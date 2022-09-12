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Что стало с Джэбе, одним из немногих военачальников, кто победил Россию?
10:51 30.12.2022

В качестве подготовки к этой статье я прочитал много англоязычных источников, в том числе, ресурсы, подобные Дзену. В целом, обсуждение наших западных друзей сводится к тому, что победить Россию сложно или почти невозможно. Главная причина состоит в том, что она имеет достаточно высокое население, а также отлично географически защищена.

Это если нападать на нашу страну с запада. А вот с востока она практически беззащитна, потому что там живет значительно меньше людей, практически отсутствуют коммуникации и укрепления, да и серьезного удара оттуда никто не ждет. Там есть достаточно сильные государства, но все же, для России они не противники.

Справедливости ради, побеждали нас неоднократно. Поляки, шведы, французы и немцы могут похвастать таким достижением. А вот завоевать Россию у них не получилось, хотя многие и пытались. Но уступили ее населению и ее просторам. Монголы – единственные, у кого это получилось. По той причине, что они нападали с востока. По крайней мере, именно так полагают на исторических англоязычных ресурсах.

Джэбе, один из лучших полководцев Чингисхана, доказал, что это вполне возможно. Правда, поучаствовать в великом западном походе ему было не суждено. Почему?

Год рождения этого великого человека неизвестен. Но считается, что он был близок по возрасту Чингисхану. В таком случае знаменитый полководец появился на свет в середине 1150-х либо в начале 1160-х годов. Он принадлежал к незнатному роду и присоединился к тайджиутам, когда те сражались с его будущим повелителем. Во время боя Джиоргадай, так его звали тогда, зацепил своей стрелой шею сотрясателя вселенной.

Когда у пленников спросили, кто попал стрелой в любимого чингисханова коня, Джиоргадай вышел вперед и сказал, что стрелял он, но угодил не в скакуна, а в его наездника. Он обежал преданно служить хану, если ему сохранят жизнь. Так этот человек приобрел свое прозвище Джэбе, что означает "стрела".

Он получил под свою руку десяток воинов, через пять лет уже был тысячником, а еще через пять – стал вести в бой целый тумен и участвовал в завоевании империи чжурчжэней на севере Китая. Джэбе стал одним из лучших кавалерийских командиров в истории за счет того, что прекрасно сочетал традиционную военную тактику кочевников с психологическими атаками. Это позволяло ему побеждать более многочисленного противника меньшими силами и сохранять своих людей. Как считается, в битве на реке Калке 1223-го года двадцатитысячное монгольское войско Джэбе и Субудая разметало по степи, как минимум, в два раза превосходящую их армию русских и половцев.

Такая же результативность была у этого полководца в других местах, а сражаться ему приходилось на территориях от Кавказа и до Японского моря. Когда найманский хан Кучлуг бежал на запад и захватил государство каракитаев, именно Джэбе с несколькими туменами был отправлен за ним. Воспользовавшись религиозной смутой в этом государстве, генерал при помощи мусульман с минимальными потерями завоевал для своего господина целую страну.

В это время в Хорезме уже избавились от монгольского посольства и понимали, что за этим неминуемо последует война. Хорезмшах Мухаммад не ожидал нападения ранее 1219-го года, но Джэбе с дозволения Чингисхана совершил марш через Памир. Горы, средняя высота которых составляет около 4 000 метров, не стали препятствием для этого полководца. В Ферганской долине была атакована 50-тысячная хорезмийцев, в результате чего владыка Средней Азии едва не лишился жизни. В дальнейшем, как говорят, шаху снились кoшмaры, что его сразила сабля Джэбе. Страх перед монголами заставил Мухаммада рассредоточить войска по огромной территории своего государства, что оказалось очень выгодным для Чингисхана.

Сотрясатель вселенной вознаградил своего верного слугу тем, что дозволил ему лично догнать и расправиться с шахом. Тогда и случился знаменитый разведывательный рейд, когда два тумена Джэбе и Субудая разгромили Ширван, Грузию, алан и кипчаков, а также южных князей Киевской Руси.

Но домой этот человек так и не вернулся, и на этот счет существуют три равноправные версии. На основе анализа русских, монгольских и мусульманских источников, венгерский ученый заключил, что Джэебе отправили на тот свет дружинники Мстислава Удатного незадолго перед битвой на Калке.

Англоязычные историки считают, что Джэбе мог расстаться с жизнью уже после Калки в знаменитом монголо-булгарском сражении, которое иногда называют Бараньей битвой. У нас не имеется никаких сведений на этот счет, кроме того, что Субудай в дальнейшем очень стремился поквитаться с булгарами. Вероятно, он хотел это сделать, чтобы отомстить за своего учителя и старшего товарища.

Наконец, "Сокровенное сказание", основной источник о жизни и деятельности Чингисхана, повествует, что Джэбе, находившийся уже в преклонном возрасте, мирно ушел из жизни на пути из кипчакских степей в область племени канглы в нынешнем Западном Казахстане.

В любом случае, в родные места на берегах Керулена он так никогда и не вернулся.

12.09.2022

Источник - pulse.mail.ru
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