил к руководству СПК "Астана". И вновь будет лишним детально останавливаться на злоключениях этого института, которым пристально интересовались Антикор и госаудит. Отметим лишь, что экономические потери СПК исчисляются миллиардами, а заявленные цени "за отчетный период" не выполнены даже близко.



В 2017 году Ходжаназаров стал генеральным директором компании "Иволга-Холдинг". В следующем году компанию упразднили, а ее прежнего руководителя Василия Розинова отдали под суд. На базе "Иволги" был создан "Олжа Агро", который Айдарбек Ходжаназаров возглавляет и сегодня. Этот крупный агропромышленный холдинг занимается производством, переработкой и экспортом сельхозпродукции, а также производством техники.



Опять же не будем детализировать криминальный сюжет, все-таки речь идет о партии, ратующей за Новый Казахстан, а не о мутных историях Казахстана старого. Отметим, что защитники Розинова обвинения отрицали и поговаривали о захвате бизнеса.



Обматеренный Масляков и девушка в багажнике



Один из сопредседателей "Республики" – Нурлан Коянбаев – знаменит своими фильмами, а также давним скандалом в КВН, где он нецензурно выразился в адрес ведущего шоу Александра Маслякова.



Инцидент произошел в 2006 году, когда Коянбаев играл за команду "Астана.kz". В прошлом году он поведал подробности, согласно которым руководство КВН намерено "утопило" нашу команду. По данным прессы, казахстанские квнщики проиграли несколько игр и не попали в финал, а Нурлан Коянбаев в нетрезвом состоянии учинил дебош и был отстранен от участия.



СМИ также много писали о конфликте Коянбаева с другим режиссером Нуртасом Адамбаем, недавно "запретившим" прокат мультфильма "Базз Лайтер" на территории РК. Сам Коянбаев конфликт отрицал, но пресса обильно цитировала подробности "соревнования" между режиссерами лент "Аким" (Адамбай) и "My love is Aisulu" (Коянбаев). Создатели и исполнители главных ролей мерялись в сети количеством просмотров своих фильмов, кто в итоге победил, хроника умалчивает.



В 2017 году появились данные о том, что Нурлан Коянбаев занял четвертое место среди представителей шоу-бизнеса и спорта в списке журнала "Forbes Kazakhstan". Его годовой доход составил свыше 500 млн тенге.



А вот блогера и бизнесмена Бейбита Алибекова, размещавшего ролики "Республики", пользователи в прошлом году осудили за неэтичную рекламу в TikTok. Алибеков решил продемонстрировать звукоизоляцию автомобиля Rolls-Royce, пока в багажнике машины громко кричит похищенная девушка. Как только блогер закрывает багажник, звуки пропадают.



Многие высказались в том духе, что шутить с подобным сюжетом, когда в стране женщин похищают, насилуют и убивают в реальности, а не в рекламе, так себе идея. Алибекову пришлось извиняться.



В мае 2022 года он вновь засветился в Казнете: анонимные телеграмм-каналы сообщили о том, что у блогера в квартире проводятся обыски и в отношении него ведутся следственные действия. Официальной реакции на эти слухи не последовало, однако пользователи долго строили догадки и перебирали детали биографии Алибекова. Вспомнили, например, его брак с дочерью депутата Сената и экс-министра труда и соцзащиты Гульжан Карагусовой. Также поговаривали, что блогеру принадлежит канал Nehabar. Позже Бейбит Алибеков заявил, что никакого расследования в отношении него не ведется.



Однако склонность общественности верить самым диким слухам можно понять, так как в уходящем году блогеров обвиняли в рекламе финансовых пирамид и даже поддержке ОПГ.



Слегка загадочный "Байтак"



Опасаемся невольно исказить информацию, поскольку с нашим Минюстом ни в чем нет уверенности, но другую новую партию "Байтак" зарегистрировали еще 30 ноября. Основная повестка – борьба за спасение окружающей среды, улучшение экологических условий РК. Разумеется, риторика Нового Казахстана тоже присутствует, и вот тут появляются вопросы.



В сентябре партия экологов провела учредительный съезд, на котором присутствовало множество студентов алматинских вузов. "Казахстан действительно вошел в новую эпоху. Мы создаем в это время партию "зеленых". Наша партия будет опорой для Нового и Справедливого Казахстана, для Второй Республики", - заявил избранный председателем Азаматхан Амиртай.



Некоторые СМИ, пообщавшись со студентами, указали, будто их отправили на мероприятие, даже не объяснив, что оно носит политический характер. Презренная тактика старого Казахстана официального подтверждения не получила, но хочется напомнить, что президент Токаев взял проблему принуждения студентов к участию в выборах под личный контроль, о чем сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.



На съезде, между тем, присутствовал основатель экологического движения "Невада-Семей" Олжас Сулейменов. Среди активных членов отмечены Ирак Елекеев, Дос Нурахмет, Азаматхан Амиртаев, Виктор Сейпульник, Токтар Аубакиров, а также сын ветерана экологического движения Тимур Елеусизов.



В кулуарах съезда бывший бизнесмен и работник КТЖ Азаматхан Амиртаев рассказал журналистам о том, что финансирует партию из собственного кармана. На мероприятие он потратил личные средства, так как ранее передал бизнес другим людям, продал квартиру и автомобиль. Любопытно узнать, на какие деньги партия будет развиваться дальше, коль скоро у нее нет финансовой поддержки? В сети поспешили успокоить общественность, опубликовав откровенно злопыхательские материалы, повествующие о скрытых квартирах-фирмах-машинах эколога.



В мае этого года Азаматхана Амиртая также критиковали за показуху и популизм, проявленные во время поездки на Аральское море. Дескать, проблемы зоны экологического бедствия он толком не поднимает, озвучивает неверные или всем известные факты. По мнению авторов статьи, причины гибели Арала изучены еще в 80-х годах, ничего нового партиец не открыл, лишь попытался привлечь к себе внимание.



Некоторые высказывания лидера "Байтака" слегка интригуют. Он неоднократно заявлял о полной поддержке курса президента Токаева, даже отказался от выдвижения собственной кандидатуры на пост главы государства, так как его нынешний глава полностью отвечает запросам близкого партии политического сегмента. Амиртай также неоднократно говорил о приверженности идеям Нового Казахстана.



Тем не менее, в январе он раскритиковал решение президента о вводе в РК контингента ОДКБ. "Ввод контингента ОДКБ – это унижение для нас! Да и соседним странам не очень-то и выгодно вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Казахи тюркоязычный, мусульманский и очень гордый народ. Наша основа Алтын Орда. Хорошо, допустим, придут они (контингент ОДКБ – ред.), пробудут какое-то время, но это большая ошибка. У протестующего народа нет лидеров, которые могли бы политически урегулировать ситуацию, и именно государственная политика привела к этому. А как тогда остановить людей, достучаться до них? Поэтому, я повторюсь, президент Касым-Жомарт Токаев должен пойти на жесткие политические реформы и, прежде всего, распустить парламент", - так эколога процитировало в январе одно из СМИ.



Лидер "Байтака" в принципе любит высказываться по самым разнообразным вопросам. Например, в декабре 2022 года он предложил национализировать энергокомплексы и убрать должность премьер-министра. "Нужен ли Казахстану премьер-министр, нужна ли канцелярия премьер-министра? Мы считаем, что нет, там сидят одни финансисты. Все министерства должны подчиняться напрямую президенту", - сказал Азаматхан Амиртай.



Такие идеи, без сомнения, способны вызвать определенный отклик в массах, но, если они зазвучат в Мажилисе, обвинения в популизме повернутся несколько иной стороной.



Воюющий Ирак и "обиды демократии"



Собственно, в рядах "Байтака" уже есть человек, прославившийся бескомпромиссными заявлениями. В десятых годах депутат нижней палаты Ирак Елекеев весьма радовал прессу своей неоднозначностью, причем многие журналисты обыгрывали сходство имени мажилисмена и названия вечно бурлящей страны Ирак. "Священные войны Ирака" бушевали по разным поводам: то он требовал немедленно распустить Мажилис, то заступался за угнетенных неправильным переводом на казахский названия чая жителей Кении, то ратовал за отмену преподавания в школе теории Дарвина. Тогдашний спикер Урал Мухамеджанов даже призывал воинствующего депутата заняться наконец делом, то есть обсуждением и принятием законов.



Еще одного активиста "Байтака" космонавта Тохтара Аубакирова отдельно представлять не нужно, но в последние годы пресса обращалась к нему по поводам очень далеким от космоса.



В марте прошлого года Аубакирова обвинили в браконьерстве. По словам частного предпринимателя, космонавт охотился на волков рядом с охраняемым заповедником в Костанайской области, в запрещенном для этих целей месте. Тохтар Аубакиров обвинения категорически опроверг, оружия, по его заявлению, при нем не было.



Как сообщили СМИ, в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что Аубакиров в 2021 году трижды подавал заявку на охоту на волка, но получил отказ.



Многим также памятна история 2012 года, когда космонавт нанес непоправимую обиду "демократическим силам" страны. В апреле он покинул ряды оппозиционной ОСДП "Азат"



"Уважаемые казахстанцы! Я обращаюсь к вам, чтобы сообщить о своем принципиальном решении выйти из общенациональной социал-демократической партии "Азат" и объяснить причины этого шага. Моим наипервейшим долгом как военного человека всегда было служение народу и нашему Отечеству. Я удостоился чести стать первым космонавтом-казахом. Этому я обязан лично Нурсултану Назарбаеву, настоявшему перед советским руководством на моем полете в космос", - заявил Аубакиров в эфире госканала.



Далее он пояснил, что "свято верил: объединенная партия поставит перед собой цель по созданию программ развития общества в социально-экономическом плане". "Смысл партии не в противостоянии действующей власти и президенту, а в предложении своих путей достижения общих стратегических целей на благо народа", - добавил космонавт. Но "в выбранной ОСДП "Азат" стратегии не было того конкретного плана, который мог бы привести к успешному развитию государства, процветанию жизни простых людей. Поэтому я выхожу с партии ОСДП "Азат". Я прошу прошения у всех тех, кто последовал моему примеру и вступил в партию", - сказал тогда Тохтар Аубакиров. Остается предполагать, что в идеях и целях "Байтака" первый космонавт РК позже не разочаруется.



Словом, хотя перспективы пройти в Мажилис у новых партий пока туманны, уже ясно одно – скучать в новом политическом сезоне не придется.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Ильясов Дамир

28.12.2022 Источник - turanpress.kz

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